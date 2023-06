Donald Trump grabó un video con un documento clasificado sobre Irán

Según informes de fiscales federales, el expresidente Donald Trump fue grabado en audio durante el año 2021 reconociendo que guardó un documento clasificado del Pentágono relacionado con un posible ataque a Irán después de abandonar la Casa Blanca, reportó la cadena CNN el miércoles.

Aunque la CNN no tuvo acceso directo a la grabación, citó múltiples fuentes no identificadas que describen su contenido. Hasta el momento, Reuters no ha podido confirmar dicho informe.

De acuerdo con las fuentes citadas por la cadena, la grabación revela que Trump, quien busca la nominación presidencial republicana para 2024, era consciente de haber retenido material clasificado después de su salida de la Casa Blanca en 2021.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump – Foto: NA

Las declaraciones del expresidente indican su deseo de compartir la información, pero también demuestran su conocimiento de las limitaciones que enfrentaba para desclasificar documentos una vez que dejó el cargo, según dos fuentes citadas por CNN.

Hasta el momento, el equipo de Trump no ha respondido a las solicitudes de comentarios al respecto. Por su parte, Peter Carr, portavoz de la oficina del abogado especial Jack Smith en el Departamento de Justicia, tampoco ha realizado declaraciones de manera inmediata.

Cabe destacar que Smith está llevando a cabo una investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Trump, así como los esfuerzos realizados para anular las elecciones presidenciales de 2020, en las cuales el republicano resultó derrotado por el demócrata Joe Biden. (Agencia OPI Santa Cruz)

Con información de NA