(Por: Matías Quinteros – Presidente UCR Zona Norte*) – Este sábado, la Convección Radical no pudo definir su futuro, ni dejar de lado sus históricas diferencias, de cara a las próximas elecciones, en medio del armado de la conducción del máximo órgano partidario.

Como era de esperar, la convocatoria era a las 15:00 hs. “o’clock” pero…. por la demora del senador Lord Costa, hizo que la misma comience a las 17:00 hs. mientras algunos empresarios hábiles -rosqueros- caminaban, casi de la mano como tortolitos en primavera dando vuelta la manzana del casco histórico de la ciudad. Lo más llamativo, eran las idas y vueltas de las “Lilitas” Carrió de Reyes & Co: caminaban incesantes de esquina a esquina.

El radicalismo y Cambia Santa Cruz “No saben de qué disfrazarse”, ni dónde meterse “la Ficha Limpia” que pregonan pensando en Claudio Vidal

Lo que no esperaban, era el arribo del archienemigo de Costa, que llegó junto a un grupo de militantes a denunciar los fraudes e irregularidades de un grupo de empresarios que gobiernan la UCR Santacruceña: El Malevo, según ellos, Matías Quinteros, es decir, yo.

Lo sobresaliente fue el debate furioso que varios de nosotros volcamos en nuestras opiniones. Fue, como quien dice “para alquilar balcones”, el desarrollado entre senador Eduardo Costa y quien firma esta cronología, presidente UCR de zona norte.

Tal fue la magnitud de la discusión que quedó en segundo término el mandato que se le otorga a la convención para realizar el acuerdo electoral con otros partidos políticos, para ser más precisos, con el SER.

En primera instancia quedó muy marcada la dualidad y la gran hipocresía que demuestra el oficialismo Costista, donde puertas adentro copia la misma forma de gobernar del kirchnerismo sin tener control de nada, lo cual quedó remarcado fuertemente a través de los dos opositores; el primero que expresó su malestar fue Marcelo Sáa, presidente del comité Río Gallegos, pues un Tribunal no puede estar compuesto únicamente por personas que responden al oficialismo, mientras no dejan participar a las minorías, claro ejemplo de lo que se denuncia al gobierno del Frente de todos, afirmó Saa.

El segundo reclamo por parte del presidente Marcelo Sáa de Río Gallegos, fue el de los aportes partidarios de los concejales Leonardo Roquel y Daniela D`amico; estos dos niegan la información sobre la cantidad de cargos nombrados por ambas bancadas, incurriendo en la falta gravísima de desfinanciar el partido al cual ellos dicen “representar”.

Dato uno: en el recinto de la convención se encontraba presente el ex diputado nacional Juan Acuña Kunz quien, al escuchar los reclamos y la fundamentación de los aportes partidarios, huyó despavoridamente dado que es unos de los grandes denunciados públicamente por el robo de los aportes y registra en su haber una deuda histórica con la UCR Caleta Olivia.

Claudio Vidal y Eduardo Costa – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Dato dos: en la mesa de conducción, los 4 miembros, presidente, vicepresidente, secretario, pro secretario, los 3 miembros del tribunal de conducta, del tribunal fiscalizado y los 3 miembros de la junta electoral provincial, son todos nombramientos oficialistas, demostrando una hegemonía total para evadir los controles.

Luego, presionados para que se abra el debate que no se quería dar, con todo el temor de lo que podían decir algunos correligionarios, es ahí donde el Grupo Costa, Gardonio y Reyes la pasaron muy mal, momento en que me planté como el máximo opositor al oficialismo, yo Matías Quinteros, Presidente del segundo comité más importante de Santa Cruz, precisamente porque no querían que hable y los que se llenan de democracia la boca, me interrumpían a cada rato, pero no pudieron evitar que me expresara. Era imposible pararlo a Eduardo Costa, dado que llegó junto a sus militantes que lo acompañaban incondicionalmente quienes gritaron “déjenlo hablar, quienes se creen que son ustedes dueños del partido, ¿Cuándo lo compraron?”, entre otras expresiones.

Primero remarqué nuevamente el reclamo de legitimación de afiliaciones, las cuales son 161 afiliados “con más de cinco años que ustedes decidieron eliminar del padrón para perjudicar a nuestro sector”, señalé.

