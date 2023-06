(OPI TdF) – Hasta hace poco un ingeniero industrial que luego resultó tener título apócrifo, dictaba clases y cursos en el departamento de empleos de la Municipalidad de Río Grande y desempeñaba tareas en una empresa electrónica y el fraude fue expuesto por Gustavo Nuñez, Vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Tierra del Fuego y gerente de la Cooperativa Eléctrica de la provincia.

La irregularidad se descubrió cuando desde la gerencia de la Cooperativa se solicitó la presentación de los diplomas correspondientes, quien se presentó como egresado de la UTN Río Grande y desde allí se desconoció el documento.

Un falso ingeniero daba clases en Río Grande con título falso

Aunque no se sabe bien por qué desde el órgano colegiado no se dio a conocer el nombre del estafador, se supo que descubierta la maniobra, el hombre desapareció, no solo de los lugares donde “daba clases y cursos en el municipio como también de la empresa electrónica, sino que huyó de Tierra del Fuego-

Ahora las investigaciones intentan establecer si este falso ingeniero fue colocado desde el gobierno provincial de Gustavo Melella o fue una incorporación del intendente Pérez. (Agencia OPI Tierra del Fuego)