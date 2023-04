Economía enfrenta las versiones de devaluación y prepara sus próximos pasos

- Publicidad -

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, mantuvieron esta tarde una reunión de trabajo en Hacienda – Foto: Ministerio de Economía

Según publica La Nación Tras una ola de rumores y en medio de una corrida cambiaria, buscaron llevar tranquilidad; una medida del Banco Central produjo temor entre empresas e inversores; el blue llegó a $442 y el CCL se disparó hasta los $455.

Por: Francisco Jueguen

La versión llegó hasta el ministerio de Economía e incluso a las principales empresas del país. “Hay rumores fuertes de una devaluación cambiaria el lunes circulando en el mercado local”, escribió un broker local que habla con clientes en el exterior. El contado con liquidación (CCL), que se disparó hoy, es el principal vehículo de las empresas e inversores para sacar dólares del país. Las habladurías mencionaban un salto del tipo de cambio de 50% en la apertura. “La duda a nivel local es si [el ministro de Economía, Sergio] Massa permanecerá en el cargo después de tal devaluación”, cerraba.

El breve informe que circuló hasta llegar al quinto piso del Palacio de Hacienda agregaba además que “el BCRA [Banco Central] no permitiría que ningún importador acceda al mercado de divisas hoy, diciéndoles que la ventana se reabrirá el lunes”, y que ”se rumorea que es por eso que el presidente Fernández renunció hoy a la carrera presidencial”. Estas dos últimas dos cuestiones se materializaron. Fernández dijo que no participaría en las PASO y, luego del cepo ampliado a los servicios (A7746), la entidad monetaria que dirige Miguel Pesce publicó la Comunicación A7747, complementaria de la anterior.

Traducción de esa medida tomada por el Central: es un pedido de envío de información mucho más exhaustiva (CUIT, monto y código de operación motivo y la información de si el proveedor es contraparte vinculada) a posibles importadores para poder acceder al mercado de cambios. “[El mercado de cambios] se vio paralizado hoy y se espera que lunes también pase. Y no funcionaba el validador de AFIP”, explicó un economista. “Los bancos van adaptando sus sistemas y, según la velocidad a que lo hagan, los clientes accederán al mercado. Esa información es necesaria para impedir operaciones fraudulentas y poder contar con la cooperación de los países que son socios comerciales. Se espera que la situación se normalice lo antes posible”, dijeron a este medio en el BCRA. En Economía negaron que fuera más cepo importador.

Cerca de Massa, negaron a LA NACIÓN enfáticamente que vaya a haber una devaluación brusca. En las empresas ayer la paralización por 48 horas del acceso a las divisas comenzó a generar incertidumbre. “¿Sabes algo?”, preguntaban desde una importante cámara empresaria a este medio.

En Economía hablan, en cambio, de rumores malintencionados en el mercado. Evitar un salto del tipo de cambio es uno de los compromisos políticos que el ministro de Economía mantiene con la vicepresidenta Cristina Kirchner. En el quinto piso del Palacio de Hacienda estimaron además que, por ahora, no hay encuentros programados el fin de semana para definir medidas ante la disparada de los dólares libres.

En cambio, sí seguirán trabajando en la “recalibración” del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con la intención lograr un adelanto de los desembolsos de todo el año a junio, una posibilidad que se venía mencionando desde el último viaje que hizo el ministro a Washington.

Como contrapartida para cuidar ese adelanto del FMI, el foco del equipo que lideran el viceministro Gabriel Rubinstein y el jefe de asesores del ministro, Leonardo Madcur, está puesto en lograr más dólares frescos de organismos internacionales, adaptar el crawling peg (microdevaluaciones diarias) a la inflación y “fortalecer” los sistemas para pagos de divisas (restringir el acceso de importadores). “¿Quedan canillas por cerrar?”, preguntó este medio. “No. Sólo una en la que detectamos JODA (sic)”, ironizaron en Economía, donde no quisieron dar más precisiones al respecto.

En Economía indicaron que todavía no avanzaron con el “ordenamiento de los tipos de cambio” comprometido con el FMI en la última revisión de las metas, para lo que tienen tiempo hasta el 30 de junio. La idea era, además de lanzar un dólar agro (medida que se tomó; hoy el BCRA compró US$289 millones gracias al abastecimiento de las cerealeras), que hubiera menos cantidad de cotizaciones oficiales que las actuales en el mercado (Ahorro, Qatar, Coldplay, Lujo, entre otras).

Más versiones

En la cartera que conduce Massa consideraban que aquel primer mensaje mencionado y otros habían sido el empujón que necesitaban los dólares libres para saltar con fuerza luego de las internas registradas en la semana entre el exjefe de asesores de Casa Rosada, Antonio Aracre, y el Presidente, los rumores de su posible renuncia y un muy mal dato de inflación de marzo. El equipo chico de Massa, sobre todo aquel vinculado al mundo bursátil, fue el encargado de recolectar opiniones entre expertos para intentar obtener un diagnóstico del mercado.

“Lisandro [no se pudo confirmar que fuera Lisandro Cleri, hombre del Central, el destinatario del mensaje], ¿cómo andás? (…) Si querés te paso el audio de nuestro trader. Son todos rumores. Se está moviendo [el dólar] en este momento por rumores. No hay nada, ni órdenes grandes, ni nada que pueda mover el mercado. Igual te paso el audio del trader para que te den línea, por eso”, decía el audio de una fuente del mercado financiero, que luego reenvió otro mensaje de su empleado al funcionario de Massa que preguntaba.

La respuesta del trader fue la siguiente: “El dólar estaba un poco atrasado, valiendo cerca de $400 hace un par de meses con la inflación que hay, un pésimo dato el viernes. Después, el lunes, los rumores que salieron de que el FMI le pediría una devaluación del oficial como contrapartida para darle el adelanto de la guita. Luego se sumaron rumores de renuncia de Massa. ¡Qué se yo! También los pesos que andan dando vuelta por lo del dólar soja, que, de hecho, hoy metieron cero de dólar soja, tengo entendido, o sea, la verdad que no está fácil. Encima no hay muchos compradores de bonos. Salen a vender, creo que hoy intervinieron en AL30 y GD30 y no hay compradores”. El audio tiene por lo menos 48 horas, según la referencia al freno total de liquidaciones en la llamada CAM9.

En las últimas horas, luego del dato de inflación de marzo y con cierto delay, el BCRA resolvió elevar en otros 300 puntos básicos las tasas de interés referenciales para la economía, pasarán del 78% al 81% nominal anual, tanto para las inversiones que los bancos realizan en sus Leliq como para los plazos fijos por hasta $10 millones de “personas humanas”.

Por otra parte, la entidad monetaria decidió postergar pagos por importación de servicios profesionales y de fletes entre empresas vinculadas por hasta US$2000 millones hasta fin de año (la mencionada anteriormente A7746). Además, las empresas deberán pedir autorización previa para poder honrar el pago de intereses generados por deuda tomada intraempresas.

Hoy Massa, que quiso mostrar un día de trabajo “normal” (se juntó, por caso, con Flavia Royón y Jorge Ferraresi para anunciar al plan de obras de la intervenida Edesur), cerró su jornada con un saludo al Presidente luego de que se corriera de las PASO. “La decisión de Alberto Fernández muestra su generosidad y deja una marca hacia adelante. Responsabilidad y unidad es el camino”, escribió el ministro y posible candidato presidencial. (La Nación)