SER Santa Cruz gastó más de 3 millones de pesos en pauta política y Pablo Grasso paga su campaña en redes, a través de la Municipalidad

Google presentó una herramienta pública que permite conocer las pautas de políticos, en su plataforma; consiste en el informe denominado “Transparencia de Publicidad Política”. Con esta herramienta se puede saber públicamente quién contrató, cuánto invierte, cuánto tiempo se mostró el candidato en campaña y qué zonas geográficas abarca.

Habilitada esta herramienta, OPI realizó una búsqueda detallada de los candidatos oficialistas y de la oposición que han iniciado con mucha antelación sus respectivas campañas camino a la gobernación de Santa Cruz.

De los candidatos nombrados hasta el momento en Santa Cruz, de la oposición y el oficialismo, solo aparecieron dos de ellos que han pautado en las redes sociales y en YouTube. Ninguno de los otros figuran dentro de la información que genera esta herramienta.

La información más detallada de Santa Cruz que devuelve el TPP (Transparencia de Publicidad Política), es la correspondiente al SER, partido de Claudio Vidal y parcialmente la de Pablo Grasso (FPV).

- Publicidad -

De acuerdo a los registros de Google entre diciembre del 2022 y los pocos días de mayo que llevamos, el partido petrolero lleva invertido en total $3.300.000,00 (Tres millones trescientos mil pesos) de pauta en la plataforma Youtube, sin contar ni tener datos, todavía, sobre lo que lleva gastado en Facebook (META, pero se presume que podría ser igual o superior.

El detalle de lo invertido en pauta por SER Santa Cruz en Google –

Con un ritmo de entre $15.000,00 y $ 45.000,00 por día, Claudio Vidal emitió 50 videos que ha publicado esta plataforma, tanto en la provincia de Santa Cruz como en el resto del país.

De acuerdo al detalle de la inversión y las zonas geográficas que abarca la difusión de los videos unos $ 2.550.000,00 fueron asignados/direccionados/ desarrollados para Santa Cruz; a la provincia de Buenos Aires direccionaron $ 315.000,00 y en AMBA publicitaron por $ 285.000,00. El resto hasta llegar a los más de 3.3 millones de pesos, los distribuyeron en las demás provincias argentinas.

SER Santa Cruz está entre los ocho partidos políticos del país que más dinero gastaron en pauta política en Google, de acuerdo al ranking emitido por la plataforma donde se informa que hasta el día de hoy los políticos argentinos han destinado $120.240.000 en la plataforma Google, distribuidos en 6.011 anuncios en distintos formatos.

El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, hoy candidato a gobernador de Santa Cruz, tiene una importante presencia en la plataforma Youtube de Google, sin embargo no figura el intendente como persona política, es decir no figura él personalmente como responsable de la campaña política titulada “Levante la mano quien quiere una Santa Cruz mejor”. El Intendente Grasso tiene un canal de YouTube donde están los videos con el slogan y la propaganda “Grasso 2023” la cual posee links que llevan al sitio oficial de la Municipalidad de Río Gallegos. Esto indica que la pauta publicitaria, al menos en Google, es pagada por el municipio y no por el candidato.

La campaña del intendente de Río Gallegos Pablo Grasso –

Para poder anunciar en Google, los candidatos deben estar registrados en la plataforma como tal para que los ciudadanos puedan saber quién paga esa propaganda, de lo contrario la campaña es dada de baja por la plataforma. Google además incluye las etiqueta de “Pagado por” que indica quien pagó la campaña publicitaria. En algunos casos, quien abona esas campañas son empresas dedicadas que contratan varios candidatos, pero en la información interna, se especifica qué candidatos son los que están representados por esa empresa y cuánto abona cada uno. (Agencia OPI Santa Cruz)