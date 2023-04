Eduardo Costa: habló de la necesidad de cambiar la realidad de Santa Cruz e invitó “a partidos del FdT”, responsables directos del desastre, a ser parte de ese cambio

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El Senador Eduardo Costa habló en la Convención de la UCR llevada a cabo en Puerto San Julián donde hizo un discurso, según el parte de prensa, “llamando a la unidad para cambiar la provincia”.

“Estoy seguro de que podemos gobernar si estamos dispuestos a trabajar todos juntos en un marco de respeto y compromiso para cambiar la realidad de todos los santacruceños”, arrancó diciendo, tras remarcar “Estamos listos para gobernar Santa Cruz”.

El Senador Eduardo Costa

“Desde 1995 el radicalismo siempre tuvo una voluntad acuerdista, pero siempre con los valores que identifican a los radicales que son la libertad, la honestidad y la transparencia”, recalcó y allí mismo el senador radical coronó todo su inflado discurso con un párrafo en el PP, el cual marca y denota la más evidente contradicción.

Dice el texto “En ese marco remarcaron (los convencionales de la UCR) que pretenden fortalecer y ampliar los acuerdos que buscan que todos los partidos que integran el Frente de Todos y están alineados con el kirchnerismo puedan converger en una propuesta común para alcanzar la Gobernación de Santa Cruz”



Un llamado a Vidal, sin medir el concepto de la palabra

Sin duda lo que hizo y dijo Eduardo Costa está claramente orientado a “seducir” a Claudio Vidal del SER. Ahora bien, la evidente contradicción discursiva del senador radical no deja duda que las intenciones de Junto por el Cambio es “juntarse para ganar” y no para gobernar Santa Cruz.

Si Costa recuerda que los pilares de la UCR son la libertad, la honestidad y la transparencia ¿Cómo puede conectar esos valores con partidos que conformen el Frente de Todos, sabiendo que las directrices que han cumplido estos tres años y medio, partieron del Frente para la Victoria, quien en conjunto con los otros componentes, nos han llevado a esta situación de la provincia y el país?.

Recordamos que el SER, fue parte del ocultamiento de las acciones de la actual gobernadora por tres años consecutivos, que durante la pandemia abortó todas y cada una de las propuestas de la oposición, que aprobó a mano alzada presupuestos y cualquier proyecto proveniente del Ejecutivo provincial y le negó viabilidad a cualquier proposición de JxC en la legislatura provincial, hasta que decidió “cambiar la imagen” por puro oportunismo pre-electoral y se transformaron en lo que no son: moderados y oposición del mismo partido que los contuvo y les ordenó cada acción: el FPV.

Costa pretende que los votante de Cambiemos y los independientes, crean que el SER (porque a él va dirigido su mensaje de la Convención, aunque omita decirlo) se ha reconvertido en un partido de oposición, pero hace una elipsis muy evidente en todo esto: pretende ignorar que hace tres días Claudio Vidal le ofreció el SER al Frente para la Victoria (lo cual aleja la posibilidad de que sea distinto) y Costa no tiene en cuenta (en el discurso) que el petrolero como diputado nacional le sigue votando todo lo enviado al Congreso por Máximo y Cristina, sin restricciones ni objeciones, como uno más del oficialismo.

Pero si todo esto aún no es suficiente para convencer a Eduardo Costa que Vidal no es distinto al FPV, debe tener en cuenta el senador que desde el SER ya dijeron claramente que no van de punto, sino de banca y en el espacio de JxC hay gente que no quiere dejarse absorber por el protagonismo de Vidal quien sueña ser gobernador y no trabajar de segundo para nadie más en cualquier espacio en el que juegue en el 2023, anule su ambición de poder. (Agencia OPI Santa Cruz)