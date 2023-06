Chaco: la oposición dio la sorpresa y derrotó a Capitanich en un comicio sacudido por el caso Cecilia

Según publica Clarín Con casi el 100% de las mesas escrutadas, Juntos por el Cambio se impuso al frente liderado por el gobernador. La abstención superó el 40% y creció el voto en blanco.

Por: Mariano Vidal

En una elección atravesada por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, una joven casada con el hijo del poderoso piquetero Emerenciano Sena, aliado de Jorge Capitanich, el resultado de las PASO en esta provincia arrojó un resultado que no estaba en los cálculos del oficialismo antes del hecho que trascendió las fronteras del distrito y conmocionó al país.

El Frente Chaqueño, liderado por Capitanich, arrancó arriba en el lento escrutinio provisorio pero entrada la noche la elección se dio vuelta y ya en la madrugada del lunes Juntos por el Cambio se impuso por casi seis puntos. En una pulseada interna pareja, el radical Leandro Zdero revirtió la contienda ante su correligionario Juan Carlos Polini. Entre ambos, acariciaban el 43% de los sufragios.

Capitanich, por su parte, superaba sin contratiempos en la interna del frente oficialista a Ismael Espinoza, una suerte de sparring, pero el total del espacio quedaba con el 36,86%, con el 96% de las mesas escrutadas.

El radical Leandro Zdero vota – Foto: NA

Detrás se ubicaba Gustavo Martínez, intendente de la capital, con 8.5%, y luego otros cinco candidatos con menor caudal de votos. Ya con los primeros datos se advertía tensión entre los dirigentes del peronismo en el búnker oficialista.

“Nuestras primarias están absolutamente definidas. En segundo lugar, hemos sido la lista más votada. Cada elección es un mensaje, ese mensaje debe ser ponderado de nuestra parte para mejorar”, aseguró Capitanich pasadas las 23.

“Hemos sido atacados vilmente, pero no hay problema. La libertad de expresión debe existir, pero no la agresión porque eso no es constructivo”, advirtió el gobernador de cara a las generales del 17 de septiembre. En las elecciones de 2019, Capitanich le había sacado 18 puntos al radical Carim Peche: 49% a 31%.

“La sociedad nos está acompañando. Hoy va a ser un día histórico en la provincia. Vamos a esperar a que termine el recuento, pero desde ya hemos hecho una gran elección”, celebraba Polini antes de la medianoche.

Ya desde temprano en el comando de Juntos por el Cambio se mostraron confiados en un buen resultado, especialmente en la ciudad de Resistencia, que concentra el 60% del padrón, por el impacto del presunto asesinato de Cecilia, que golpea a muchos sectores sociales que previamente se alineaban con Capitanich.

Los opositores denunciaron el robo de boletas en algunos lugares de votación y advirtieron por la lentitud del escrutinio y la carga de datos, proceso que está en manos del Ecom Chaco, un organismo conducido por Guillermina Capitanich, la hija del gobernador que por la mañana lo había acompañado a votar.

Los comicios, según pudo comprobar Clarín en Resistencia, estuvieron decididamente marcados por el caso de Cecilia, pero también por un hartazgo en la política previo. La desaparición de la joven, con un dirigente social clave en la estructura de Capitanich involucrado en el hecho, potenció ese disconformismo.

​Clarín pudo hablar con históricos votantes de Capitanich que comentaron que esta vez no iban a acompañar al gobernador: algunos se inclinaban por otras opciones de oposición y otros iban a ausentarse en estas PASO.

Gloria Romero, la madre de Cecilia, había pedido expresamente que los chaqueños fueran a votar y que lo hicieran por “cualquiera menos la corrupción”, sin mencionar al gobernador oficialista. Esas palabras se cruzaron con motivos para que aumentara el ausentismo. Este domingo fue el Día del Padre y también parte de un fin de semana largo, lo que generó críticas de la oposición al gobernador por la fecha elegida para la elección.

Jorge Capitanich gobernador de Chaco – Foto: NA

Era una incógnita cómo afectarían estos factores al resultado, pero al caer la tarde ya se estimaba que el presentismo sería muy bajo y luego se confirmó que votó apenas el 58% de los electores, según datos brindados por el propio Capitanich. Además, de acuerdo con la primera tendencia de datos oficiales, los votos en blanco se convirtieron en la cuarta opción individual más elegida por los chaqueños al momento de sufragar.

La desaparición de Cecilia sacudió la campaña hacia las primarias en su tramo final. La joven de 28 años estaba en pareja con César Sena (19), hijo del más poderoso piquetero local, Emerenciano Sena, a su vez aliado de Capitanich. Por la desaparición de la joven están detenidos los dos Sena más Marcela Acuña, esposa de Emerenciano y madre de César, entre otras personas.

Los vínculos políticos de la familia con Capitanich son públicos y profundos: Acuña y Sena padre eran candidatos -a intendenta y a diputado provincial- en una de las listas que lleva al gobernador para su reelección. Además, con su agrupación piquetera y una fundación afín viene recibiendo fondos millonarios de la provincia. Como reveló Clarín, los giros se mantuvieron incluso con la joven ya desaparecida.

“El poder político está involucrado, basta con mirar la boleta. Son provincias que funcionan como feudos”, aseguró Horacio Rodríguez Larreta este domingo por la noche en LN+.

Si bien hasta la tarde de este domingo aún no había sido hallado el cuerpo, la principal hipótesis del fiscal que investiga el caso es que Strzyzowski fue asesinada por uno de los integrantes de la familia y el resto ayudó a intentar encubrir el crimen.

Previsiblemente, cuando fue a votar, Capitanich intentó desligarse del caso y habló de un “hecho policial”. Desde Buenos Aires también se escucha el silencio: desde Cristina Kirchner hasta el ministerio de Género del Gobierno nacional evitaron pronunciarse por el caso que sacude a un aliado dilecto. (Clarín)