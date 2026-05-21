Subsidio al gas. Entre los K “que regalan todo” y los Libertarios que hacen caja a costa del bolsillo castigado de la gente, no hay nada

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(Por: Rubén Lasagno) – Los medios provinciales, la clase política y los sectores politizados que por razones exclusivamente egoístas y partidarias resumen todo a una disputa entre “buenos y malos”, desvirtúa la verdad a veces no tan cómoda como nos gustaría según nuestro propio enfoque particular de las cosas, pero verdad al fin.

Una nuevo entredicho social y político se armó ayer con la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación de la ley del subsidio al gas en las zona frías de la Argentina.

En realidad el tema no es como lo plantean los “termófilos” tanto del Frente para la Victoria/Peronismo o de la Libertad Avanza y sus seguidores. De lo que se trató en realidad, que no es menor pero si distinto a lo que muchos informan, es la pérdida significativa de ese beneficio que se había generalizado y ampliado y el costo que impactará en la billetera de los santacruceños dicha reducción.

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El recorte de “Zona Fría” afectará a unos 1,6 millones de hogares en el centro y norte del país, pero la Patagonia y Santa Cruz, que nos interesa puntualmente, conserva el acceso automático al descuento, aunque el alcance dentro de la factura se ha reducido significativamente lo cual, es verdad, implica un mayor costo para el consumidor, de lo que hasta ahora venía pagando; de todas maneras todo depende de si el Senado lo convierte en ley.

Lo que el kirchnerismo no dice y LLA no aclara

La ley votada ayer se trata básicamente de la readecuación del Régimen de Zonas Frías.

El proyecto busca dar marcha atrás con la ampliación que se hizo en 2021 por iniciativa de Máximo Kirchner, la cual incluía zonas de clima más templado (como partes de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe). El descuento automático ahora quedará restringido exclusivamente a las zonas históricas de frío extremo: toda la Patagonia (incluyendo a Santa Cruz), la Puna y Malargüe.

Finalizan obras en el Gasoducto Patagónico con recursos propios

Si bien la provincia conserva el beneficio, el proyecto introduce un cambio en cómo se hace el descuento. El subsidio ya no se aplicará sobre el total de la factura, sino únicamente sobre el costo del gas en sí (conocido como PIST) y los cargos por transporte y distribución dejarán de estar cubiertos por el Estado y esto, invariablemente, aumenta el costo final de lo que deberá pagar cada consumidor.

Dicho esto, debemos equilibrar el mensaje para entender el concepto que manejan las dos posiciones en pugna. El kirchnerismo decidió “regalarle a todos y a todas” el gas, porque según su propia concepción, el Estado no debe cobrar nada, “todo es gratis” y si falta plata imprimen billetes y así nos fue.

Los Libertarios por su parte, tienen una enorme insensibilidad social y creen que el derecho (de ellos) es “hacer caja” y sentarse arriba de los billetes, despreciando la vida de los jubilados, la clase media, los pobres y los necesitados, es la política que debe aplicar para “proteger” el déficit, a costa del sufrimiento del pueblo. En el medio de ambos, parece no haber nada.

Pero ambos, kirchnerismo/peronismo y Libertarios, dejan a resguardo sus respectivos negocios, incentivan e incrementan los niveles de corrupción, generan nichos de oportunidad para enriquecer a sus funcionarios y empresario amigos y tras toda esta farsa, el pueblo estupidizado, sufre.

Dicho esto, lo que se debe hacer es ir a buscar y pedirle respuestas a los diputados y senadores, en este caso de la provincia de Santa Cruz, a los que la gente ha votado, le ha regalado cuatro o seis años de beca y nadie los interpela.

La anatomía de la factura

Lo que ningún medio provincial ni los partidos políticos explicaron, es cómo va a impactar en la Patagonia la reducción del beneficio, que de eso se trata, específicamente.

El total de la factura que actualmente se paga todos los meses en Santa Cruz, no es solo por el gas en sí, sino que se divide a grandes rasgos en cuatro partes (los porcentajes varían levemente según la categoría de usuario y la época del año) en componente y peso en la factura, lo cual en términos generales queda resumida a los siguientes porcentajes.

Gas (PIST) 40% Mantiene el descuento por Zona Fría. Distribución 23% Pasa a pagarse a tarifa plena. Transporte 13% Pasa a pagarse a tarifa plena. Impuestos 24% Se ajustan sobre el nuevo total.

De esta manera “la ley de Zona Fría” aplicaba una bonificación (que podía ser del 50%) sobre el total de los componentes energéticos; es decir, el Estado subsidiaba la mitad de todo el proceso como la extracción, el viaje por los caños (transporte) y la llegada al medidor (distribución).

Al restringir el subsidio únicamente al PIST (el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, que es básicamente el precio del gas recién extraído), el consumidor patagónico pierde la cobertura sobre el transporte y la distribución, que juntos suman casi un 40% de la boleta.

Complicidad y demagogia

Lamentablemente los diputados nacionales de Santa Cruz todos incumplen con la lógica práctica a la hora de votar a favor o en contra de las leyes que impactan sobre la provincia y solo siguen expresas instrucciones de sus respectivos partidos.

Los diputados kirchneristas directamente le bajaron el pulga al proyecto porque ellos, como creen que la plata del Estado no es de nadie, son propensos a regalar los recursos indiscriminadamente y por ese pensamiento, hoy los patagónicos sufrimos este brutal recorte en el costo de los servicios en los hogares. Claro, todo estaba preparado para que eternamente continuara gobernando el kirchnerismo, pero en la práctica, eso no ocurrió.

Por el otro lado, tenemos a los diputados Jairo Guzmán y el inefable buscapié José Luis Garrido que aprobaron sin chistar lo que bajó Milei en el Congreso. A ellos, no les importa nada o muy poco la disfunción monetaria y económica de la gente que vive en la Patagonia; ellos están bien, “están hechos” y todavía les queda un tiempo para amasar unos pesos más en base a sus privilegios.

Entonces, el pueblo, la sociedad y los medios siempre adictos a la pauta política y a endiosar a cualquier cuatro de copas que ande mostrando un billete, deben implementar el criterio y la costumbres de interpelar a sus “representantes”, o “los Garridos y los Guzman de la política” van a seguir apareciendo y créame que ninguno de ellos va a tener problemas para pagar el 40% más del gas, ni a los del FPV se les van a caer las lágrimas porque a las provincias cálidas del norte les hayan quitado el beneficio; pero a ud si. (Agencia OPI Santa Cruz)