Policía del Chubut detuvo a un narco expulsado del país

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La Policía del Chubut detuvo este jueves a dos personas en Comodoro Rivadavia durante el denominado Operativo El Extraditado, un procedimiento contra el narcotráfico que coordinó la División Drogas y Leyes Especiales tras un mes de tareas de vigilancia. El principal imputado, identificado con las iniciales Y.H., poseía una condena por comercio de estupefacientes y la Dirección Nacional de Migraciones lo había expulsado de la República Argentina en julio de 2025.

La Unidad Fiscal Federal de Comodoro Rivadavia, bajo la dirección de la fiscal general Verónica Escribano y el auxiliar fiscal Ricardo Petinari, ordenó tres allanamientos simultáneos que comenzaron a las 6:30 horas. Los efectivos policiales ingresaron a propiedades ubicadas en el Pasaje Machado del barrio Ceferino, la calle Río Nilo del barrio Standard Norte y la calle Figueroa Alcorta del barrio José Fuchs.

El Juzgado Federal de Garantías autorizó los allanamientos tras comprobar el comercio de sustancias prohibidas bajo la modalidad de narcomenudeo en la zona sur provincial. Los registros oficiales del expediente por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 confirman que el cabecilla extranjero evadió los controles fronterizos, reingresó de forma ilegal a la Patagonia y utilizaba motocicletas y traslados nocturnos para ocultar su identidad en el barrio Kilómetro 8.

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El personal especializado incautó los siguientes elementos en el principal centro de almacenamiento:

Un kilogramo de clorhidrato de cocaína.

de clorhidrato de cocaína. Veinte dosis de cannabis sativa y tres balanzas digitales de precisión.

de cannabis sativa y tres balanzas digitales de precisión. Cincuenta municiones calibre 9 milímetros y cargadores para armas de fuego.

calibre 9 milímetros y cargadores para armas de fuego. Creatina utilizada para el estiramiento de la sustancia ilícita.

La investigación judicial sumó la detención de un segundo implicado de iniciales M.J.C.J., quien custodiaba la mercadería en el inmueble del barrio José Fuchs. El Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) trasladó a ambos detenidos hacia los calabozos federales. (Agencia OPI Chubut)