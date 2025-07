Títulos por el “Escándalo” de los chocolates que robó un comisario, pero sin escándalo  por los robos millonarios dentro de la policía y el Estado provincial

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – En los últimos días, los medios provinciales estallaron en titulares sobre el “escándalo” que generó un comisario quien robó tres tabletas de chocolate de la Anónima de El Calafate. Claro todo fue “muy escandaloso”, pero no tanto como para mencionar el nombre del comisario que omitieron quirúrgicamente, típico de los medios provinciales que tiran la piedra y esconden la mano, dando casi siempre información a medias, a pesar de contar con las actuaciones policiales en la mayoría de los casos, donde constan todos y cada uno de los datos.

Sin embargo, este no es el problema. El punto es cómo desde un tema bastante naif, a la par de graves delitos institucionales como los que se producen en la provincia, el robo de tres tabletas de chocolate genera un tsunami de notas periodísticas, se arma un “escándalo” para los medios por el robo golosinas, aún cuando “la ley entienda que un robo es un robo”, mientras cunden acciones cuasi delictivas dentro de la propia policía, donde hay funcionarios que simulan actividad docente y cobran decenas de millones de pesos y nada de esto escandaliza a la prensa provincial.

Y el tema viene vinculado a una nota de información difundida por FM News, en la cual en el programa “Contracara” dieron cuenta mediante documentación respaldatoria en su poder y testimonios que así lo certifican, que, por ejemplo, el Jefe de Policía de la provincia, Comisario General Diego Agüero y el Superintendente de Investigaciones Crio Gral Daniel Carrillo, están nombrado desde hace 18 meses como docentes en la Escuela de Policía (actividad compatible con su función), pero el problema es que cobran sin dar clases, por cuanto en su lugar hay suplentes ejerciendo la tarea docente.

El informe detalla con copia de los recibos de sueldos, que el señor Agüero percibe más de 1 millones de pesos mensuales y Carillo unos 700 mil pesos por la actividad docente que incumplirían y esta suma multiplicada por 18 meses resulta un monto millonario.

Exponemos esta asimetría evidente en el tratamiento de temas mediáticos, porque no es lo mismo alguien que roba un chocolate, que quien estafa al Estado provincial desde la función pública y seguramente con la anuencia de las autoridades políticas respectivas.

La información que refiere Fm News no es “secreta” ni “reservada” que impida a otros medios obtenerla; el problema son los “pactos de silencio” que se generan alrededor del gobierno, con la complacencia e intervención directa de la prensa cómplice. Y de allí que mientras es “un escándalo” el robo de tres chocolates en La Anónima, por parte de un hombre mayor, oficial superior de la policía de la provincia, es “normal” que se estafe al estado provincial cobrando una actividad, que, como señala la investigación periodística de los colegas de News, se materializa en el cobro de funciones docentes que altos funcionarios de la policía provincial, no cumplen.

No exponemos acá la defensa de un delito sobre otro; ambos deben ser investigados y si existen pruebas suficientes, los autores deberían ser castigados. Lo realmente llamativo, es el comportamiento de la prensa en ambos casos, más propensa a detonar su sorpresa con la conducta del policía que robó los chocolates, que con aquellos que incurren en delitos de guantes blancos, que son silenciados y se evita su trascendencia.

En ningún medio, por ejemplo, he leído que el comisario involucrado en el robo de los chocolates, podría sufrir de cleptomanía, una enfermedad de orden psicológico donde una persona no puede resistirse al impulso de tomar objetos ajenos, inclusive aquellos que no le son necesarios y esto debe ser tratado médicamente como una adicción.

La gran diferencia con quien elabora un delito como una estafa u otra acción de corrupción institucional, es que, mientras el cleptómano roba cualquier cosa insignificante y de poco valor, el que lo hace premeditadamente, con planificación, metódicamente, con absoluta conciencia, complicidad y por millones de pesos, no es un cleptómano, es un chorro.

Y ante eso, los medios provinciales, no se escandalizan. (Agencia OPI Santa Cruz)