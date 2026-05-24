Miriam Quiroga justificó sus dos ausencias en los tribunales

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El tribunal oral que sustancia el juicio de la Causa Cuadernos analiza el camino procesal a seguir tras la doble ausencia consecutiva de la testigo Miriam Quiroga. La ex secretaria del ex presidente Néstor Kirchner faltó a las dos convocatorias fijadas por la Justicia federal para que preste su declaración testimonial obligatoria. El faltazo encendió las alarmas en los pasillos de los tribunales porteños respecto a su paradero real y los motivos de su deserción.

El periodista Luis Gasulla reveló este sábado en la señal LN+ los detalles de una conversación exclusiva con la mujer, donde confirmó que la exfuncionaria reside en una pequeña localidad de la provincia de Córdoba desde hace varios años. El cronista desestimó las versiones sobre una presunta fuga y ligó las ausencias a un cuadro clínico complejo, afirmando textualmente que la testigo no estuvo desaparecida pero padece serios problemas de salud.

La legislación penal argentina determina que toda persona citada bajo la figura de testigo mantiene la obligación jurídica de comparecer ante los magistrados y carece de facultades legales para negarse a declarar. Por este motivo, los integrantes del tribunal evaluarán la evolución de los partes médicos de Miriam Quiroga para resolver si la nueva convocatoria se ejecutará de forma presencial o mediante el sistema de videoconferencia debido a los kilómetros de distancia.

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La dimensión política del caso escaló tras la difusión de intimidaciones contra la exsecretaria en la antesala de las audiencias. El informador de LN+ denunció públicamente que la mujer recibió un mensaje de texto donde desconocidos le advertían que algo podía llegar a pasar y le daban a entender que tenía que abandonar el territorio nacional. Los secretarios del juzgado tomaron nota de las presiones indirectas que denunció el entorno de la entrevistada.

Los fiscales federales consideran que el testimonio de Miriam Quiroga guarda una relevancia alta para el destino del debate oral, ya que la testigo conoce de primera mano los circuitos de recaudación de dinero ilegal vinculados a los contratos de la obra pública santacruceña y nacional. Las autoridades judiciales notificaron que la nueva fecha para la audiencia formal todavía no quedó establecida en el cronograma oficial del juicio. (Agencia OPI Santa Cruz)