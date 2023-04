“El Frente de Todos menos uno”: Cristina cierra filas con Massa para armar la campaña y deja a Alberto fuera de juego

- Publicidad -

Según publica Clarín La reaparición pública este jueves de la vicepresidenta en La Plata coincide con el lanzamiento del think tank que excluye a referentes del Presidente. Los armadores y la encrucijada de Massa.

Por: Federico Mayol

“El Frente de Todos menos uno”. Así definió en estas horas, en la previa de la reaparición pública de Cristina Kirchner en La Plata, uno de los organizadores del lanzamiento de la escuela de formación política que el kirchnerismo y el massismo oficializarán este jueves como punto de partida del diseño de la campaña electoral que aún no tiene estrategia ni candidatos pero sí una sola certeza: quieren prescindir de Alberto Fernández y los colaboradores que todavía le responden.

“Ahora son Cristina y Sergio (Massa)”, aseguró a este diario una fuente que participa del armado de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, el flamante think tank que la ex Presidenta presentará este jueves en el Teatro Argentino de La Plata, una excusa para su charla magistral titulada “La Argentina circular, el FMI y su histórica receta de inflación y recesión”, en un contexto más que particular. En medio de la renegociación del ministro de Economía con el Fondo Monetario.

Hace unos dos meses que dirigentes de estos dos sectores de la coalición trabajan en el proyecto de la EJNK -surgió, según trascendió, de una charla entre el sindicalista Víctor Santa María y Máximo Kirchner-, pero la reaparición de la ex Presidenta llega justo una semana después del anuncio del Presidente, que desactivó su intento de reelección -en rigor, ni sus principales asesores abonaban esa hipótesis-, una decisión que el kirchnerismo esperaba desde hacía tiempo.

En la mesa de organización de la UEJN, que tuvieron algunas reuniones con la vicepresidenta, tienen lugar Nicolás Trotta, de la UMET, ex ministro de Educación del riñón de Santa María, se fue del gobierno enemistado con el Presidente; Mónica Litza, diputada del Frente Renovador; Virginia García; funcionaria de la AFIP de extrema confianza de la ex Presidenta; Rodrigo “Rodra” Rodríguez, de La Cámpora, secretario de la Cámara baja, y Claudia Bernazza -del Instituto Patria.

El albertismo, fuera de todo

No hay ni una sola silla para el albertismo, y no habrá este jueves ningún referente de ese sector en el Teatro Argentino platense: según confirmaron desde sus entornos, ni Agustín Rossi, ni Santiago Cafiero, ni Aníbal Fernández, por mencionar a algunos, serán de la partida. Mucho menos el jefe de Estado.

El ministro Gabriel Katopodis, que este martes pidió una reunión urgente entre Fernández, Massa y la ex Presidenta, estará de viaje. Según pudo reconstruir este diario, Victoria Tolosa Paz y el publicista Enrique “Pepe” Albistur podrían estar: colaboradores de ambos resaltaron que recibieron la invitación.

“Es una construcción de agenda a futuro”, explicaron los organizadores. El futuro, por ahora, asoma sombrío.

El sábado, mientras el jefe de La Cámpora y del PJ bonaerense convocara a movilizarse para acompañar a la vicepresidenta a La Plata desde el plenario en el club Ferrocarril Oeste, la ministra de Desarrollo Social encabezaba su propio acto en Ensenada con el jefe de Gabinete, el ministro de Seguridad y el canciller con fuertes críticas a la organización K.

En el kirchnerismo, esa puesta en escena cayó pésimo. Aún así, Tolosa Paz y Albistur -mantiene una buena relación con ese sector- analizan sus presencias. La ministra fue una de las que, a pesar de la tensión interna, abrió canales de conversaciones con los K.

Lo cierto es que, una vez que Fernández anunció que no competirá en las elecciones, el kirchnerismo y el massismo aceleraron las negociaciones de cara a una campaña electoral que pronostica un panorama muy incierto para el Frente de Todos. La crisis cambiaria de estos días agregó más zozobra. No se descarta, incluso, modificar el nombre del sello partidario.

Massa, ausente con aviso en La Plata

Por lo pronto, el congreso del Frente Renovador previsto para la semana próxima está cerca de cancelarse: Massa no quiere ser el centro de un operativo clamor mientras negocia con el Fondo Monetario y la crisis de reservas pone en jaque su candidatura presidencial. Este jueves no estará en La Plata: viaja a Montevideo para cerrar un acuerdo con la CAF.

Entre el massismo y el kirchnerismo se trabaja en una hipótesis de campaña con un solo candidato que, por ahora, lo sigue teniendo al ministro al tope de las preferencias, más allá de la crisis, y en menor escala a Eduardo “Wado” de Pedro, que en los últimos días desaceleró públicamente mientras desde el massismo hacían, por lo bajo, todo lo contrario.

La incógnita que se plantea es si la apuesta será por un único postulante, o no. Y si, en ese caso, es o no el jefe del Palacio de Hacienda. Cristina y Máximo Kirchner difieren en algunas opiniones.

Daniel Scioli, en tanto, todavía insiste con ir a una PASO. Su proyecto depende de la fuerza con la que llegue el albertismo a las próximas semanas. Las señales no son buenas.

Un discurso que genera expectativas

Hay una altísima expectativa en ese sentido en torno al discurso de Cristina Kirchner. No solo por una posible definición personal, que este miércoles descartaban en su entorno. Si no, en base al título de su clase magistral, y por la contundencia, o no, del respaldo que prevé propinarle a Massa mientras Leonardo Madcur y Gabriel Rubinstein vuelan a Washington a negociar con los técnicos del Fondo.

Un sector del kirchnerismo -Carlos Bianco, asesor principal de Axel Kicillof, lo volvió a hacer público vía Twitter este miércoles- sigue aferrado a la eventualidad de una postulación presidencial de la vicepresidenta a pesar de que, en privado, la propia Cristina Kirchner se encargó de desacreditar. En los últimos días, sin embargo, los trascendidos volvieron a reactivarse. A esta altura, nadie descarta nada.

La posibilidad de que sea candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires tiene un poco más de asidero. Es que el oficialismo la necesita en la boleta en territorio bonaerense: todavía conserva alta popularidad. (Clarín)