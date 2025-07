La niebla política que le impidió a Javier Milei ir a Tucumán, podría transformarse en un banco de niebla más denso, si no cambia la actitud

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Culpando a la niebla que impedía un vuelo normal del presidente Javier Milei a Tucuman, el gobierno comunicó a través del Vocero presidencial, que suspendió el viaje del mandatario y su comitiva a esa provincia, donde hoy (en teoría) estaba previsto la realización de un acto político, oportunidad en la que el recordatorio patrio era solo una excusa para hacer una demostración de unidad y apoyo que fracasó.

El enfrentamiento del presidente, su hermana y los articuladores de LLA como Caputo y Cia con los mandatarios provinciales no es nueva, pero tuvo su último acto cuando tras el cierre de Vialidad Nacional y el abandono total de las rutas nacionales que hizo el actual gobierno, Milei decidió seguir cobrando el Impuesto a los Combustibles, no coparticipar la recaudación con las provincias y está en camino a la privatización de la red vial.

El inefable Manuel Adorni, quien se cree el único vivo del gobierno nacional, dijo con cara de oportunidad, que el viaje del presidente se suspendía por la niebla, claro, obvió decir que es niebla política, difícil de disipar con palabras y bravuconadas, cuando solo iban a estar allí 3 de los 24 gobernadores para hacerle el coro al presidente.

La misma soberbia de Adorni para hablar pavadas y pretender que le creamos, la aplicó el Presidente Milei para explicar en la radio de Majul (¿Dónde sino?) que el lockout provincial es producto de la intención que tienen los gobernadores de destruir al gobierno nacional. No se diferencia de gobernadores como Axel Kicillof, quien sostiene que el gobierno nacional pretende destruir las provincias.

La Argentina corporativa, con gobernadores oportunistas, con administraciones sin fondo y mucho menos honestidad, es un hecho y la hemos padecido desde que tengo memoria y es parte de la habilidad de gobernar y obligación de un presidente, controlar, manejar y ordenar la convivencia política entre todos los Estados provinciales con el nacional, en base a negociaciones, acuerdos y reuniones donde se discutan política de entendimiento y colaboración y no de imposición absoluta. Quien no pueda hacer eso, se debe ir o dejarle el lugar a gente más capacitada, porque las consecuencias de ese fracaso la paga el pueblo.

No se conoce el caso donde un presidente logre manejar con manu military a 24 gobernadores al mismo tiempo, como si fueran sus títeres y logre tener éxito. La política en sí misma es la búsqueda de acuerdos permanentes y la actitud del gobierno nacional no ayuda. La impronta de Milei y el objetivo de su política, es someter, no convencer y en este sentido y bajo estos términos, la niebla que hoy no le permitió volar a Tucumán, según Adorni, puede esperarse aún más.

La parodia del macho alfa

No hay duda que el presidente hace de su carácter impostado, una suerte de “marca” para mostrarse como “un duro” de la política argentina, pero esos rasgos se desdibujan cuando comienzan a rodearlo casos con claras sospechas de corrupción, nunca debidamente aclarados (kripto-alimentos retenidos en Capital Humano- Sobresueldos en Capital Humano-AFIP-PAMI, pedido de coimas y retornos etc) a lo que se le suman, entre otro hechos de mayor gravedad, el tema del avión negro con el recordatorio de Antonini Wilson y el farandulezco y ridículo (pero no inocente) apoyo y difusión de Milei al “manochanta” Ledesma quien “convierte los pesos en dólares” y le “hizo crecer un dedo a una mujer, hasta con la uña pintada del mismo color que las que tenía en la mano donde le faltaba el dedo índice”. Pero esta ridiculez del tipo, apoyada y apañada por el presidente, no es un chiste; es una tragedia donde hay mucho dinero y poder.

Si este gobierno que tiene características tan especiales, pretende imponerse con la motosierra indiscriminada sin atenerse a las consecuencias y las reacciones políticas y públicas, sin duda está tan enajenado de la realidad como aquellos que nos robaron tanto tiempo y pretenden no recibir el castigo por sus delitos.

Javier Milei “hace caja” “no incrementa el déficit” y “cuida el superávit” no aumentando las jubilaciones, descuidando las rutas, abandonando la obra pública, desatendiendo la salud, la educación y la seguridad (entre otras cosas); es decir con el dolor de la sociedad, no de sus amigos capitalistas. Es como si cada uno de nosotros mostráramos la plata que tenemos en nuestra caja de ahorro bancaria, pero no pagamos la luz, el gas, los impuestos, las patentes, le damos de comer solo pan y leche a los chicos y nos ufanamos del “colchón de pesos” que estamos haciendo.

Es ridículo y casi absurdo pensar que esta situación se puede extender en el tiempo, aunque Milei acuda al consabido “yo te dije lo que iba a hacer” o “nosotros somos distintos a los chorros” ; con eso no alcanza. Ya harta, desordena y cansa esta actitud autoritaria y poco ecuánime, al punto que la misma gente que lo votó hoy lo mira de costado y pone en duda su apoyo en las elecciones 2025/2027, porque mientras todo este rosario de privaciones recae sobre el pueblo, la sociedad se pregunta de dónde sacan los fondos Karina Milei, Caputo y todo el staff del presidente para fundar en todo el país La Libertad Avanza, aunque acá en Santa Cruz, al menos, sabemos que es con fondos públicos y mediante la extorsión de los empleados y funcionarios de los organismos nacionales quienes son obligados a aportar un diez por ciento de sus haberes y de negarse, son cesanteados, despedidos o perseguidos.

Entonces, volviendo al título de la nota, deberíamos preguntarnos si la niebla de Adorni se disipará en los próximos días/meses o si por el contrario, comenzará a espesarse de tal manera que le impida a este gobierno buscar una salida lógica a los problemas que el mismo presidente armó, bajo la excusa de un cambio y nos lleva a una caída sin red en todos los órdenes de la vida social e institucional de la Argentina, como se está viendo. (Agencia OPI Santa Cruz)