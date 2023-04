El kirchnerismo ya tiene candidatos y no convenció a Vidal; el SER en carne viva revela que le da lo mismo el FPV que Cambiemos y Cambiemos tiene la pelota en su cancha

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – En las últimas horas, antes de la decisión política definitoria de cómo será el sistema electoral que se usará en Santa Cruz y quiénes serán los candidatos propuestos, Máximo Kirchner, encargado por orden de su madre de unir las piezas en Santa Cruz, luego de varias reuniones, decidió que los candidatos que llevará el kirchnerismo en la provincia como candidatos a gobernador serán: Javier Belloni, intendente de El Calafate, Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos y Fernando Cotillo, intendente de Caleta Olivia. Pablo González, otro de los posibles candidatos, está en stand by, por orden de CFK.

Tal designaciones deja clara una duda que se había planteado de cara a las elecciones generales 2023: Alicia Kirchner no será de la partida.

En ese marco es que Máximo Kirchner llamó al ex gobernador Daniel Peralta, dispuesto a jugar el papel que le asigne el hijo de la vicecondenada en el armado electoral de Santa Cruz y también llamó a mantener una reunión acá en la capital, al petrolero Claudio Vidal, del SER.

Javier Belloni intendente de El Calafate

Esa reunión entre Máximo y Vidal, quienes son muy amigos y de hecho el petrolero como diputado nacional le ha votado todo en el Congreso nacional, se había acordado para el miércoles 5 de abril. El objeto era sellar un acuerdo para realizar la incorporación del SER al Frente de Todos (del que técnicamente nunca se fue). Vidal faltó a la cita; los motivos: no le complacía lo que el FPV le ofrecía a cambio.

De acuerdo a las fuentes del propio partido petrolero, a Claudio Vidal le ofrecieron la primera candidatura a senador nacional, su ingreso a la Cámara Alta por los próximos seis años, además de poner gente de su partido en la larga lista de diputados provinciales que prepara el oficialismo.

¿De qué lado estás chabón?

Vidal lanzó un juego político a dos puntas, que ha generado una fuerte controversia entre actores de la oposición.

Allí, hay gente que quiere potenciar una alianza con el SER “a cualquier costo” (por caso Eduardo Costa, Carambia, etc), con tal de ganar la gobernación y una vez lograda la meta sobrevendría el “después vemos”, una práctica típica de los políticos argentinos, a quienes solo les importa llegar, no importa cómo y luego, no saben qué hacer ni para qué llegaron y terminan fracturados, con incidencia directa en la sociedad que los votó, sin percibir que nunca tuvieron vocación de gobernar, sino (solamente) de tener poder.

Ejemplos: La Alianza que terminó explosionando con De La Rúa, el Frente de Todos que transita por la peor desintegración interna y lleva al país a la ruina y en la provincia de Santa Cruz, un intento de alianza que no llegó a concretarse cuando la UCR de Eduardo Costa, quería integrar al sector del Pj con Sergio Acevedo y terminaron a los sillazos, la noche antes.

Lo que corroe en este momento la cabeza de muchos radicales, gente del CC-Ari y Encuentro Ciudadano, dentro de “Cambiemos Santa Cruz”, es cómo aceptar una alianza con alguien que se está ofreciendo al mejor postor.

Objetivamente, si Claudio Vidal tuviera convicciones políticas de verdadero opositor ¿Cómo se explica que vaya a ofrecer sus votos al FPV, siendo que a pesar de las pocas y escasas críticas que le ha hecho al oficialismo, haciéndose el opositor circunstancial, hoy recurre a ellos con la mano extendida pidiéndole pista para aterrizar en el regazo de la gobernadora?.

Y más grave aún es que al mismo tiempo, como a Vidal no le conviene y no le convence lo que le ofrece el kirchnerismo (la senaduría y lugares en diputados), sale de hablar con el kirchnerismo y va a ofrecerle “sus servicios” a “Cambiemos Santa Cruz”.

Lo que en la jerga popular se describiría como “cualquier colectivo le queda bien”, lo lleva a la práctica el petrolero en una jugada bastante inconsistente desde lo electoral, porque descubre que su verdadera meta no es cambiar lo establecido como política económica, distributiva e institucional por parte del kirchnerismo, sino acceder al poder, aún de la mano del propio kirchnerismo.

Y esto nos lleva, no ya a criticar la posición ambivalente de Vidal que hace muchísimo tiempo la hemos descubierto y analizado en nuestras columnas, sino mirar a Cambiemos y preguntarles a sus principales dirigentes, si a ellos le da igual esta dualidad de Vidal y si están decididos a unirse a quien le da lo mismo ser opositor que oficialista?

El castigo del voto negativo que algunos no ven

Ya no tengo dudas en afirmar que las urnas castigarán fuertemente a quienes tengan como único propósito llegar al poder y especialmente si para hacerlo se mienten a sí mismos y le mienten al electorado.

Claudio Vidal, sin duda, tendrá una retracción muy importante en el caudal de votos propios, por cuanto el metamensaje que se desprende de su accionar político en la práctica es “me sumo al que me acomode mejor (en lo personal). Quiero ser gobernador y no me conformo con menos”. El problema es que su falta de convicción política/partidaria (corporizada en esta decisión de ir con cualquiera), lo pone ante la vista de su electorado como alguien a quien no lo mueve ni la ideología ni el beneficio colectivo, sino, su ambición personal.

El otro problema para Vidal después de conocerse este ofrecimiento suyo “al mejor postor”, es que si antes había dudas en “Cambiemos” (a quienes también les atrae sumar el volumen de votos del SER, solo para ganar) de qué lado de la vereda estaba parado el petrolero, ahora tienen claro que cualquier partido, incluyendo el kirchnerismo al que niega pertenecer, tiene posibilidad de complacerlo, solo que la única condición es darle poder y satisfacer su ambición política de ser gobernador.

Si Cambiemos hace una alianza con el SER, sin duda perderá muchos votos propios y ni hablar los del sector independiente que los han seguido en las últimas elecciones, precisamente por la decisión de aceptar aliarse con un kirchnerista quien lo ha dicho de manera clara y concreta: “no somos punto de nadie”, “no somos peones de otros dirigentes” y “no estamos de regalo ni oferta” y el FPV no fue rechazado por el SER debido a la incompatibilidad ideológica ni repudio a los procedimientos que por 30 años desarrolló en Santa Cruz o el desastre que está haciendo a nivel nacional, sino y sencillamente, porque no le dieron a Vidal el poder que él pretende para vender sus votos al mejor postor.

Si Cambiemos no lo tiene en cuenta, ya sabemos lo que nos espera políticamente en los próximos cuatro años en Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)