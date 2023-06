La nueva Intervención le dio todo lo que pidió ATE Río Turbio, pero el sindicato todavía no aceptó la oferta y mucho menos aún, levantó el paro que llevan adelante

Las cartas en YCRT están echadas. Como habíamos adelantado en nuestra nota anterior, la nueva Intervención recibió un petitorio de ATE Río Turbio y luego de una reunión mantenida los delegados con Daniel Peralta, ayer la Intervención respondió al gremio con un documento y una serie de puntos donde se describe los beneficios millonarios que ofrece, los cuales el lector podrá repasar en el documento al pie de nota.

Hay algunos ítems que se destacan, como el primero, donde la Intervención les otorga un aumento de $ 100.000,00 en dos tramos de $ 50.000,00. Allí el documento destaca que un sueldo promedio del personal de superficie con 10 años de antigüedad, sin este aumento, ronda en los 250 mil pesos.

En tanto el salario promedio del interior de mina es de 330 mil pesos (sin aumento). Estos salarios, recibirían el aumento de 100 mil pesos de forma directa, correspondiendo a un 40% en el primer caso y al 33,3% en el segundo caso.

¿Cuánto nos cuesta el premio?

Sin embargo, cabe mencionar el punto Nº 5 donde YCRT propone el pago en tres meses (julio, agosto y septiembre 2023) de la BAE (Bonificación Anual Extraordinaria), lo cual en este solo aspecto, implica una erogación de más de 2.719 millones de pesos en total.

La nueva Intervención le dio todo lo que pidió a ATE Río Turbio, pero el sindicato todavía no aceptó la oferta y muchos menos aún, levantó el paro que llevan adelante

Haciendo un promedio, tomando los 2.100 agentes que tiene la empresa y el monto total de lo que el Estado abona en este concepto, corresponde en promedio $ 1.039.000,00 por trabajador.

La BAE es un suplemento anual que en épocas de vacas gordas y cuando YCRT producía, se pagaba rigurosamente, junto a otros beneficios propio de una empresa de primer mundo.

La incongruencia y la paradoja es que los trabajadores de YCRT exigen premio por productividad y la empresa hace más de 4 años no produce nada.

Usina 240 Mw

Respecto del pedido del sindicato sobre una auditoría a la Usina “14Mineros”, la Intervención colmó sus expectativas informándole que ha realizado un pedido a la Secretaría de Energía de la Nación y a la Sigen para realizar una auditoria técnica, contable y funcional de la generadora.

¿Y ahora?

Conocidas las exigencias de ATE Río Turbio y la respuesta afirmativa de la nueva Intervención, el sindicato se ha tomado el tiempo para responder si acepta o no, la exuberante concesión de fondos, a quienes no trabajan desde hace años.

Sin embargo, el gremio decidió tomarse su tiempo y en vez de reunirse con los afiliados inmediatamente de recibida la respuesta de YCRT y hablar con Peralta, ATE decidió hacer la asamblea el día lunes o martes que viene, mientras tanto sigue con el paro.

Las fuentes que nos han enviado material de la reunión al principio se semana, indican que Peralta fue taxativo al indicarle que todo lo expresado en el documento, debe estar presidido por el levantamiento total de los paros dispuestos por ATE.

Extraoficialmente se conoce que la decisión del nuevo Interventor es que si no levantan la medida, elevará las actuaciones a las autoridades nacionales y cerrará cualquier tipo de negociación que no tenga por objeto reactivar la empresa, objetivo fundamental para ir pensando en regularizar el funcionamiento del yacimiento, pero principalmente, exponer alguna proyección productiva de cara a los pocos meses que restan por delante, antes de la incertidumbre que abren las elecciones nacionales.

El problema es de ATE

Fuentes del propio sindicato le confiaron a esta Agencia que la fuerte interna de ATE colisiona contra los propios intereses del gremio y de YCRT.

“Estos paros de 2, 3 o 4 días no los puede levantar el gremio de un día para otro, porque estamos fragmentados internamente y hay como cinco sectores distintos adentro. Todos aplaudimos a Peralta donde vaya, pero cuando vamos a la interna, comienzan los problemas”, le dijo a OPI una fuente sindical y agregó “Los paros que viene haciendo ATE son “domingueros”, nada que ver con salir a luchar, hacer piquetes, prender cubiertas, juntarnos 200 viejos en el frente de la mina… nada de eso; todo responde a los sectores en los que estamos partidos. ATE nacional, provincia, ATE Río Turbio, lista verde, Negra, CDP, etc. Por eso nada se puede resolver rápido” y concluyó “El problema que vemos algunos compañeros es que el tren está pasando por la puerta. Si no subimos ahora, éste Peralta va a llamar a una conferencia de prensa, le va a explicar a la gente lo que le pidieron, lo que concedió y que no queremos trabajar, baja todo y ahí se pudre”.

Esta visión, de acuerdo a como pudimos corroborar dentro de ATE, es la mirada de muchos afiliados que quieren dar un paso adelante para salir gananciosos de esta coyuntura, pero hay sectores más duros, esencialmente identificados con la izquierda, que se oponen a cualquier acuerdo. (Agencia OPI Santa Cruz)