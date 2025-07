Milei cerró Vialidad, pero no deja de cobrar el impuesto a los combustibles. Nunca se ocupó de las rutas, pero los Gobernadores, tampoco 

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – “Y un día, un loco iba a llegar…”, la sentencia parece parte de un libro del apocalipsis, pero no, es mucho más terrenal y corresponde a la falta de conciencia que hubo durante décadas, donde sucesivos gobiernos han incumplido con las expectativas de la gente y esto habilitó a la sociedad a buscar un cambio drástico y cuando ese cambio llegó, tomó por sorpresa a los autores intelectuales del engaño y el latrocinio nacional y popular que ahora están desesperados y han dejado a los argentinos sin fondos, sin rutas, sin infraestructura, lo cual, para volver a reconstruirlas, se van a necesitar miles de millones de dólares que no están, ni tampoco preocupa a las fuerzas del cielo.

Me refiero al intempestivo cierre de Vialidad Nacional, un organismo que como otros tantos está en la mira reduccionista del presidente que llegó a destruir el Estado según sus propias palabras y lo está logrando con abrumador éxito.

Pero aquí quiero detenerme un segundo. Coincido totalmente que el kirchnerismo fue la antítesis del anarco-capitalismo actual. Unos pugnaron por meter todo dentro del Estado transformándolo en el poder omnipresente que controla, somete, decide, da, recibe y todo lo puede y en el otro extremo de la cuerda éste que, no solo intenta reducirlo, sino, hacerlo desaparecer. Y en el medio, hay un pueblo que ninguno de ellos vio antes, ni ve ahora y sin duda, muy poco les importa.

Pero el presidente, que odia al Estado y está empecinado en demolerlo, no le hace cara fea a los miles de millones de pesos que mensualmente le ingresan a Economía por la percepción del impuesto a los combustibles, la joya de la abuela de la recaudación por lo cual están enojados los gobernadores y le piden que lo coparticipen. Claro, los gobernadores en todos estos años no se preocuparon por las rutas nacionales que la cruzan, haciendo de todo una cuestión jurisdiccional, a pesar que por 16 años, en Santa Cruz, fue el Estado provincial el cómplice de que las obras se cobraran y no se hicieran.

Es decir, todos tienen responsabilidades concurrentes por el estado pésimo en que están las rutas. Por acción u omisión, tanto el Estado nacional como los gobernadores son culpables directos de la falta de infraestructura y de que un loco borre de un plumazo a Vialidad Nacional, en vez de reformularla, eficientar su estructura y hacerla operativamente viable, en todo el país.

¿Ahora (recién) la ven?

En OPI Santa Cruz hace muchos años venimos hablando del estado deplorable que tienen las rutas nacionales, incluyendo aquellas que se cobraron y jamás se hicieron por parte de Báez y Cristóbal durante la presidencia de Néstor, de su viuda, con Macri y con Alberto Fernández. Sin embargo, en todos esos años, no hubo un solo medio provincial que se encargara de divulgar lo que estaba a la vista de todos y sufríamos cada uno de quienes transitábamos y transitamos por ellas. La complicidad mediática y política que hubo en Santa Cruz, con la corrupción kirchnerista de la obra pública, fue total y absoluta.

Sin embargo, vemos los titulares de los diarios que cargan contra el loco porque cerró Vialidad Nacional, algo que siempre es posible en manos de un desquiciado que pretende borrar el Estado como organizador, regulador y controlador y si alguien se tomó el trabajo de leer las bases del “anarcocapitalismo” se dará cuenta que no se trata, precisamente, del “capitalismo” que dicen combatir los “izquierdosos obtusos” argentinos que incluso, metidos en un partido de derecha como el peronismo, inventaron la mística de “la izquierda peronista” solo para hacer populismo y robar los fondos del Estado, por el cual ahora se lamentan y reclaman.

En esta debacle que vivimos hoy, también tienen mucha responsabilidad los sindicatos que ven cómo la motosierra les quita derechos, afiliados, le cierran ámbitos de influencia y atacan sus bases (y tocan sus cajas), pero por décadas fueron incapaces de ordenarse y dedicar su esfuerzo a trabajar para el futuro, entre otros objetivos, la de preservar a sus afiliados de medidas como éstas, que algún día iban a llegar; el problema, como le sucedió a todo el kirchnerismo, es que pensaron que nunca se iban a ir, que la gente les iba a renovar la confianza y en base a esa creencia absurda, plagaron al Estado (nacional y provincial) de empleados públicos, dieron lugares y cargos a mansalva, achataron la pirámide jerárquica en los entes y organismos públicos, los plagaron de ñoquis, pauperizaron los salarios, usaron no solo a Vialidad Nacional, sino a todos los entes nacionales como moneda de cambio por favores de campaña y así, ellos también fueron destruyendo al Estado, generando un elefante gordo, pesado, inútil, burocrático e insostenible. Y un día todo cambió y llegó lo impensable: Javier Milei, el que todavía tiene dos años y medio de gestión y no baja su capacidad de daño.

Todo está dicho

Si bien desde mucho antes lo veníamos haciendo, el 17 de septiembre de 2019 hicimos una nota que titulamos “Ruta nacional N°3, robada por el kirchnerismo y abandonada por Macri”.

El 23 de noviembre de 2024 otro de nuestros informes se titulaba “Milei, Vidal y Torres en vez de invertir en asfalto para reparar rutas, compran pintura para las estrellas amarillas”. Entre ambas notas hay otros informes con fotos donde claramente se ve el estado deficiente del tramo Caleta Olivia-Comodoro Rivadavia, que fue otorgado 3 veces a la constructora CPC de Cristóbal López y sigue matando gente, tras lo cual le dimos el nombre de “Ruta de la muerte”. Aún hoy sigue la impunidad y la ruta destruyendo familias.

No hay conciencia de parte de los gobernadores, de lo que no hicieron y están desesperados por lo que está ocurriendo. Ahora, al frente del gobierno nacional, hay una persona que en función del déficit (por lo menos eso dice) anuló todo tipo de gastos, incluyendo los de seguridad vial y mantenimiento de las rutas argentinas.

Pero antes de rasgarse las vestiduras por este prolífico destructor del Estado y ocurrente insultador profesional quien, como Cristina, cree que porque el 54% del padrón electoral le dio su voto (no el 54% de los argentinos), tiene vía libre para hacer lo que se le antoje, deberíamos reflexionar por qué y cómo llegó. Y eso también, es responsabilidad de cada gobernador que mira su ombligo y no le importa nada más que los fondos que les pueda dar Mieli (ATN e ICL) para sostener la fiesta del gasto en cada provincia.

Si el presidente les resuelve esto a cada gobernador, aparecerán “los héroes” otra vez y ni Vialidad Nacional ni las rutas, serán parte de la agenda de reclamos ante el gobierno nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)