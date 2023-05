El “necesario” Daniel Peralta tratado con algodones; el mismo que en el 2012 Cristina quiso destituir y al que Alicia le reclamó haberle dejado una provincia fundida

(Por: Rubén Lasagno) – Daniel Peralta, ex gobernador de Santa Cruz, a quien apodamos graciosamente “el bombero” o “el que le saca las papas del fuego al kirchnerismo”, por señalarlo como el hombre que siempre buscan para reparar daños auntoinfligidos, cuando éstos ya son irremediables, vuelve a su viejo amor: YCRT.

Recientemente fue nombrado Interventor, cargo que ostentaba Gustavo Arribas quien se desempeñaba en medio de un caos y un secretismo atroz, más un enfrentamiento interno con los sindicatos, lo cual hizo inevitable el colapso de la empresa por la falta de comunicación, de diálogo y el desgaste de cuestiones que tienen que ver con distintos órdenes: salarios, inversiones, política interna institucional y partidaria, enfrentamiento sindical y un desorden generalizado que deja intuir la existencia de corrupción y manejos pocos claros de los fondos nacionales.

Néstor Kirchner junto a Daniel Peralta en un acto en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El punto es que han vuelto a llamar al bombero. En el año 2004 lo pusieron a resolver un largo conflicto en YCRT, periodo en el cual se vivió la tragedia de los 14 mineros. En 2007, Néstor Kirchner lo trajo de YCRT a la política, hizo maniobras anticonstitucionales en la legislatura provincial, para ubicarlo Peralta como gobernador a cargo, en lugar de Carlos Sancho al cual Néstor echó, como lo había hecho previamente con Sergio Acevedo.

En diciembre de 2007, fue electo gobernador; en el 2011 CFK no tuvo otra opción que proponerlo como candidato a gobernador, por cuanto en Santa Cruz era el único cuadro K y en el 2015 perdió el gobierno en manos de Alicia Kirchner, tras una profunda campaña del FPV en contra de Peralta, llevada a cabo por el kirchnerismo con órdenes expresas de Cristina, para vaciarlo de poder.

La movida para sacarlo del gobierno empezó en el año 2009, cuando desde OPI descubrimos una reunión del PJ/FPV liderada por Rudy Ulloa en la parrilla “De Vicente” (Río Gallegos), donde se juntaron “los muchachos peronistas” a pedido de Néstor y Cristina, para condicionarlo, extorsionarlo y socavarle el poder al ex interventor de YCRT.

De amado a puteado y luego, amado

En el año 2012 Cristina como presidente de la nación trató de eyectarlo del poder en Santa Cruz; no lo logró, pero comenzó a condicionar su obediencia a los fondos necesarios que le enviaba la Nación para pagar salarios. En esa instancia, la entonces presidente, decía las peores cosas de Peralta y lo denigraba públicamente, tratándolo a nivel de “intruso, inservible y okupa del poder”.

Cristina Kirchner junto a Daniel Peralta en un acto en Santa Cruz – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Cuando se hizo cargo Alicia Kirchner del gobierno provincial en el 2016, no dudó en señalar a quien quisiera escucharla que Peralta le había dejado una provincia quebrada con un déficit inmanejable y en respuesta, el ex gobernador no dudó en calificar a la hermana de Néstor como ineficiente y mentirosa.

Contradiciendo a Alicia y en razón de la permanente queja de la gobernadora porque no recibía el reembolso a las exportaciones, Peralta dijo a Telam en el 2017 “No puede decir que se la está ahogando porque no se le paga eso, de hecho yo tendría que decir que ellos me ahogaron a mí durante ocho años, en función también de la retención del 15 % de coparticipación para el sistema previsional, que también fue devuelto a las provincias“.

En agosto de 2017 Daniel Peralta hizo declaraciones al Cronista y confesó la mala relación que mantenía con Cristina Kirchner durante su mandato, al revivir las reuniones que tenía con la ex jefa de Estado en la Casa Rosada donde, a decir de Peralta, lo recibía como si fuera “la reina de Java” y él se iba “con la guita abajo del brazo”, señaló el medio capitalino, calificando al ex ministro de Economía, en ese momento, Axel Kicillof de “pendejo soberbio” y “pelotudo marca cañón” .

“Yo me peleaba con Cristina a los gritos pero silla de por medio y me iba con la guita abajo del brazo para pagar los sueldos, porque si no, me esperaban 300 mil tipos acá que me prendían fuego la provincia. Pero eso es negociar y había que pelearse con Cristina cuando tenía el 54 por ciento de los votos y no le tocabas el culo ni con una caña de pescar. Vos entrabas a Olivos y parecía la reina de Java; o con Kicillof, pendejo soberbio, un pelotudo marca cañón que entendía que el país era la Capital Federal. Ni te cuento De Vido y José López” señala el Portal Letra P a la que Peralta le dio una entrevista.

Cristina Kirchner, Alicia Kirchner y Daniel Peralta reunidos en el despacho de la vicepresidenta – Foto: Twitter

Hoy Daniel Peralta fue llamado por Cristina Fernández y Alicia Kirchner, a apagar el fuego de YCRT. Los tres lucieron sonrientes en una foto conjunta. Se hace realidad el dicho de que la política es el arte de lo imposible.

Nada nos debe sorprender, viniendo del kirchnerismo. Si a pesar de todo lo que dijeron Sergio Massa y Alberto Fernández, hoy son gobierno junto con la vicecondenada, por elección personal de ella misma, no hay duda que llamar a Peralta a pesar de todo el agua que pasó bajo el puente, marca a todas luces la necesidad imperante de pacificar la cuenca y confirma la resiliencia del ex gobernador y la memoria corta que tiene la viuda y su cuñada, quienes no se ponen coloradas cuando se trata de buscar a alguien que les saque las papas de horno, antes de que se les quemen y sus miserias y fracasos queden expuestos. (Agencia OPI Santa Cruz)