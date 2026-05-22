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(Por: Rubén Lasagno) – OPI accedió a la liquidación de viáticos de tres funcionarios del PAMI en la provincia, donde son enviados en funciones desde Río Gallegos a El Calafate y de acuerdo a la documentación a la que accedimos, las personas, los cargos que ostentan y los montos de los viáticos fueron los siguientes:

Paula Alejandra Álvarez (RENDICIÓN- 13/05/2026 al 15/05/2026- RGL A CALAFATE)– U68792) Directora Ejecutiva del PAMI desde el 13/05/2026hasta el 15/05/2026– Total viáticos $ 271.776.54

Los funcionarios del PAMI cobran, solo en dos días de viáticos, el 50% de lo que cobra un jubilado de la mínima en Santa Cruz

Lucas Facundo Oyarzo mancilla (Rendición 68778) Coordinador de Políticas Sociales desde el 13/05/2026 hasta el 15/05/2026 – Total viáticos : $ 271.776.54

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Maximiliano Adrián Velázquez Kruger U68548 (RENDICIÓN-13/05/2026 al 15/05/2026- RGL a EL CALAFATE) – Jefe de Departamento Administrativo – Desde el 13/05/2026 hasta el 15/05/2026 – Total viáticos $ 271.776,54

Sin relación

Cuando se pone en contexto de lo que cobra un jubilado de la mínima con lo cual y de acuerdo a uno de esos recibos obtenidos se expresa el monto de $ 491.686,48 y este salario se mide con lo que cobran los empleados administrativos y jerárquicos, la dimensión que toman los gastos dentro de la Obra Social de los Jubilados contrasta notablemente con las jubilaciones que pagan a quienes deben servir y no servirse de ellos.

Este ejemplo que exponemos es simplemente una paradoja en si misma. Tres funcionarios del PAMI Río Gallegos, gastan solo en viáticos por dos días $ 815.828,00 y aquí no se suman los gastos de traslados y otros gastos generales que siempre se agregan en estas comisiones y de los cuales no tenemos constancia.

Esta suma en conjunto equivale a dos jubilaciones y cada viáticos por separados, significan el 50% de una jubilación mínima.

Los funcionarios del PAMI cobran, solo en dos días de viáticos, el 50% de lo que cobra un jubilado de la mínima en Santa Cruz

Mientras esto ocurre, el PAMI tiene cortado los medicamentos que antes se cubrían un 100%, no cubre los materiales descartables y sillas de ruedas, camas y colchones tienen más de un año de demora en las entregas. La óptica está cortada al igual que odontología. Los médicos de cabecera cobran coseguros y cada vez hay menos especialistas. El PAMI no tiene cobertura de salud mental que obliga la ley; los reintegros a proveedores y prestadores médicos demoran entre 60 y 90 días.

Paula Álvarez la titular provincial del PAMI, cobra alrededor de 6 millones de pesos de salario y los Jefes de Departamentos rondan los cuatro millones y medio de pesos. Recordemos: es una obra social de los jubilados, que se supone, debe tener como prioridad a los propios jubilados. (Agencia OPI Santa Cruz)