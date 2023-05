Sergio Uñac se tomó una revancha de la Corte y prometió que peleará por su candidatura

Según publica La Nación Con escasos datos oficiales a raíz de un escrutinio lento y complicado por el uso de lemas, el gobernador celebró victorias municipales.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac ensayó una revancha anoche, con los primeros resultados que llegaban a cuentagotas en el escrutinio de la elección en la provincia. Con los números en niveles menores al 15% escrutado, Uñac aseguró que su frente ganaba la provincia y lo hizo con la mira en la Corte Suprema, tras el fallo con el que el máximo tribunal dispuso suspender las elecciones ante la controversial nueva postulación del mandatario.

Si bien recibió un duro golpe al perder la intendencia de Capital, que gobernaba su aliado Emilio Baistrocchi, retenía Rawson, el departamento de mayor peso electoral y aseguraba que su espacio ganó una quincena de municipios, el mismo nivel que tenía al comenzar la elección. A nivel legislativo, con los primeros datos, Uñac se proyectó ganador con unas 25 bancas sobre las 36 de la Cámara de Diputados.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac y el candidato a vicegobernador Cristian Andino, festejan esta noche luego que el oficialismo se impusiera en las elecciones locales – Foto: NA

El gobernador no dispuso un búnker para aguardar el resultado, a diferencia de la mayoría de los principales candidatos. Esperó hasta las 22 para mostrarse en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno y, después, trasladarse a la sede del Partido Justicialista provincial.

Más temprano había dado la nota política del día, al mostrar que persiste su enojo por el fallo de la Corte que puso en duda que su candidatura sea lícita y, en consecuencia, llevó a la suspensión definida por el máximo tribunal el martes.

Uñac llegó alrededor de las 11.30 al Colegio Secundario Profesor Froilán Ferrero, de Villa Aberastain, en el departamento de Pocito y, antes de emitir su voto, señaló: “Voy a contestar [el fallo]. Lo que no sé es en carácter de qué, porque a mí no me han notificado. Hay un proceso iniciado contra el ciudadano Sergio Uñac; me presento como ciudadano, no como gobernador. A mí, como ciudadano y aludido en el proceso, nunca me han notificado. ¿Qué es el derecho de defensa, hay que respetarlo? Parece que no. Me siento suspendido por algunas fechas, hay que ver si me sacan del campeonato, o no”.

Además de la oposición enrolada en Juntos por el Cambio, la candidatura de Uñac fue cuestionada por su exjefe político, José Luis Gioja, que lo enfrenta como postulante a la gobernación.

Su relación con Gioja está cortada. Fue su vicegobernador y lo reemplazó en el ejercicio de la gobernación cuando el diputado se accidentó a bordo de un helicóptero, en 2013. En 2015, Uñac saltó a la gobernación, cuando Gioja ya no tenía posibilidad constitucional de ser reelecto.

Cerca del gobernador marcan un punto de inflexión en la interna del PJ sanjuanino de 2020, cuando Uñac le ganó a la lista apadrinada por Gioja, que encabezaba su hermano Juan Carlos. En el giojismo, recuerdan viejos encontronazos con Rubén Uñac, actual senador, hermano del gobernador, como parte del origen de la tirantez. Este domingo, Uñac dijo que no habla con Gioja.

Como gobernador, Uñac encadenó dos períodos: 2015-2019 y 2019-2023. Quiere competir por el tercero, con el antecedente anterior inmediato de la vicegobernación. Esa intención le cuestionó la oposición y la Corte frenó la elección. El artículo 175 de la Constitución provincial reza: “El gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces”. El Tribunal Electoral de San Juan lo había habilitado. De sus tres integrantes, dos (Daniel Olivares Yapur y Adriana García Nieto) tienen vínculos políticos con el gobernador, con quien comparten la militancia peronista o a quien han acompañado en cargos en el gobierno o en candidaturas. (La Nación)