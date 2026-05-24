Unos 600 trabajadores públicos accedieron a la jubilación 

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El presidente de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez informó que desde el organismo previsional se notificó a unos 600 trabajadores estatales que están en condiciones de acceder a la jubilación.

Desde la Caja de Previsión Social indicaron que avanzan en un proceso de modernización integral que ya muestra resultados concretos en la agilización de jubilaciones, pensiones y reconocimientos de servicios.

Pérez sostuvo que los cambios no se limitan “únicamente a la digitalización de expedientes, sino que implica una reorganización completa de los circuitos administrativos”.

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En lo que va de la gestión, el organismo ya notificó “a 600 personas que están en condiciones de iniciar su trámite jubilatorio y puso en marcha más de 1.000 reconocimientos de servicios”.

Desde el organismo solicitaron a aquellos trabajadores que ya alcanzaron la edad para acceder a la jubilación a que inicien el proceso de reconocimiento de servicios de forma anticipada.

De este modo, al cumplir los 28 años reglamentarios, el otorgamiento de la jubilación es prácticamente inmediato porque la historia laboral ya está recopilada.

Pérez también se refirió al déficit estructural del sistema previsional provincial al señalar que actualmente la relación es de 2,4 trabajadores activos por cada pasivo (jubilado o pensionado), cuando el equilibrio ideal para el sostenimiento del sistema requiere una proporción de 3 a 1.

“La Caja es y seguirá siendo de los santacruceños”, señaló. (Agencia OPI Santa Cruz)