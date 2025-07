Municipio pidió no utilizar las lagunas para patinar

- Publicidad -

El municipio de Río Gallegos solicitó a la comunidad que no se utilicen las lagunas para patinar o permanecer sobre ellas ante los días que registran temperaturas bajo cero dado que se desconoce el grosor del hielo.

La jefa de Protección Civil, Constanza Barrientos sostuvo que se están realizando tareas de prevención con agentes de la Guardia Urbana quienes recorren los distintos sectores alertando de la prohibición de patinar sobre las lagunas.

La Municipalidad de Río Gallegos recordó a la comunidad que “está terminantemente prohibido patinar o permanecer sobre las lagunas congeladas”.

“Les pedimos que no utilicen las lagunas para patinar, pero recordemos que son espejos de agua, no sabemos qué tan gruesa es la capa de hielo que tienen; entonces, por prevención, se les pide a los vecinos que no vayan a patinar” sostuvo la funcionaria.

Barrientos añadió que “las lagunas tienen bastante profundidad, entonces para evitar cualquier peligro les pedimos que eviten ir a patinar”. (Agencia OPI Santa Cruz)