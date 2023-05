Eduardo Costa y Claudio Vidal atentos al jueves para saber si los une el amor o el espanto

(Por: Rubén Lasagno) – De acuerdo a las fuentes internas del SER y de Juntos por el Cambio a las que pudimos acceder, Eduardo Costa y Claudio Vidal esperan con ansiedad la decisión de los diputados provinciales del Frente de Todos en la sesión del día jueves próximo, para saber si modificarán total o parcialmente la Ley de Lemas o si, por el contrario, le darán continuidad al sistema electoral que rige en la provincia desde el año 1988.

Recordemos que ambos espacios, Juntos por el Cambio y el SER, pretenden unirse en un frente conjunto para arrebatarle la elección a gobernador al Frente para la Victoria, quien hasta el momento lleva dos claros pre candidatos a la gobernación: el intendente de El Calafate Javier Belloni y el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

Sin embargo y como ya lo dijimos en otros análisis, existen escollos infranqueables para la unión del petrolero y Cambiemos, encabezados por Eduardo Costa y Roxana Reyes.

Claudio Vidal de SER Santa Cruz y Eduardo Costa de la UCR – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Uno de esos impedimentos es que ninguno quiere tener un papel secundario en el armado político. Reyes, ha manifestado concretamente que va a ser candidata a la gobernación y por su parte Claudio Vidal del SER, solo va a jugar para ser gobernador.

En ese marco, aunque hay otros fundamentos de importancia en el orden interno de JxC que evitan esta coalición, el choque de egos y ambiciones personales, no le permite a los protagonistas, la fusión de ambos espacios. Todos quieren ser candidatos y ninguno pretende “apoyar y acompañar”. Y esto genera otro problema que hace incompatible la relación, por eso, tras la versión de que el gobierno provincial podría modificar o sacar directamente la Ley de Lemas, las estrategias pre electorales de “la oposición” se pusieron en pausa hasta el día jueves o viernes 12.

Cambiemos en dificultad

Los referentes de uno y otro partido miran con ansiedad el día jueves, para saber si el oficialismo modificará o no la forma de elegir Gobernador y vice, sin embargo, todo indica que en ambos espacios políticos (JxC y SER), resulta claro que sus pre candidatos dan por hecho sus presencias en las boletas (Reyes y Vidal), con lo cual, una fórmula conjunta es inviable, una interna entre ellos la ganaría el SER y un hipotético juego de ambos en el marco de la ley de Lemas, podría posicionar al petrolero mejor que a cualquier candidato propio, dado que el electorado de Vidal difícilmente votaría a JxC, pero si muchos electores independientes de este espacio podría votar a Vidal.

Una de las razones por las cuales aún ambos espacios no decidieron si van juntos o no, es saber qué decidirá el jueves el oficialismo, no obstante, existen escollos de orden interno dentro de Juntos por el Cambio los cuales visiblemente separan las agua entre quienes como Eduardo Costa sostienen necesaria la unión de ambos espacios para derrotar al kirchnerismo y otra parte de Cambiemos, quienes no encuentran puntos de contactos programáticos con Vidal, nativo krichnerista/peronista, colaborador por más de tres años del Frente para la Victoria, tanto en Santa Cruz como en el Congreso nacional, hoy en busca de un espacio dentro de la oposición, porque solo no puede acceder a un triunfo electoral, a pesar de que hace pocos días, le ofreció una alianza al propio kirchnerismo provincial donde le prometieron darle una senaduría y Vidal lo desechó, ya que su norte es ser gobernador.

La inauguración de la casa de Caleta Olivia – Pablo González, Fernando Cotillo, Eugenio Quiroga y Pablo Grasso – Foto: Facebook

“Si esas son “las convicciones de Vidal”, es mejor que juegue solo en estas elecciones, aunque divida en tres el electorado – le dijo a OPI una alta fuente de la UCR – porque si después de ofrecerle una alianza al kirchnerismo, viene a querer jugar por dentro de JxC está claro que solo le importa llegar y ganar a él; el resto somos descartables y Cambiemos es un espacio con votantes propios que no se lo vamos regalar a un kirchnerista”, señaló sin vueltas y en total desacuerdo con aliarse al SER para pelear las elecciones provinciales.

Desacuerdo de la línea joven

En sintonía con estos dichos, el diputado provincial Daniel Roquel quien pertenece al ala renovadora del radicalismo, hace pocos días dijo en un medio de Río Gallegos que no tiene ningún sentido juntarse solo para ganar las elecciones, si no existen acuerdos y programas de gobernabilidad concretos y un plan para sacar a la provincia de donde está, mediante las coincidencias, cuestiones éstas que están muy lejos en la práctica, teniendo en cuenta el verticalismo existente en la raíz peronista/kirchnerista del SER y el horizontalismo que propone la UCR con debates internos y decisiones consensuadas.

“No sirve un frente electoral para ganar una elección”, dijo el joven dirigente quien agregó “A las experiencias me remito, no son buenos estos frentes electorales si no encuentran puntos en común, es decir programas de gobierno. Para ello, es necesario tener acuerdos en un documento firmado, si no estamos destinados al fracaso. Si solo sirve para ganar una elección y no para resolver los problemas de la gente, no sirve de nada”. Claro y preciso, habrá que ver si lo sostiene.

Dentro de Cambiemos, no encuentran puntos de coincidencias programáticas con el petrolero pero, fundamentalmente, hay partidos y actores políticos que han sostenido las banderas de la transparencia, la “ficha limpia”, proponen la investigación y denuncia de quienes ejecutaron políticas antisociales durante más de 30 años y hoy no ven con buenos ojos, aliarse con quien fue parte de todo eso, avaló con sus manos (y lo sigue haciendo en el Congreso nacional) todas las órdenes de Máximo Kirchner y en la provincia sus diputados solo “se oponen” a la gobernadora desde el discurso, pero les ha sido funcional desde el 2019 en que asumió, le ayudaron a llegar y fueron parte de su plataforma política.

“¿Cómo vamos a explicarle a nuestro electorado que hoy, solo para ganar una elección, arriamos todas las banderas que sostuvimos por tantos años y fue lo que nos transformó en lo que hoy somos?. Asi como nos ven hoy, si aceptamos una alianza de este tipo, está claro que no nos une el amor, sino el espanto ”, fue la última reflexión de alguien que pertenece a partidos que conforman el espacio liderado por Mauricio Macri y están en desacuerdo de firmar una alianza con el petrolero. (Agencia OPI Santa Cruz)