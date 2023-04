Robaron el oro de Patagonia Gold en un sospechoso operativo comando, vulnerando toda la seguridad de la minera ¿O no había seguridad suficiente?

- Publicidad -

A las 23 hs de ayer domingo se produjo un extraño robo nada menos que en el yacimiento Cap Oeste de Patagonia Gold, a 80 Kms de Gobernador Gregores, en la provincia de Santa Cruz.

De acuerdo a los datos que pudo reunir OPI de fuentes cercanas a la investigación, el robo se produjo mediante un grupo de personas armadas y encapuchadas que accedieron a la denominada “Bajada o Cap Oeste”, cerca del yacimiento Marta, lugar al que se llega por ruta nacional Nº 40, paraje cercano a Bajo Caracoles.

Patagonia Gold

En ese lugar, la minera produce lo que se denomina Heap Leanching que es un proceso de lixiviación para extraer el metal precioso, con el cual se fabrica el bullón doré o las barras de oro y plata. Es decir, que es el lugar preciso de donde sale el metal precioso prácticamente puro y obtenido del proceso previo de extracción y tratamiento de la piedra.

Es en este punto donde regularmente acude la empresa de transporte de caudales Prosegur, que tiene base en Río Gallegos, para hacer la carga y custodia del cargamento precioso y trasladarlo hacia los puertos de embarque.

De acuerdo a las fuentes, los cargamentos salen regularmente los días miércoles. El asalto se produjo el día domingo durante la noche.

Los delincuentes utilizaron para cargar el botín, una camioneta hilux de la minera Patagonia Gold, sin que hasta el momento hayan trascendido las características del vehículo, patentes, color etc, lo cual ayudaría a su rastreo y/o denuncia pública y tampoco se sabe si la camioneta estaba previamente cargada o la cargaron en ese momento.

Regularmente, estos cargamentos llevan un chip de seguimiento colocado por la firma Prosegur, cuando acuden sus camiones para el traslado. Se presume que como la firma de caudales no había llegado aún a transportar la carga, ese chip no está colocado en los empaques del oro.

Las fuentes le confiaron a OPI que una hilux no puede llevar mucho volumen en mineral porque es extremadamente pesada la carga y para tener una idea de ese volumen, se nos expresó que en la caja cabrían (como máximo) 8 pack de gaseosas de 1,5 lt. De la misma forma, se nos indicó que con ese peso y debido al estado de los caminos, se haría muy lento y dificultoso en una Hilux, el traslado de ese oro hacia lugares distantes, a menos (como teorizan algunos) que algún otro vehículo todoterreno e inclusive un helicóptero, estuvieran dispuestos en la cercanía. Sin embargo, tampoco se halló abandonada la camioneta de la minera, mientras se rastrea por aire y tierra su ubicación. La otra opción es que el botín lo hayan escondido en alguna estancia cercana.

Rutas de escape

Desde que se dio a conocer el hecho, trabaja en el lugar un grupo de Criminalística de la policía provincial, se llevan a cabo varios operativos en distintos lugares de Santa Cruz e investiga la DDI San Julián.

Un conocedor de la zona dio por sentado que el escape debe haber estado previamente estudiado y planificado, por la dificultad que presenta el terreno para un escape seguro. En principio existe una forma de salir desde La Bajada, por detrás de ese paraje, apareciendo en la zona denominada “La Manchuria”; de allí se baja a la ruta provincial Nº 12 y de ahí a la Nº 25, pero por las condiciones del camino, solo se puede transitar a muy baja velocidad.

El primer cerrojo que se puede establecer en estos casos es en el cruce de la ruta 25 en zona de El Salado o bien en Tres Cerros, lo cual haría prácticamente improbable que tuvieran éxito en un escape de este tipo, admitieron las fuentes.

La remota posibilidad de que el grupo haya cruzado a Chile por la zona del Lago Cadriel es remota. Las condiciones climáticas del lugar y si ha llovido o nevado, no permitiría a una camioneta cargada con tanto peso, vadear ni cruzar los pantanos y escarpados que se forman.

Silencio y expectativa

Hasta el momento la minera Patagonia Gold sacó un escueto comunicado donde no dice nada, excepto que no hubo consecuencias personales de gravedad, entre el personal afectado al yacimiento. El gobierno no dio detalles de lo ocurrido y la policía no ha distribuido las características del vehículo robado como tampoco se informó la cantidad de oro robado, volumen y precio del metal.

Todo esto nos remite a la primicia que en el año 2009 dio OPI sobre el cargamento de oro y naufragio del barco pesquero chileno Polar Mist, quien acarreaba en su bodega 20 millones de dólares en oro y fue hundido a propósito (a través de su escotilla superior abierta), en el estrecho de Magallanes, como quedó registrado en el video que publicamos en ese momento. También en ese caso, el oro provenía de mineras de Santa Cruz como Patagonia Gold y Cerro Vanguardia.

El gobierno nunca explicó por qué y cómo se cargó oro de la provincia en un pesquero, tampoco lo hicieron las empresas y luego de recuperado el oro hundido, la justicia Federal cerró el caso con siete llaves y jamás se supo las alternativas del sospechoso caso donde ninguna de las partes involucradas tuvo interés de aclarar nada ante la opinión pública.

¿Será éste, otro caso parecido al del Polar Mist, que volverá a quedar en la niebla de las sospechas del cómo, quién, cuándo, cuánto y por qué ocurrió?. (Agencia OPI Santa Cruz)