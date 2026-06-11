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La interna del Gobierno nacional sumó un conflicto directo por la consistencia patrimonial de sus funcionarios. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, rechazó públicamente las explicaciones del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, sobre su declaración jurada de bienes. El cruce expuso la distancia metodológica y política entre la titular del Senado y el entorno directo de la Presidencia de la Nación.

El quiebre discursivo ocurrió en la plataforma social X. Un usuario interpeló de forma directa a Victoria Villarruel sobre la veracidad de los argumentos del Jefe de Gabinete. La titular del Senado respondió que el accionar y las justificaciones del funcionario configuran una vergüenza.

La polémica central radica en el origen de los fondos presentados por el funcionario libertario. Manuel Adorni reconoció de forma pública que acumuló ahorros fuera del sistema bancario tradicional. El Jefe de Gabinete justificó la maniobra con la frase: “Ahorramos en negro como todos los argentinos”.

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El análisis del documento público revela además otros activos financieros sospechados. El escrito detalla que una porción del incremento del patrimonio familiar proviene de inversiones en activos digitales. Manuel Adorni declaró ganancias por un monto de US$ 300.000 mediante operaciones financieras con la criptomoneda Bitcoin.

Este pronunciamiento de Victoria Villarruel rompe la estrategia de contención de daños que ensayó la Casa Rosada tras la difusión de los bienes. El rechazo de la Vicepresidenta de la Nación se suma a cuestionamientos previos contra el círculo de confianza del Poder Ejecutivo. (Agencia OPI Santa Cruz)