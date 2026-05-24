Hackean la web de la Legislatura de Tierra del Fuego

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(OPI TdF) – El portal digital del Poder Legislativo de Tierra del Fuego sufrió un hackeo este sábado 23 de mayo. Durante varias horas, la plataforma institucional exhibió una pantalla completamente intervenida con estética digital en tonos verdes y negros, acompañada por la firma “HACKED BY KORENVY” y el mensaje explícito: “TU SISTEMA ESTÁ COMPROMETIDO”. El ataque informático expone la fragilidad de la infraestructura tecnológica del Estado fueguino justo cuando los legisladores enfrentan abiertamente las decisiones del Poder Ejecutivo.

La intrusión al servidor parlamentario ocurrió apenas horas después de un duro revés político para el oficialismo. El cuerpo de legisladores insistió con la derogación de la Ley 1529 y rechazó el veto total del gobernador Gustavo Melella. Esta votación clave frenó el proceso de reforma constitucional que impulsa el Ejecutivo provincial. En la misma sesión, los parlamentarios también rechazaron el veto gubernamental a la norma que elimina los subsidios al gas, consolidando un quiebre abierto entre ambos poderes del Estado.

Los ciudadanos que intentaron ingresar al dominio web del parlamento se toparon con una pantalla negra cubierta de caracteres verticales al estilo de la película “Matrix”. El sello del atacante, “KORENVY”, copó el inicio del portal de manera sostenida.

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Las autoridades de la Cámara legislativa no confirmaron si el ataque afectó únicamente la interfaz de la portada del sitio o si los atacantes comprometieron sistemas internos, bases de datos confidenciales o información de la administración financiera del sector público. El silencio administrativo genera incertidumbre sobre el resguardo de la documentación digital del cuerpo de representantes.

De acuerdo a los datos analizados, el Poder Legislativo tampoco emitió un reporte sobre la intervención de organismos especializados en ciberseguridad, áreas técnicas específicas de la provincia o fiscalías informáticas de la Justicia para iniciar la investigación penal correspondiente sobre este hecho de vulnerabilidad informática. (Agencia OPI Tierra del Fuego)