Mendoza también va a la Justicia por el nuevo cepo al dólar que afecta el pago de la deuda provincial

Igual que lo hizo su par de Córdoba, el gobernador mendocino Rodolfo Suarez presentará un amparo a la Justicia Federal para frenar la nueva resolución del BCRA. Dijo que es una medida discriminatoria y anti federal.

Por: Roxana Badaloni

Mendoza se suma a la avanzada judicial de Córdoba por el nuevo cepo al dólar impuesto por el Banco Central que afecta a las deudas públicas de las provincias y municipios. La medida los obliga a cancelar el 60% de sus vencimientos de títulos con dólares propios y limita el acceso al mercado oficial de cambios al 40% restante de la deuda en dólares.

El gobierno de la provincia del vino tiene que pagar vencimientos en septiembre por 60 millones de dólares. Y resolvió iniciar una acción de amparo ante los tribunales federales, del mismo modo que su par Juan Schiaretti anunció que hará en Córdoba.

Alberto Fernández en Mendoza

El gobernador Rodolfo Suárez (UCR) usó Twitter para comunicar: “Vamos a ir a la Justicia federal a solicitar que dejen sin efecto dicha disposición, en defensa de los intereses de los mendocinos y las mendocinas”.

Suarez, que acaba de presentar un reclamo en el Ministerio de Gobierno de la Nación por ser la administración provincial más relegada en el reparto de fondos nacionales, ahora apuntó al daño que el gobierno kirchnerista viene haciendo a las finanzas de su provincia.

“La resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con la que impiden a las provincias comprar dólares al precio oficial para pagar sus deudas, duplicando así el costo de la misma u obligando a refinanciar, es violatoria a sus autonomías, es discriminatoria y anti federal, complicando el proceso de pago”, planteó el gobernador de Mendoza.

Y puso al nuevo cepo en el contexto del complejo escenario económico que vive el país: “Es otra muestra del desmanejo fiscal, financiero y cambiario del gobierno nacional, que sigue perjudicando a los argentinos”

Los fondos públicos en la mira del Banco Central corresponden a ahorros, regalías, bonos o activos en dólares y compras de las provincias en el mercado único de cambios.

El próximo vencimiento de otros 60 millones de dólares, Mendoza tiene que afrontarlo el 19 de septiembre, y así cada seis meses. Se tratan de pagos de amortización del capital de los bonos PMM29 emitidos por 590 millones de dólares.

Ante esta realidad, Suarez aseguró: “Mendoza está preparada para afrontar sus obligaciones con el ahorro generado por una administración eficiente y austera”.

Pero, alertó, que no acceder a los dólares “también implica no destinarlo a obras o servicios públicos que la provincia necesita”.

Última en el reparto

Mendoza, gobernada por la oposición al kirchnerismo, quedó última en el ranking de provincias que reciben Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN), lo que llevó al gobernador Suarez a presentar este jueves un reclamo ante el ministro de Gobierno, Wado de Pedro.

Durante el año 2022, Mendoza recibió solamente $713 millones, de los $33.500 millones que deberían haber llegado, de acuerdo a los cálculos del gobierno provincial. Esto significó apenas $5.936 por habitante, cifra que la ubica última en la tabla.

La Rioja aparece en el ranking como la provincia más beneficiada por el Ministerio de Economía de la Nación, recibió $91.073 por cada riojano, de ATN el año pasado.

“Presentamos un reclamo ante la discriminación sufrida por Mendoza en el reparto de fondos nacionales. Ha sido claramente perjudicada, quedando por debajo de jurisdicciones con menos habitantes. Este es el primer paso para reparar el trato injusto y desigual hacia los mendocinos”, dijo Suarez.

Deudas en dólares

Según un relevamiento de Aerarium, las provincias con mayores vencimientos en lo que queda del año son Córdoba (US$ 259 millones), Mendoza (US$ 40 millones), Chubut (US$ 39 millones), Salta (US$ 35 millones), Entre Ríos (US$ 25 millones) y Neuquén (US$ 20 millones). Sin embargo, cuando se mira caso por caso, no todos los gobernadores tienen fondos suficientes para pagarlos.

No es el caso de Axel Kicillof. Buenos Aires es el distrito con más dólares ahorrados (US$ 500 millones) y sin vencimientos de capital este año, tras reestructurar su deuda en 2021. En segundo lugar, le sigue CABA (US$ 410 millones), sin pagos previstos. Y en tercer puesto, Mendoza (US$ 194 millones), con recursos suficientes para afrontar compromisos.

Después de Jujuy y Salta, la más complicada es Córdoba. La provincia gobernada por Juan Schiaretti presentó un amparo contra la resolución del BCRA por “discriminatoria y anti federal”. Si usara los US$ 171 millones de sus depósitos para pagar el 60% de los vencimientos, debería gastar US$ 155 millones y el grueso se esfumaría el próximo 10 de junio. (Clarín)