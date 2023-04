Con el blue a $ 400, Sergio Massa llegó a Washington y anunció que juntó dólares para fortalecer las reservas

- Publicidad -

El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo un encuentro con el CEO del Fondo Saudita para el Desarrollo (Saudí Development Fund), Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad – Foto: Ministerio de Economía

Según publica Clarín Firmó un acuerdo con un fondo soberano saudí de US$500 millones y el BID aprobó otros US$200 millones.

Por: Paula Lugones

En su primer día en Washington, el ministro de Economía Sergio Massa estuvo enfocado no tanto en las reuniones de la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional sino más bien en fortalecer las reservas en rojo mientras el dólar se recalentaba en la jornada de este jueves: el blue cerró en $ 400. Así, el ministro firmó en paralelo un acuerdo con un fondo soberano saudí por US$ 500 millones para este año y también se anunció un desembolso de US$ 200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La idea del ministro es “rascar la olla donde se pueda” para conseguir este año unos US$ 3.000 millones de organismos internacionales de crédito como el BID, la CAF y el Banco Mundial, y otras fuentes de financiamiento, para poder cerrar la meta de reservas que plantea el programa con el Fondo, que se ha visto severamente comprometida por la sequía. En la ultima revisión del programa, el organismo flexibilizó el objetivo de reservas en US$ 1.800 millones a fin de año, pero igual no alcanza.

Una inyección de dinero fresco vendrá este año desde Arabia Saudita. Massa se reunió por la tarde en el FMI con el sultán Abdulrahman Al Marashed, CEO del Fondo Saudita para el Desarrollo, y firmaron un préstamo de US$500 millones para financiar proyectos de infraestructura para salud alimentaria, transmisiones eléctricas y energía, que incluye fondos para el gasoducto Néstor Kirchner. Según dicen desde Economía, se obtiene a tasas más bajas que los organismos multilaterales.

El fondo soberano saudí ha trabajado por casi 50 años en apoyos a proyectos en países en desarrollo para que la población acceda a los servicios básicos, según la prensa árabe.

Más temprano, el BID había anunciado la aprobación de un préstamo de US$200 millones para la mejora del sistema de salud argentino, una primera operación individual de una línea de crédito condicional para proyectos de inversión de US$600 millones. Este préstamo busca reducir la mortalidad prematura e incrementar el acceso a servicios de diagnóstico y atención médica.

Si bien los préstamos anunciados tienen destinos específicos y no son de libre disponibilidad para fortalecer las reservas, ingresan en dólares a las arcas del Central para que luego los proyectos se ejecuten en pesos. Como son dólares, sirven al Gobierno para sumarlos como reservas y así contabilizarlos para llegar a la meta del FMI.

El Gobierno busca superar esta coyuntura difícil y quiere que EE.UU. lo ayude a “armar el puente para llegar al año que viene”, un pedido que el presidente Alberto Fernández le hizo al jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, en la cumbre que mantuvieron hace un mes.

En ese sentido fue la reunión que el ministro mantuvo con Wendy Sherman, la vicesecretaria de Estado de EE.UU., el miércoles por la noche en Santo Domingo, antes de que la funcionaria llegue a Buenos Aires. “Sherman está delegada por el presidente Biden a trabajar en la construcción de un puente de agenda común con Argentina”, dijo Massa a periodistas en el FMI.

“Esa agenda tiene cuestiones estratégicas para la región y algunas vinculadas no sólo al corto plazo sino al largo plazo, como el tema de minerales críticos, proteínas, seguridad energética, Vaca Muerta. También ver sobre la base de lo que vayamos trabajando a nivel acuerdos en los multilaterales de corto plazo ver cómo el gobierno de Estados Unidos hace su aporte, su colaboración”. La primera potencia económica mundial es el aportante principal y más influyente de todos los multilaterales.

Preguntado sobre cómo Washington ayudaría específicamente a la Argentina, Massa mantuvo cautela: “El compromiso que tomamos con EE.UU. es trabajar confidencialmente y profesionalmente –y no por los medios– para los temas que tenemos de agenda común”.

Para apuntalar esta estrategia, Massa se reunirá este viernes con funcionarios de Biden como Michel Pyle, director adjunto del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, y con Juan González, asesor especial del presidente. Por la tarde tendrá otro encuentro importante con Gita Gopinath, la número dos del FMI, con quien seguramente discutirán los números de la quinta revisión del programa, que ya está en curso.

La agenda de Massa, que se extiende hasta el sábado, incluye encuentros con Mathias Cormann, secretario General de la OCDE, con José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda de Colombia, y con el presidente del BID, Ilan Goldfajn. (Clarín)