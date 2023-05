En la presentación de las pistolas Taser, Rodríguez Larreta cuestionó el dictamen de Marijuán que benefició a Cristina Kirchner

Según publica Clarín El jefe de Gobierno porteño presentó las primeras 60 pistolas que comenzarán a utilizarse en junio.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó el lunes las pistolas Taser que utilizará la Policía de la Ciudad, con críticas al la Casa Rosada nacional por las trabas que puso para importarlas y al fiscal Guillermo Marijuán por el fallo que benefició a Cristina Kirchner.

Consultado por la decisión del fiscal, que se conoció el pasado 24 de mayo, respondió: “Soy respetuoso de la división de poderes, pero en este caso a todas las luces con la información que hay espero que siga avanzando la justicia por todas las causas de corrupción”.

“Que el pedido del fiscal no prospere y siga a fondo la causa de corrupción del gobierno de Cristina Kirchner”, agregó.

En la previa al acto del 25 de mayo que encabezó Cristina Kirchner, el fiscal Marijuan pidió el sobreseimiento de la vicepresidenta en la causa conocida como “Ruta del dinero K” y recibió algunas críticas de parte de la oposición.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público Fiscal defendió su decisión y respondió a los cuestionamientos de parte de Elisa Carrió, quien en un reportaje televisivo lo relacionó con su amistad con el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Lo conozco a Massa y hace meses que no lo veo. Ni él me llamó con lo de Picollotti, Micelli, Boudou… Ni él ni nadie”, se defendió el fiscal en declaraciones a Radio Mitre. Y explicó que “las pruebas que existen no sustentan la participación” de Cristina Kirchner “o que ella haya dado la orden o estado en los lugares concretos que tienen que ver con el lavado de Lázaro” Báez.

De esta manera, buscó despejar las dudas respecto al pedido de sobreseimiento, justo el día antes del acto de la expresidenta, que se realizó para conmemorar los veinte años de la llegada al poder de Néstor Kirchner.

Al ser consultado respecto a este evento de espaldas a la Casa Rosada, Rodríguez Larreta respondió que no escucho el discurso de la vice, rodeada del núcleo duro del kirchnerismo.

“El 25 de mayo es una fecha patria de recuerdo de los orígenes de nuestro país, de los los próceres que iniciaron el camino de la Argentina en la que hoy vivimos de la arg que vivimos y no vamos a permitir nunca que el kirchnerismo se quiera apropiar de una fecha tan sentida para todos los argentinos”, sostuvo.

Al tiempo que respondió duramente a la frase de la vice respecto a que la gestión de Alberto Fernández es “mucho mejor” de lo que hubiera sido un eventual segundo gobierno de Mauricio Macri.

“El gobierno que encabeza Cristina Kirchner con Alberto Fernández fracasó, no pueden hablar de nadie, comparaciones de nadie, fracasó. 8,4% d inflación, arriba de 40% la pobreza, la inseguridad que avanza todos los días. Un fracaso”, sentenció.

La presentación de las Taser

En cuanto a la presentación de las pistolas Taser, apuntó: “Es un orgullo poder anunciarles que el Ministerio de justicia y Seguridad de la Ciudad por fin tienen las primeras 60 pistolas Taser, que en junio y julio, van a entrar en acción. Después de muchos hechos lamentables que podíamos haber evitado el Gobierno nacional finalmente se dignó a habilitarnos las importaciones”.

El mandatario porteño destacó que las nuevas pistolas eléctricas “salvan vidas” y se implementan en alrededor de 107 países del mundo.

“La inseguridad es un problema nacional que el Gobierno no quiere, no sabe, no puede solucionar y este es un ejemplo el de las las Taser, tienen aval mundial, es fundamental para evitar cualquier desgracia, pero el Gobierno se viene negando al progreso, a la mejora con excusas a esta altura ridículas”, manifestó.

Rodríguez Larreta señaló que los Policías de la Ciudad de Buenos Aires que utilicen estas nuevas armas no letales van a estar “altamente capacitados” para implementarlas de manera correcta en la prevención del delito.

El debate en torno al equipamiento con pistolas Taser entre la Ciudad y la Nación se reavivó tras la muerte de la agente de la Policía de la Ciudad Maribel Salazar, asesinada en la estación Retiro de la línea C de Subte.

Tras el hecho, Marcelo D’Alessandro, el ministro de Seguridad porteño en licencia, reintrodujo el tema en la agenda a través de las redes sociales. “El enfrentamiento podría haber sido controlado con una pistola Taser. Hace dos años compramos 60 unidades, pero el gobierno kirchnerista las bloqueó con el festival de excusas truchas que usan para defender delincuentes”, escribió en Twitter.

Luego se supo que Nación apeló un fallo judicial que obligaba a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) a destrabar el ingreso de las Taser compradas por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

A fines de febrero, el ministro Aníbal Fernández confirmó que adquirió cien armas de esa marca y que la Ciudad también podría hacer uso de las mismas, aunque luego faltó el aval de la ANMAC, la Agencia Nacional de Materiales Controlados -la ex RENAR- para finalmente poder importarlas.

Ahora, la administración porteña contará con el nuevo equipamiento y el jefe de Gobierno no se ahorro en críticas al Ejecutivo por el incremento de la inseguridad y el narcotráfico en varias zonas del país.

“Necesitamos un Gobierno que deje de defender delincuentes, de liberar presos, que deje de mirar para otro lado con el avance de los narcos. Medidas concretas como hicimos en la Ciudad, se puede pelear contra la inseguridad”, manifestó Rodríguez Larreta.

Luego, al ser consultado respecto a si es elegido presidente, va a poner a disposición de todas las policías provinciales y de las fuerzas de seguridad nacionales la tecnología que utiliza la policía porteña.

En esa línea, adelantó que va a tomar “medidas urgentes” como destinar al Ejercito a las fronteras, para liberar a la Gendarmería de esa labor y poder destinar a ésta fuerza a los “lugares más calientes de la droga”.

Allí enumeró a la Rosario, el sureste de la provincia de Córdoba, al conurbano bonaerense en la zona oeste de San Martín, ejemplificó. Y agregó que se creará un cuerpo de elite destinado específicamente al combate narco.

“Pero además de lo urgente, lo importante a mediano plazo, que es el fortalecimiento de las fuerzas policiales, con pasos como la Taser, tecnología, capacitación equipamiento, mejor entrenamiento, cuidar a quienes nos cuidan, construyendo una Policía que tenga como prioridad la lucha contra el delito con mucha decisión política apoyándolos”, concluyó. (Clarín)