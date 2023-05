Sesión de Diputados con presencia de trabajadores de YCRT en el recinto

En la cuarta sesión ordinaria de la legislatura santacruceña se aprobó un pedido de informes a la Secretaría de Energía de la Nación sobre el estado de situación de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio y el reclamo que llevaron adelante un grupo de trabajadores que se desempeñan en el ramal ferroportuario ante los legisladores provinciales.

Este jueves un nutrido grupo de trabajadores de YCRT se expresaron en el recinto de la Cámara de Diputados de Santa Cruz y criticaron a la actual intervención de la empresa estatal y el gobierno nacional: “pensábamos que este gobierno iba a ser mejor y fue peor, nos hizo mucho mal”, sostuvo Javier Norry, referente del sector ferroportuario en Punta Loyola.

En la previa, hubo dos proyectos del diputado Gabriel Olivia (Encuentro Ciudadano) y de Karina Nieto (Frente de Todos) que refieren a pedidos de informe a la empresa YCRT por un convenio que firmó con la petrolera CGC para reacondicionar el muelle de Punta Loyola y otro solicitando a la Secretaría de Energía la situación económica financiera del yacimiento.

Sesión en la Cámara de Diputados de Santa Cruz – Foto: Prensa Diputados

Nieto fue muy crítica con la situación actual de YCRT y señaló que “los trabajadores no tienen con qué trabajar, no hay planificación. Hay un mantenimiento mínimo en YCRT. Se centró toda la inversión en la usina térmica y hoy no está funcionando. La empresa está virtualmente paralizada”.

La legisladora recordó al ex diputado Matías Mazú porque “era quien llevaba adelante las negociaciones con YCRT” y añadió que hay un conjunto de situaciones “donde se denigró a los compañeros, hay problemas en las instalaciones, falta un plan de inversiones, hay desguace”.

“Pretendemos una mesa de trabajo consensuada con los diputados y que haya un plenario de comisiones para colaborar en esa mesa”, dijo Nieto quien adelantó que el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani avanzará en la convocatoria.

Ante los diputados, el capataz de Vía y Obra, Javier Norry afirmó que “se va dando batalla gobierno a gobierno. Algunas cosas avanzaron más que otras y otras quedaron rezagadas”.

“Estamos pidiendo la reactivación de nuestro ramal ferroportuario. El abandono de nuestros ramales es agónico y vemos día a día que se destruye”, añadió.

Norry dijo que “no tenemos inversión de ningún tipo en herramientas ni nada. Nos robaron las herramientas y no podemos hacer nada. La vía se está destruyendo porque no hay movimiento de trenes y que no funciones los trenes nos genera que la vía se descalza, se desmorona el talud. Hace 4 a 5 años que no se revisa para nada la situación de los rieles que están quebrados, patinados”.

Hubo fuertes críticas a la conducción de la empresa que encabeza el interventor Germán Arribas, junto al coordinador general, Eduardo Vilchez y, al subgerente de Ferrocarriles y Puerto, Oscar Arbe.

“Es una intervención que desconoce el laburo de los trabajadores. No les interesa nada de lo que nos pasa. En 2018 fui despedido sin causa por el gobierno anterior, por pensar distinto, no ser del color político. Y pensaba que este gobierno iba a ser mejor y fue peor, nos hizo mucho mal” dijo Norry.

Dijo que “necesitamos una persona de trabajo, que conozca. Nos tienen como vagos y como gremialistas. Somos trabajadores. No invirtieron nada en nuestro yacimiento”.

“Estamos peor que hace 4 años, hay una desidia tremenda, no sabemos si mañana o pasado nos echan como le damos de comer a nuestros hijos” añadió.

Luego, la secretaria adjunta junta interna Punta Loyola, Pamela Avallay sostuvo que “hay una desidia y abandono hace 7 años, muchos negociados con el puerto donde no están reflejadas las inversiones, está todo abandonado”.

“YCRT es una empresa soberana, tiene el 71% del control del puerto de Punta Loyola. Y tenemos trabajadores que están mal encuadrados para los aportes jubilatorios, una gestión anterior y ahora que no se resuelve nada”, sostuvo.

Avallay argumentó que “se necesita un galpón para la piedra caliza, que el muelle sea multipropósito para el traslado de las cenizas, nadie nos contesta a las denuncias. Nos dijeron que agradezcamos que se invierte en sueldo para nosotros. Hoy tenemos un sueldo de base de 160 mil pesos. Si se tienen que ir que se vayan, necesitamos un plan de trabajo”.

A su turno, el dirigente Luis “Angelito Negro” González hizo un racconto de la historia del yacimiento y añadió que “a lo largo de todos estos años no pudimos materializar toda la inversión que se dispuso en el muelle, en el yacimiento”.

“Hoy el muelle lo maneja CGC, Eduardo Eurnekian que se compromete a poner 6,5 millones de dólares, pero no lo invirtieron. Esa empresa nos está cagando”, dijo.

González aseguró que “la inversión no es el reclamo de Loyola sino de la mina, de la planta, de la empresa en general. Al segundo módulo de la Usina Térmica lo estamos carancheando para que funcione uno”.

“Hace tiempo que no corre un tren ni se carga un buque, y el módulo 1 de la Usina no puede generar esa energía, sólo 40 megas, pero tenemos para generar 120 megas. Por eso pedimos acá a los representantes del pueblo que si tomamos en mano esta situación algo vamos a remediar”, recalcó González al tiempo que sostuvo que “la empresa tiene un montón de problemas. Tenemos 800 jefes para 1000 trabajadores. Por cada dos trabajadores hay un jefe”.

Luego de la presentación de los trabajadores de YCRT, Nieto dijo que para el 22 de mayo se podría avanzar en una mesa de trabajo para conocer el estado de situación de la empresa.

Otros temas

Durante la sesión parlamentaria y con la presencia de familiares de personas con Fisura Labio Alveolo Palatinas, una malformación congénita facial frecuente, que compromete la nariz, el labio, alvéolo y/o paladar, se aprobó por unanimidad que el 23 de Julio de cada año como “Día provincial de FLAP, Fisuras Labio- Alveolo Palatinas”.

Allí el gobierno provincial realizará actividades y campañas de difusión junto a ONGs especialistas en el tema para generar espacios de capacitación, cursos, conferencias y actividades tendientes a obtener información respecto a la detección y tratamientos de FLAP.

A su vez, los legisladores aprobaron un pedido para que el Ejecutivo reglamente de la Ley 3664, que establece el Programa Provincial de Asistencia Integral a Pacientes con Fisura Labio Alvéolo Palatina.

El actual ministro de Salud, Claudio García, justo el área encargada de la reglamentación y autoridad de aplicación de la ley, observaba impávido desde las gradas el debate, en la previa de un reconocimiento como legislador mandato cumplido.

Uno de las familiares argumentó y agradeció a los legisladores que “se sumaron a cada lucha a cada uno de nosotros. Hay más de 100 niños y adultos de FLAP. Así como somos la voz de nuestros hijos les pedimos que sean nuestra voz porque esto es para todos. Hoy no hay una causa específica para que se sepa si un niño nacerá con FLAP. Y al ministro de Salud le pedimos que se sume a nuestra lucha, que nos escuchen y eso es importante. No importa el color político porque no hacemos política con esta causa. Es importante que se conozca esta patología”. (Agencia OPI Santa Cruz)