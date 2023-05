Aníbal Fernández insiste en la necesidad de PASO en el Frente de Todos para definir candidaturas

El ministro de Seguridad defiende la participación de todos los aspirantes y afirma que “si no viene Perón, no convence nadie”.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ha reiterado su postura en torno a la interna del Frente de Todos, defendiendo la necesidad de llevar a cabo las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para determinar las candidaturas del oficialismo. Fernández ha enfatizado que “si no viene Perón, no convence nadie”, subrayando la importancia de la participación de todos los interesados en competir por la candidatura oficialista.

En sus declaraciones a la prensa, el referente peronista ha destacado la necesidad de que se realicen las PASO, afirmando que esta situación no tiene solución sin su implementación. Fernández ha expresado que no existe una figura de consenso y ha lanzado una ironía en relación al reciente viaje de Máximo Kirchner, líder de La Cámpora, a China, diciendo: “Las candidaturas de nuestro grupo, que pretende que haya una PASO, nunca van a digitar a dedo. No hay nadie que tenga crédito para poder hacer eso, salvo que del avión de China lo traigan a Perón”.

Aníbal Fernández Ministro de Seguridad de la Nación – Foto: NA

El ministro ha resaltado la importancia de la figura de Perón en este contexto y ha señalado que, de no estar presente, es necesario recurrir a las elecciones, contando los votos uno a uno al final de la jornada electoral. Al ser consultado sobre su preferencia entre el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, o el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, Fernández ha declarado que no hablará de candidatos hasta que todos estén en la contienda, para no restarle calidad a ningún aspirante.

La postura de Fernández destaca la necesidad de una competencia abierta para determinar las candidaturas del oficialismo. (Agencia OPI Santa Cruz)

