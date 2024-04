¿Decoud o Zeidán en YCRT?; el nombre no importa, sino la Ley de Bases que definirá el destino de la empresa y su paso previo (total o parcial) a manos privadas

En estos días arreció, una vez más, la versión sobre la salida de Thierry Decoud como Interventor de YCRT y la llegada de Mirey Zeidán en su lugar, quien tendría un plan empresario para transformar al yacimiento y sentar las bases para una futura privatización.

Sin embargo y de acuerdo a las fuentes consultadas por OPI en el gobierno nacional, ni Decoud ni Zeidán son importantes ni decisivos a la hora de evaluar la realidad actual de YCRT y su futuro a corto y mediano plazo.

En primer lugar y sobre los nombres en danza, las fuentes aseguran que la salida de Thierry Decoud ya está firmada. Aseguran que ni uno ni otro (Decoud o Zeidán) tendría o sería un factor decisivo para el futuro del yacimiento y solo funcionarían como “gestores de la privatización”.

Por este motivo nos aclararon que, independientemente de quien esté al frente de YCRT, si sigue el esquema actual tal como está planteado, todo se resumiría a un funcionario que paga 2.000 sueldos, fondos que el presidente Javier Milei no quiere pagar y el yacimiento seguiría parado por falta de inversión. Es decir, hay algo superior a las personas que está en discusión, relacionado con el futuro del yacimiento: el proyecto contenido en la Ley de Bases formulado por el Ejecutivo nacional.

Éste es el único fundamento serio y concreto que existe. Haciendo un resumen de los objetivos que persigue el plan establecido en la Ley de Bases, se plantearía un esquema con mayoría estatal, un esquema de privatización hacia adelante y la posibilidad de incorporar a la provincia en el futuro. No se ha podido establecer si dentro de la propia Ley, se encuentra contenido el destino de la Usina 240 Mw junto con YCRT o por el contrario, constituye un item separado de la empresa.

En ese sentido es que se habla de “un plan” que habría presentado Zeidán, quien no ha dejado relación política nacional a la que no haya tratado de convencer de su iniciativa, donde contempla inversiones, recuperación y venta de carbón, no muy distinto a lo publicitado por Decoud y a la carpeta con la que se paseaba el Gobernador Vidal cuando aterrizó Milei en Río Gallegos.

El núcleo del problema, entonces, no radica en el nombre del interventor, sino en que la Ley Bases sea aprobada en diputados y en senadores y a partir de allí, comenzará el tiempo de descuento para el destino final de la empresa de carbón de Río Turbio. Dicho de otra manera: no importa lo que pase ahora, sino, lo realmente importante, son los plazos posteriores a la aprobación de la ley en el Congreso.

Decoud el infiel

El día 13 de marzo 2024 en OPI publicamos una nota donde ya hacíamos mención al posible relevo de Thierry Decoud en la Intervención de YCRT, debido a desacuerdos internos que tensaron la situación política hasta producir las amenazas de renuncia ante la Secretaría de Energía, del propio Interventor, lo cual finalmente no ocurrió.

Sin embargo, al menos tres fuentes distintas, nos aseguran que el desgaste del funcionario nacional es multicausal. Esto va desde su gestión remota del yacimiento, donde solo estuvo un par de horas en dos oportunidades, la falta de manejo político con los sindicatos, el estancamiento de la productividad del yacimiento, algo muy promocionado por Decoud pero poco sustentado en la realidad y todo ello complementado con cuestiones de orden político partidario, al punto que las 29 personas que hizo ingresar a YCRT en CABA, cuyo listado publicara OPI Santa Cruz el 10 de abril 2024 en un informe exclusivo, pertenecen al entorno de Horacio Rodriguez Larreta y esto molestó mucho al gobierno nacional y particularmente al presidente Milei.

Desde que se conoció esta novedad, Decoud no ha parado de tener problemas serios que afectan su estadía frente a la empresa y, admiten, que su intervención tiene los días contados. (Agencia OPI Santa Cruz)