Un Fiscal provincial subrogante pidió al Juez desestimar una denuncia contra Jairo Guzmán

Respecto de la denuncia presentada por el señor Sergio Torres ex delegado del PAMI en Caleta Olivia, contra el titular del PAMI provincial y candidato de LLA en Santa Cruz, Jairo Guzman y de acuerdo al documento al que tuvimos acceso, con fecha 8 de abril 2025, el Fiscal Alexis Quintana, subrogante de la Fiscalía N° 1, cursó al Juez de Instrucción, un pedido de “desestimación de denuncia” en los autos caratulados “JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N°1 S/REMITE ACTUACIONES TORRES SERGIO D”.

En el documento, basado en el Expediente N° 37.960/24, el Fiscal subrogante indica que “analizada la denuncia formulada por Sergio David Torres, solicito que se desestime la misma, conforme a lo establecido en el Art 172 2° párrafo, toda vez que los hechos denunciados no constituyen delitos”.

El Código Procesal Penal de Santa Cruz establece en el Artículo 172, al que hace referencia el Fiscal, lo siguiente:

Artículo 172.- El juez que reciba una denuncia la transmitirá inmediatamente al agente fiscal. Dentro del término de veinticuatro (24) horas, salvo que por la urgencia del caso aquel fije uno menor, el agente fiscal formulará requerimiento conforme el artículo 180º o pedirá que la denuncia sea desestimada o remitida a otra jurisdicción. Será desestimada cuando los hechos referidos en ella no constituyan delito o cuando no se pueda proceder. La resolución que disponga la desestimación de la denuncia, será apelable, aún por quien pretendiere ser tenido por parte querellante. Si decide peticionar la remisión a otra jurisdicción, formará actuación que será elevada sin más trámite al superior.

¿Sospechas infundadas?

Consultado Sergio Torres, denunciante de Guzman, sobre esta decisión del Fiscal subrogante, confirmó que tiene serias dudas de alguna maniobra de tinte política o de influencias políticas en esta acción tomada por la Fiscalía N°1, por cuanto sospecha que la desestimación de Quintana la hizo sin ningún tipo de investigación fáctica ni profundización de los datos expuestos en el informe de denuncia, ni intención de ampliar, corroborar o determinar fehacientemente si los hechos relatados allí eran veraces y tenía en su poder las pruebas que lo certificaran. El Fiscal solo y de manera unánime y unilateralmente, prejuzgó y decidió no darle continuidad a la denuncia.

A Sergio Torres, el Fiscal Alexis Quintana nunca lo llamó a declarar para ratificar y/o ampliar lo expresado en el escrito, nunca le pidió presentar pruebas sobre lo expresado en la denuncia y Torres nunca fue notificado formalmente de esta situación, sino que se enteró por una radio de Caleta Olivia, cuando escuchó a Jairo Guzmán, el denunciado, decir que tenía en su poder el papel de que “era inocente” porque la Fiscalía no había encontrado pruebas de la existencia de delito alguno.

De las averiguaciones realizadas en el ámbito de la justicia de zona norte, admiten que Alexis Quintana es un fiscal subrogante del origen kirchnerista y las personas que se refirieron al tema, echaron sombras sobre que la decisión del agente fiscal sea ecuánime, dado que lo relacionan de manera directa con personas del entorno de Jairo Guzman, de hecho existen fotos en las redes sociales, del titular de LLA en Santa Cruz, abrazado con su amigo José Quintana, primo hermano del Fiscal, situación que insinuaría algún tipo de relación personal que podría haber influído en la decisión del funcionario subrogante, a la hora de tomar la decisión de evitar todos los pasos aclaratorios, ampliaciones, pedido de pruebas, declaraciones etc, hasta agotar las comprobaciones necesarias para determinar si existen o no méritos suficientes para iniciar un causa judicial contra Jairo Guzmán, representante de La Libertad Avanza en la provincia.

Desde la misma justicia le indicaron a esta Agencia que la acción del Fiscal Subrogante Alexis Quintana de desestimar in límine, las acusaciones presentadas por el señor Sergio Torres, responden a cuestiones que están por fuera del accionar normal y estándar de una fiscalía que debe colectar toda la información útil para elevarla al Juez “Está claro que acá tratan de evitar que se inicie una causa contra el señor Guzmán, habrá que ver, investigar y profundizar sobre lo motivos de esta decisión”, remarcó la fuente de la Justicia, en relación a los hechos relatados.

En otro orden y ya vinculando en la teoría, elementos de la política provincial con las próximas elecciones en Santa Cruz, un afiliado Radical de muchos años en Caleta Olivia no descartó que Guzman pueda asociarse con parte del peronismo/kirchnerismo o hasta del propio vidalismo, en las elecciones de octubre, teniendo en cuenta que individualmente LLA no cuenta con un plafón electoral que le asegure un triunfo; por el contrario, lo que se conoce de Jairo Guzmán, no es precisamente, una buena carta de presentación ante aquel sector de la sociedad que busca un cambio. (Agencia OPI Santa Cruz)