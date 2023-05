Daniel Peralta a YCRT. Lo anunciamos hace un año atrás. Mandan al bombero pero ¿Tendrá agua y la escalera necesaria para ahogar tanto fuego?

(Por: Rubén Lasagno) – El 26 de abril de 2022 realicé un informe bajo el título “YCRT y dos frases que definen su realidad: “buscan un bombero” más “llueve sopa y los agarra con un tenedor en la mano”. Allí hacía un análisis de la realidad crítica del yacimiento y en el cuarto párrafo decía: “En las últimas horas se afianza otra versión, la propuesta que le habría hecho el gobierno nacional a Daniel Peralta, para que se haga cargo del hierro caliente que significa YCRT. Las mismas versiones aseguran que el ex gobernador y ex interventor de YCRT, viajó o está por hacerlo a Capital Federal con el fin de tomar conocimiento de la situación y decidir”. Hoy 12 de mayo de 2023, el acuerdo estaría cerrado y solo se espera la publicación del Decreto que lo confirme.

Ayer, quizás por coincidencia o tal vez no tanto, trabajadores del ramal ferroportuario de YCRT-Punta Loyola se hicieron presentes en la sesión cuarta de la Legislatura y agitaron el reclamo, mientras legisladores exigieron que YCRT entregue un informe económico y financiero. ¿Habrá sido éste el motivo que apuró la búsqueda de Daniel Peralta para intervenir en YCRT, o fue la excusa para generar el recambio?

Daniel Peralta ex Gobernador de Santa Cruz – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Daniel Peralta, ex gobernador y ex interventor de YCRT hace muchos años, vuelve a cumplir una tarea similar a aquella cuando debió convencer a los mineros de levantar un paro brutal con toma en el interior de mina y pacificó lo que en aquel momento era una crisis de magnitudes inimaginables.

Pero el contexto político, laboral, sindical, social y empresarial, en este momento es otro. Ya no le alcanzará a Daniel Peralta su simpatía, la complexión al diálogo y la empatía con “los viejitos” (tal se llama a los trabajadores en el argot minero), para nivelar una crisis que tiene profundas razones de tono sindical, pero también de política partidaria y fundamentalmente económica y financiera.

A todo esto, además, se le debe agregar el poco tiempo con el que cuenta el nuevo Interventor para gestionar y las enormes dificultades que tendrá para sobrellevar todas las vicisitudes que se le presentarán, tanto desde el punto de vista operativo, como financiero, político y funcional.

El objetivo del bombero

El único objetivo que puedo analizar, para explicar per se la entrada de Peralta en la convulsionada YCRT, es político-electoral. El gobierno nacional entendió (muy tarde) que la improductividad del yacimiento, el alto déficit presupuestario y el sobredimensionamiento de las “inversiones” en una usina que ha quemado cientos/miles de millones de dólares en vez de carbón, no fueron “suficientes” para tranquilizar a los sindicatos, a quienes este gobierno nacional engañó sistemáticamente y produjo un conflicto generalizado dentro de la empresa.

A los sindicatos no los tranquilizó en este tiempo, que les tiraran algunas buenas noticias, solo para mantenerlos callados, mientras la corrupción volvía a las mejores épocas de Isolux Corsán, la UTN y el ex Ministerio de Planificación, solo que con otros nombres y manos más grandes y aceitadas para refundar negocios de amigos, bajo la excusa del abandono que el macrismo hizo de la planta entre 2015 y 2019.

Todo indica que Peralta es puesto para contener el conflicto, destrabar la falta de diálogo, unir las partes del vaso roto y comenzar a transitar por un sendero que lleve a todos los actores a tener una actitud más condescendiente, amigable y componedora. Pero para eso debe llegar con las manos llenas de plata.

Sin duda arreglará la deuda de los empleados, de los jubilados y buscará reactivar mínimamente la producción para tener un discurso que pueda mostrar un cambio en los próximos meses, precisamente, porque desde ahora comienza a jugar el tiempo de descuento para las elecciones generales. Para lograr eso, deberá alinear a los sindicatos.

¿Maquillaje o compromiso?

La pregunta es si a Peralta le alcanzará solo con eso?; si con “pacificar” el yacimiento, los problemas desaparecerán como por arte de magia o será víctima de una nueva extorsión sindical si no logra darle lo que piden a los 4 sectores en pugna, quienes proseguirán los paros, los quites de colaboración y por ende, YCRT continuará sin producir.

La otra estrategia que podría pergeñar el gobierno nacional es que Peralta les restituya todos los beneficios que Aníbal Fernández y Arribas no les dieron en estos tres años y medio, para que cuando cambie el gobierno nacional y llegue otra Intervención, se vean en la obligación de hacerles el recorte y con ello, nuevamente, volvería un conflicto generalizado a YCRT que le estallaría a la nueva Intervención. Si esto sucede. la llegada de Peralta no es para resolver problemas, es para preparar la dinamita política.

Otra pregunta es si con la llegada de Daniel Peralta a la conducción de YCRT, los funcionarios que están en las gerencias, subgerencias y jefaturas donde hay dos jefes por cada operario, se irán o esos estamentos quedarán intactos?. Si resultara que quedan los que están y solo se sustituye la conducción política, huele a gatopardismo, por lo tanto la pregunta clave es, entonces, si Peralta romperá el estatus quo y los negocios que vienen desde la época de Aníbal Fernández o todo proseguirá igual, los pocos meses que aún le quedan a este gobierno nacional?.

El ex gobernador pone más en juego desde lo personal, que desde lo político. Aquellos mineros que él conoció hace 20 años ya no están más. Aquellos querían al yacimiento, lo sentían como propio; los de hoy no. Muchos hasta le han perdido el gusto al trabajo y desde hace muchos años, YCRT es solo una vetusta máquina deficitaria, inerte, improductiva, costosa y una usina destruída e inservible, en la cual el Estado gastó más de 2.500 millones de dólares desde el 2009 y 14 años después no funciona por impericia, desidia y/o corrupción y nadie cree que en los seis meses que gestionará Peralta, pueda revertir lo que no se hizo en tres años y medio, solo por contar el último gobierno kirchnerista.

Cabe ahora seguir la gestión del nuevo Interventor que asumirá el martes próximo, para analizar sobre el terreno, cuál es el verdadero objetivo del bombero, si es apagar el incendio, solo bajar la intensidad de las llamas y si en ese intento, el ex gobernador no queda preso del humo denso de los negociados internos de YCRT/Usina 240Mw y las pujas internas, que le impedirán tomar decisiones drásticas y lo pueden dejar pegado con maniobras anteriores que ejecutaron hasta hoy, personajes de su propio partido.

Obviamente lo que no podrá decir Daniel Peralta es “tracemos una línea”, “miremos para adelante” o “Vine para que en YCRT se inicie una nueva época” y cosas por el estilo; esos latiguillos exculpatorios, tratando de no hacerse cargo, no convencerán a nadie si los ejercita, porque deberá recibir la empresa sin beneficio de inventario y si asume en un marco de sospechas económicas y financieras y no haced nada para aclararlo, caerá en la complicidad de aquellos que viene a sustituir. (Agencia OPI Santa Cruz)