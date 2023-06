Cristina Kirchner criticó a Fernández y Scioli durante acto en Santa Cruz

La vicepresidenta insta a la unidad y cuestiona al sector del presidente y al precandidato.

En un acto celebrado hoy en la provincia de Santa Cruz, la vicepresidenta Cristina Kirchner se pronunció duramente contra el sector del presidente Alberto Fernández y el precandidato Daniel Scioli, en medio de la tensión generada por el cierre de alianzas en Unión por la Patria.

Durante un discurso que comenzó a las 18:48 y se extendió durante media hora, Kirchner hizo referencia al nuevo nombre del frente electoral y expresó la necesidad de mantener una postura única, nacional y patriótica frente a aquellos que no exigen programas de ajuste.

Además, señaló a aquellos que amenazan con recurrir a la justicia desde su propio espacio político, refiriéndose a la tensión generada durante el cierre de alianzas con el sector de Daniel Scioli. Kirchner cuestionó: “Digo, todo lo que nos ha pasado, y aquí me permito ser un poco personal, lo que me ha pasado, y no hablo de causas de condena, hablo de intento de asesinato y de impunidad para aquellos que planificaron, sin embargo, algunos ponen empeño (en ir a la Justicia)”.

Cristina Kirchner en la casa de gobierno de Santa Cruz – Foto: NA

Asimismo, deslizó críticas hacia el presidente y su entorno en medio del proceso de armado político, afirmando que “cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, la responsabilidad es gobernar y tratar de reducir al mínimo los conflictos”.

La vicepresidenta destacó que nunca se le hubiera ocurrido visitar una provincia o llamar a un dirigente para que sea candidato cuando el gobernador ya tiene una candidata. En ese sentido, expresó la necesidad de recuperar el concepto de recuperación política, donde los votantes sepan qué están votando. Al referirse a su gobierno, afirmó: “Fueron los mejores doce años y medio de muchos años”.

Kirchner resaltó la importancia del diálogo entre todas las fuerzas políticas para abordar el problema del endeudamiento con el FMI, señalándolo como el principal desafío de Argentina. En relación al nombre de Unión por la Patria, enfatizó la necesidad de un modelo que ponga fin a la economía bimonetaria y que promueva una postura única, nacional y patriótica frente a aquellos que no exigen programas de ajuste.

Durante el acto, la vicepresidenta estuvo acompañada por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a quien destacó como un funcionario que sí cumple con su trabajo. Se especula que Katopodis podría ser candidato este año.

Por otro lado, Kirchner resaltó las obras públicas realizadas en Santa Cruz y recordó que durante su presidencia la provincia tenía la tasa de desempleo más baja gracias a dichas obras. Además, elogió a Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, como la mejor ministra de Desarrollo Social que ha tenido el país, destacando la reducción significativa de planes sociales durante su mandato.

La ex mandataria nacional también hizo referencia al momento en que Néstor Kirchner canceló la totalidad de la deuda con el FMI, destacando la importancia de tener recursos para gobernar y decidir las políticas económicas del país.

Cristina Kirchner tiene previsto permanecer en Santa Cruz durante el fin de semana y, según se informa, se alojará en su domicilio ubicado en la calle Mascarello. (Agencia OPI Santa Cruz)

Con información de NA.