Deconstruyendo las Represas sobre el río Santa Cruz. La diferencia entre el relato, las inversiones y la realidad (Informe VI – final)

Hoy publicamos el sexto y último informe sobre el trabajo realizado por los ingenieros Guillermo Tamburini Belibeau y Guillermo Folguera, orientado a desmitificar el relato político que encubre mentiras, corrupción y engaño público, tras manejos espurios de los sucesivos gobiernos que nunca investigaron la verdad sobre la construcción de las Represas sobre el río Santa Cruz.

Te puede interesar: Deconstruyendo las Represas sobre el río Santa Cruz. La diferencia entre el relato, las inversiones y la realidad (Informe V)

Llegamos al último capítulo de la transcripción del trabajo de los investigadores, donde en seis entregas queda desmitificado el relato y en carne viva la forma que desde el Estado se ha mentido, se miente y se oculta todo el entramado de corrupción que se cierne sobre la construcción del megaproyecto llamado “la Yacyretá de Santa Cruz”.

Conclusiones

Los AHRSC llegan tras su imposición por encima de criterios elementales de idoneidad técnica, de acuerdo social y situándose por fuera del marco legal.

Enormes cantidades de capital que reportan fuertes beneficios a los promotores del proyecto son invertidas en su ejecución, pero con altos costes en forma de externalidades negativas. La ciudadanía carga con sus aportes impositivos con los compromisos económicos asumidos por el Estado y también con el deterioro ambiental generado, mientras el capital responsable no responde.

Los AHRSC son un proyecto que replica típicamente los patrones extractivistas y los justifica mediante artilugios técnicos, económicos, legales y políticos que puede desplegar desde sus instancias de poder, como instituciones estatales y grandes compañías transnacionales. Entendemos que el contexto de crisis ambiental global debe ser un factor determinante ante la decisión de la realización de una inversión económica y energética tan considerable y que el hecho de poner en riesgo un amplio conjunto de bienes comunes, naturales, culturales, sociales y económicos debe ser evaluado en detalle.

Deconstruyendo las Represas sobre el río Santa Cruz

Un verdadero objetivo de bienestar y soberanía no debe ser en términos de crecimiento monetario y de capital. Tampoco debe darse sobre la degradación ambiental. Debe ser eficiente en el uso de recursos y, en el crítico contexto actual, tender con justicia hacia el decrecimiento. Debe darse sobre una redistribución equitativa de la riqueza. Precisamente Argentina, con toda su riqueza natural y su potencial cultural e intelectual, cuenta con condiciones muy favorables para materializar estos requisitos, por lo que avanzar en otras direcciones es un nuevo agravante añadido a las desafortunadas decisiones de la clase política en materia energética (Tanuro, 2019).

El modelo productivo y energético de los megaemprendimientos, asentado en el crecimiento constante, es sólo explicable desde la premisa de la acumulación de capital, reproduciendo y justificando el maldesarrollo (Harvey, 2017; Svampa & Viale, 2014).

En nombre del desarrollo, el sistema capitalista alimenta la acumulación permanente, la desigualdad social y económica, el colapso ambiental, la guerra y todo tipo de violencias. Hemos realizado pocas observaciones a lo largo de este trabajo en lo relativo a aspectos ambientales, si bien son la más grave consecuencia del proyecto. Consideramos que no se justifican las consecuencias ambientales de inundar más de 400 km² de territorio sin haber realizado ningún tipo de planificación y destruyendo el 50% del curso de un río que corre libre de la cordillera al mar y que configura un ecosistema virgen de inconmensurable valor.

El debate de fondo es escondido bajo infinidad de debates técnicos superficiales e inaccesibles para la población carente de conocimientos técnicos específicos: derecho, economía, energía, geología, biología, etc. A su vez, la extrema parcelación del conocimiento implica que esos mismos técnicos hiperformados en sus campo específicos, pierdan la perspectiva para evaluar las consecuencias del proyecto en su conjunto. Más aún, cuando son actores activos y beneficiarios del desarrollo del mismo. Otro engaño de este método que justifica la segmentación de los estudios bajo la premisa de su extrema especifidad y complejidad, es el de ser presentado como un trabajo interdisciplinar.

En realidad se trata justamente de lo contrario: corporativismo profesional y parcelación del conocimiento. Observamos (ejemplarmente en el EsIA) la aglomeración de una gran cantidad de información procedente de distintas disciplinas de modo inconexo y con el único fin de hacerlo ininteligible, evitando de modo premeditado la construcción de conocimiento desde el diálogo entre disciplinas.

El EsIA tiene como estrategia fundamental (y no como error involuntario) el hecho de analizar cada elemento de forma singular, como si los sistemas fluviales, lacustres, glaciales, geomorfológicos, biológicos, económicos, sociales, etc., no fueran un conjunto. Se desarrollan miles de páginas de información poco menos que estéril debida a su falta de perspectiva holística e interconexión.

Te puede interesar: Todos los informes de esta investigación

Las primeras evaluaciones para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz en los años setenta del siglo XX plantearon un proyecto con cuatro represas, las dos en construcción y dos más sobre el río La Leona. Esa idea inicial se consideró inviable por diversas razones, de modo que al concretar el proyecto se redujeron a dos. Posteriormente, para facilitar el desacople con el Lago Argentino, se redujo la capacidad del mayor de los embalses, reduciendo la potencia eléctrica total del proyecto. Y por último, de los dos embalses trabajando “en punta” en la primera propuesta, se pasó a uno “en punta” y otro “en base”.

En otras palabras, la magnitud de las primeras visiones del proyecto, justificado como gran aporte energético, quedó reducida finalmente a otra mucho menor. Además, las represas se encuentran a miles de kilómetros de los centros de consumo, resultando poco eficientes.

El terreno ha demostrado ser alarmantemente inadecuado en al menos uno de los dos ingenios, el de aguas arriba, por lo que el segundo queda también comprometido (hecho conocido con antelación). El presupuesto se dispara, el tiempo se dilata. No se consultó a la ciudadanía ni, eludiendo la ley, se estudiaron las alternativas, que habrían sido mucho mejores y mucho más baratas.

La financiación del proyecto es riesgosa y fue acordada en condiciones extorsivas. El proyecto en sí es riesgoso y no hay una supervisión ni inspección rigurosa e independiente. El impacto ambiental es desproporcionado e irreversible, en un momento ambiental crítico a escala global. También lo es el impacto social y cultural. Todo ello supuestamente para solventar un déficit energético inmediato, que ni se resuelve ni lo hace de inmediato, y debiendo suponer una alternativa a unos hidrocarburos que por el contrario son cada vez más potenciados ¿Cabe alguna duda de que la consigna es realizar las represas a cualquier costo?.

Sin lugar a dudas los gobiernos argentinos han decidido jugar aquí un movimiento táctico, el de la construcción de las represas, para obtener un beneficio estratégico, el pacto comercial con China, pero sin asumir la responsabilidad de la titánica maniobra. (Agencia OPI Santa Cruz)