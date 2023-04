El blue, recargado: salta $8 en la apertura y llega a los $450 en una semana de tensión

- Publicidad -

Según publica Clarín Las cotizaciones financieras también mantienen su senda alcista desde el inicio de la rueda. El mercado mira al campo y a los anuncios que pueda hacer Massa sobre el ingreso de dólares frescos.

El mercado cambiario comienza una semana de alta tensión. En la calle, el blue, después de haber subido un 11% la semana pasada, salta otros $8 y se consigue a $450 desde antes del mediodía. En el mercado financiero, las cotizaciones bursátiles también suben desde el inicio de la rueda y llegan a tocar los $447 en el caso del dólar MEP y casi los $459 en el del contado con liqui.

En la City están atentos a las liquidaciones del agro, luego de un magro resultado del programa de “dólar soja 3”. Los exportadores ingresaron durante la semana pasada unos US$638 millones y retacearon sus ventas ante la escalada de los tipo de cambios paralelos. Aunque el Gobierno esperaba para esta semana un mayor ritmo de las liquidaciones, en el segmento del agro se mostraron cautelosos.

Una alta fuente del sector le dijo a Clarín que el mercado está paralizado “por la enorme brecha cambiaria” y son los mismos productores que, ante una creciente desconfianza, deciden no vender sus granos. “Ya ingresaron US$ 1.250 millones de las pre financiaciones. No hay forma de seguir ingresando porque los bancos de afuera no prestan hasta que no haya compras”, señaló.

Mientras las liquidaciones del “dólar soja” son menores a las esperadas, las provenientes del “dólar agro”, es decir de la exportación de diferentes productos de las economías regionales, también entraron en un limbo. “Exigen que las empresas ingresen a Precios Justos y sólo entraron hasta ahora 20 de ellas”, señalaron fuentes del sector.

El ruido político, sumado a la espiralización de los precios en marzo y abril y las dudas sobre la capacidad del Gobierno de timonear la crisis hasta las elecciones primarias, impactaron en las cotizaciones.

Analistas de PPI explicaron: “El mercado cayó en la cuenta de que la nominalidad era mayor a la que se pensaba, por lo que la tasa de interés real era menos atractiva y, en consecuencia, hacía menos sentido que el CCL siga bajando en términos reales (-8,4% desde el inicio del programa de recompra de deuda, por ejemplo)”.

La semana pasada, el Banco Central intentó frenar la escalada con un aumento en el nivel de tasas de interés, en una jugada que el mercado calificó de “tardía e insuficiente”.

“El dólar “soja” es la columna vertebral del Plan “Llegar” y en caso de no prosperar esta semana el foco volverá a estar puesto sobre el nivel de reservas netas. Según nuestros cálculos, cerraron el viernes en US$988 millones. Como agravante, entre viernes y martes de la próxima semana se deberá pagar US$1.300 millones al FMI por intereses y capital del SBA firmado en 2018, por lo que el stock podría acercarse a cero”, sumaron en PPI.

Con los dólares del agro comprometidos, Massa trabaja para destrabar desembolsos de dólares frescos de organismos internacionales que puedan compensar la sangría.

Martín Polo, de Cohen, explicó: “El Gobierno dejó trascender que negocia con el FMI un adelanto de desembolsos, algo que vemos poco probable. La expectativa del gobierno es que las reservas suban hasta US$3.500 millones en los próximos dos meses: US$500 millones netos del FMI, US$600 millones del Banco Mundial y BIS, US$500 millones de China para las represas en Santa Cruz y un excedente en el mercado cambiario de US$1.600 millones”.

El mercado también está atento a la última licitación de deuda del mes, donde el Tesoro deberá afrontar vencimientos por casi un millón. (Clarín)