Pregonan la honestidad, la transparencia y la democracia, pero es lo que menos hay en este partido. En este sentido continué diciendo: “ustedes son una gran mentira, son una farsa de que valores y principios hablan, pero después coquetean y hablan de un acuerdo con el partido SER, del cual dijeron de todo, pero menos que tenía la ficha limpia por quien es el referente de ese partido, ahora ¿Dónde se van a meter la esa ficha limpia? !!!” les pregunté.

“Reyes vos no sos una opción de gobierno, dicen que nos estamos preparando para ser gobierno, ¿Dónde están las comisiones de trabajo en Educación, Salud, Trabajo, etc? ¿Cuál es su equipo de trabajo en las diferentes áreas o su hipotético y futuro gabinete; quiénes van ser los funcionarios comprometidos?, son una gran farsa, les mienten a todos; ustedes no tienen ni un plan ni un programa de gobierno”, le reclamé a quienes hablan pero no producen nada más que discursos.

“Vos Eduardo Costa nunca jugaste a ganar, siempre jugaste para hacer negocios y para quedarte con los carguitos de la oposición” estas fueron las duras exclamaciones que hice como dirigente de zona norte.

Les dije “Ustedes no pueden demostrar y probar de que la elección partidaria 2022 fueron transparentes, no tienen la documentación respaldatoria y volcaron el padrón en San Julián para robarse el sello partidario. Vos Gardonio, sos un chanta sinvergüenza”.

Luego, Eduardo Costa tomo la palabra, queriendo desmentir todo y no lo pudo hacer dado que personalmente fui por más y lo desafié al debate personalmente. En ese instante Eduardo Costa aceptó erróneamente, según los presentes, porque no podía refutarme nada.

Posteriormente, en parte del debate final, acalorado, donde todo parecía que se iba de las manos y que terminaría de la peor forma, fue cuando Eduardo Costa expresaba que no es cierto que no tenga ambiciones de poder y de gobernar y que han ganado en el 2009, 2013, 2021 y 2015 oportunidad en la que le hicieron fraude, lo cual no le permitió ser gobernador.

En ese punto fue el cruce personal más fuerte con Eduardo Costa donde expresé que si fue fraude, como lo fue en el 2022, en alusión a las elecciones internas partidarias, nuevamente les pedí que muestren la documentación respaldatoria donde está el padrón firmado por los afiliados que votaron, y les recalqué “no lo tienen porque ustedes se robaron la elección”.

Le reclamé que son ellos, quienes se llenan la boca denunciando el acceso a la información pública y hacen lo mismo que el kirchnerismo. Ninguno me pudo contestar ni demostrar lo contrario porque todo es cierto, acá tengo las cartas documentos que no contestaron, las cuales se las esgrimí en la cara a los presentes representantes de la conducción partidaria.

Luego en otra parte del cruce, le expresé a Costa que sigue diciendo que es dueño de los hipermercados más grande la Patagonia de materiales y con nuestro comité jamás colaboró ni con un ladrillo. después de haberlo acompañado siempre y lo tildé de miserable.

Costa no pudo detener la discusión que le propuse y recurrió a una chicana, la cual fue lo peor que pudo hacer expresando “yo te vi en una foto con Grasso” afirmó.

Por eso le respondí “yo te vi colgar pasacalles pidiendo que voten a Cristina” lo cual enfureció a Eduardo Costa sin ya tener más tinta en el tintero y a los gritos me dijo ¡vos estas entregado a Grasso ! y ahí salieron los aduladores, aplaudidores, rentados oficialista a salvarlo, agitando el cantito “vamos a volver, vamos a volver” En ese momento Eduardo tiró el micrófono por la mesa, dándose por vencido en una clara imagen de que tiró la toalla.

Rápidamente le respondí nuevamente “vos a dónde vas a volver si desapareciste, nunca estuviste, sos un cobarde mentiroso, sos un usurpador y ladrón de sellos”.

De esta forma terminó la frustrada tensa convención de escasos militantes donde el anfitrión Gardonio mostró una notable pobreza de convocatoria siendo intendente. Había más acompañamiento de militancia de afuera que desde el mismo San Julián, apoyándome, donde quedó claramente demostrado que la conducción de este centenario partido no conduce a nadie y la falta de liderazgo que tienen sus representados es manifiesta.

* Las opiniones, situaciones descriptas y consideraciones de tipo personal e institucional aquí vertidas. son responsabilidad directa de quien firma la nota y no compromete la línea editorial de este diario. (Agencia OPI Santa Cruz)