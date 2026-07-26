Chubut reequipa el Centro de Punta Tombo con fondos privados

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(OPI Chubut) – Las transferencias privadas suman 13.600.000 pesos directos para la Sala Marina, junto con 5 proyectores de la firma Torca y 320 litros de pintura donados por Croma para la red de senderos costeros.

El ministro de Turismo y Áreas Protegidas Diego Lapenna ejecutó tres convenios de colaboración privada en Rawson para financiar las obras del Centro de Interpretación de la reserva de Punta Tombo.

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut articuló las partidas con la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y el ENTRETUR de Trelew. La Fundación Félix de Azara transfirió 13.600.000 pesos para la refacción integral de la Sala Marina y la restauración del material taxonómico.

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Los acuerdos de financiamiento privado para el área protegida provincial incluyen tres entregas específicas:

La empresa Torca cedió 5 proyectores para la habilitación de la Sala Inmersiva Acegame X-View.

cedió para la habilitación de la Sala Inmersiva Acegame X-View. La firma Pinturerías Croma aportó 250 litros de barniz para la red de pasarelas de madera.

aportó para la red de pasarelas de madera. La misma comercializadora sumó 70 litros de convertidor de óxido y materiales descartables de trabajo.

El esquema administrativo complementa las obligaciones operativas de la Coadministración del Área Natural Protegida Punta Tombo previa al inicio de la migración de pingüinos de Magallanes. Las tareas de restauración abarcan el montaje del diorama marino, la actualización del tendido eléctrico y la cartelería técnica del circuito.

El equipamiento donado por los privados pasa a integrar el patrimonio material afectado a la jurisdicción de Rawson dentro de la reserva costera. Los técnicos completan el barnizado de las pasarelas y la instalación del sistema de iluminación antes de la habilitación del cobro de ingresos a visitantes. (Agencia OPI Chubut)