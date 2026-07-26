La Argentina perdió 141.700 empleos registrados en el último año

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El desplazamiento de asalariados hacia el monotributo agrava la crisis financiera del sistema previsional.

Un total de 141.700 empleos registrados en relación de dependencia se destruyeron en la Argentina durante los últimos doce meses. El ajuste recesivo aceleró la caída del empleo formal y forzó el traspaso de los trabajadores expulsados hacia el monotributo y la informalidad laboral, un fenómeno que redujo los ingresos fiscales que sustentan las jubilaciones y las asignaciones en la ANSES.

El informe del Instituto Argentina Grande (IAG) confirmó que la sangría de puestos de trabajo alcanza los 329.600 despidos entre el sector público y el privado durante la gestión de Javier Milei. La apertura de apenas 49.500 nuevos monotributos en el último año resultó insuficiente para frenar el colapso del trabajo registrado, mientras que 201.000 de los 238.000 nuevos ocupados ingresaron directamente en el mercado informal.

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La sustitución del empleo formal deterioró la sustentabilidad del sistema contributivo nacional al registrar 622.300 aportantes menos frente a un incremento de 426.261 nuevos beneficiarios. Entre 2023 y marzo de 2026, la cantidad de aportantes cayó un 5,7%, mientras que el total de prestaciones exigidas creció un 6,2%, profundizando la brecha en las provincias del sur.

3 claves para entender esta medida:

Pérdida de 141.700 empleos formales en un año y 329.600 puestos menos en el ciclo actual.

en un año y en el ciclo actual. El 85% de los nuevos trabajadores quedó atrapado en la informalidad laboral sin aportes.

quedó atrapado en la informalidad laboral sin aportes. Caída del 5,7% en aportantes frente a un aumento del 6,2% en beneficiarios previsionales.

¿Cómo afecta el traspaso al monotributo las cuentas previsionales?

La conversión de trabajadores asalariados en trabajadores independientes destruye los recursos del fisco. Un empleado bajo convenio aporta un 11% de su sueldo bruto a la seguridad social y genera una contribución patronal del 16%. El monotributista, en cambio, paga un componente impositivo y previsional fijo sustancialmente menor.

El derrumbe de las contribuciones patronales desfinancia las partidas de la ANSES y liquida el acceso a las asignaciones familiares. La caída del trabajo registrado frena la liquidación de las prestaciones contributivas y desplaza el costo social hacia subsidios estatales de menor monto.

“El sistema registró 622.300 aportantes menos frente a un incremento de 426.261 nuevos beneficiarios“, indicó el informe del Instituto Argentina Grande (IAG).

¿Cuánto cayó el salario real de los trabajadores?

Los ingresos de la fuerza laboral sufrieron un retroceso generalizado en mayo de 2026 debido a la inflación acumulada. Las mayores pérdidas del poder adquisitivo afectaron a los empleados de la administración pública y a los perceptores del salario mínimo.

Sector privado registrado : retrocedió 0,1% en el mes de mayo de 2026 y acumula una baja interanual del 2,9% frente al mismo mes de 2025 .

: retrocedió en el mes de y acumula una baja interanual del frente al mismo mes de . Sector público nacional : cayó 0,6% en el mes y registra una pérdida real del 38,5% respecto al promedio de 2023 .

: cayó en el mes y registra una pérdida real del respecto al promedio de . Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM): bajó 1,0% en el mes y acumula un desplome del 41,1% en comparación con el promedio de 2023. (Agencia OPI Santa Cruz)