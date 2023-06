Para ATE Río Turbio sus derechos por sobre todo. Antes de empezar a producir exigen aumentos, concursos, inversiones, BAE, todos los beneficios caídos y algo más

En horas del mediodía de hoy miércoles 1º de junio, ATE Río Turbio convocó a sus afiliados para una reunión de delegados en la sala de conferencia de YCRT, luego de haberle cursado una nota al nuevo Interventor de la empresa, Daniel Peralta en el cual resaltan nueve (9) puntos iniciales, que, en apariencia, serán las bases para que las nuevas autoridades logren destrabar el conflicto con ese sector sindical; ellos son:

– Recomposición salarial a los trabajadores, considerando la inflación acumulada hasta la fecha, por lo que realzamos dicho pedido en carácter de urgente.

– Solicitamos que se aplique el reglamento de concursos ya aprobado, brindando las capacitaciones como también los manuales de trabajo de cada sector, para que al momento de concursar todos los compañeros se encuentren en igualdad de condiciones.

– Entrega inmediata de indumentarias de trabajo y EPP.

– En lo inmediato Inversiones a corto, mediano y largo plazo en todo el complejo minero ferroportuario que garantice el normal funcionamiento y así asegurar el futuro de nuestra empresa y de la Cuenca Carbonifera

– Solicitamos, que por el impacto de la inflación que sufren los trabajadores en sus bolsillos se adelante el pago la “Bonificación Anual Extraordinaria 2022”

Cambio de funciones ya solicitados para los compañeros correspondientes a cada sector.

– Cambio de funcionarios responsables del estado de nuestra empresa y de los conflictos ocasionados por su inoperancia o mala intención.

Solicitud de informe de la situación actual de la USINA 240MW 14 MINEROS

– Puesta en valor al complejo ferro portuario de YCRT en Punta Loyola.

Antes de pensar en recomponer la matriz productiva, como les gusta decir en la provincia, el gremio de ATE Río Turbio va a la mesa de negociación con la nueva intervención con una idea fija: pedir la restitución de todos los beneficios como condición única para comenzar a pensar en la empresa propiamente dicha.

No parecen estar preocupados por el escaso tiempo que tiene YCRT para demostrar al menos voluntad de reconvertirse en un polo de producción con alguna posibilidad de autosustentabilidad.

Veremos como progresa esta reunión y dónde realmente, están puestas las ganas de los sindicatos: si en recuperar la empresa o conquistar beneficios que hasta el momento no son compatibles con la realidad de YCRT, como la BAE, un millonario premio por producción que no se merecen porque hace muchos años que el yacimiento no funciona a pleno. (Agencia OPI Santa Cruz)