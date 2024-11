Mieli, Vidal y Torres en vez de invertir en asfalto para reparar rutas, compran pintura para las estrellas amarillas

(Por Rubén Lasagno) – Las rutas en Santa Cruz y en Chubut, son criminales. Y especialmente me voy a referir a la ruta nacional N° 3, columna vertebral de todo el tránsito desde y hacia el norte del país, la cual, ante la falta de ferrocarril, es una vía imprescindible para la logística comercial, empresarial, el turismo y el tránsito de norte a sur y viceversa de miles de personas que visitan la patagonia o habitan Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En estos días la recorrí ida y vuelta a Buenos Aires y fui testigo de un accidente que no se convirtió en tragedia para una familia con dos niños, solo por designios del destino y no precisamente por responsabilidad de las autoridades nacionales y provinciales.

La desidia, el desentendimiento, la poca voluntad y la miserabilidad de los gobernantes mencionados en el título, independientemente de su posición política o ideológica, es repugnante.

Ruta de la muerte, literalmente

Me voy a detener en dos tramos solamente. Uno es el tramo de la Ruta 3 entre Garayalde y Trelew en Chubut y otro entre Caleta Olivia y San Julián, en Santa Cruz. Dejo de lado, obviamente, los 20 años que vienen drenando fondos para hacer las autovías, se han robado los fondos y nunca las terminaron (Caleta-Comodoro y Trelew Madryn), pero no vamos a volver sobre eso ahora.

El asfalto deformado por el paso de camiones con excesivo peso, que seguramente exceden largamente lo permitido a transportar en calidad de carga, cuyo efecto en la cinta asfáltica es el detonante para la existencia de profundos huellones, rotura de la calzada sobre las banquinas, elevación del asfalto produciendo montículos peligrosos para el tránsito de vehículos menores, etc, es solo uno de los problemas que se observan en esta ruta nacional de alto tránsito y nutrida circulación de camiones, ómnibus, camionetas y autos, todos ellos expuestos a accidentes por maniobras temerarias a fin de esquivar los pozos que son un campo minado, haciendo realidad el dicho “esquivas uno y agarrás dos”.

Verdaderos cráteres perforan el camino, simulando un pequeño bombardeo. En algunos de esos hoyos enormes y profundos, entra la mitad de la rueda de un auto chico o mediano. La disposición de esas roturas, “sembradas” por muchos kilómetros como verdaderos “caza bobos”, no solo es una vergüenza por la desidia que muestran los gobernantes argentinos, con responsabilidad directa sobre esta ruta criminal, sino, que esos baches amenazan la vida de todos los que por allí transitan y uno puede entender que tanto Javier Milei como Claudio Vidal e Ignacio Torres, no tengan la traumática experiencia de romper el auto, volcar o llorar la pérdida de un familiar, porque los tres utilizan aviones para trasladarse de un lado a otro; pero deberían pensar, que abajo de ellos, hay gente (la misma que los puso a ellos arriba) y debido al estado calamitoso de la ruta nacional N°3 anualmente mueren familias enteras, personas quedan amputadas o inválida por algún vuelco o choque en esa verdadera “ruleta rusa” en la que han transformado a una de las principales rutas del país.

Antes y ahora: igual

Antes del año 2015 las rutas estaban hechas un desastre, porque el gobierno de Néstor y de Cristina, utilizaron la obra pública para robarse los fondos y usaron al testaferro Lázaro Báez como mascarón de proa y recaudador de los dineros que entraban por las licitaciones truchas y se blanqueaban de distintas maneras en sus cuentas personales y familiares.

Durante 12 años hicieron como que la arreglaban y jamás terminaron de repararla. Pozos, desvíos, zonas cortadas, tramos de ripio, asfalto sin marcar, etc generaban la sensación de que ”algo se hacía”, pero en realidad nada se hacía; solo robar millonarios fondos y mantener la ruta en constante “mantenimiento”, sin poner un peso para darle seguridad a la gente. Ni siquiera cumplían con el conformista dictámen: “roban pero hacen”, último bastión de la resignación pública ante la corrupción impune.

Ahora, hemos llegado al otro extremo: nadie hace nada. Javier Milei no quiere poner un peso en la obra pública y poco o nada le importa los que andan por la ruta 3 esquivando pozos o muriendo en el intento; no es su problema.

El puente de Cdte Luis Piedrabuena. Más de 15 años “en reparación”. Su estado, un verdadero desastre

No seas pobre, comprate un avión

Ignacio Torres, gobernador de Chubut y Claudio Vidal, su par de Santa Cruz, aducen problemas de jurisdicción. Es una ruta nacional y le corresponde a Vialidad Nacional y por ese motivo ambas provincias no hacen absolutamente nada por repararla. Claro, todos ellos, pasan por arriba, vuelan alto y jamás tendrían que lidiar con los cráteres, ni los guanacos, ni las ondulaciones del asfalto, ni el tránsito de camiones, ni los tramos sin ninguna marca o desvíos sin carteles de aviso preventivo, ni señales luminosas para prevenir a los viajeros que hay desvíos o alguna obra en construcción, unos metros más adelante.

No entienden, ni Torres ni Vidal, que la ruta 3 es una vía de comunicación común, que atraviesa ambas provincias y tanto Chubut como Santa Cruz tienen la responsabilidad moral de velar por la vida de las personas y si el presidente es tan inhumano que no le importa arreglar las rutas criminales que todos los días matan gente, ellos (los gobernadores), como administradores políticos de su jurisdicción deberían hacerse cargo mediante algún convenio, acuerdo o arreglo de los tantos que hacen cuando entregan las manos de sus legisladores a la Libertad Avanza en el Congreso, por cuestiones que tienen que ver con fondos públicos para armar sus campañas. Vidal “se puso al hombro” a YCRT, por razones estrictamente electorales y Torres, tuvo la voluntad de tomar a su cargo la terminación de la autovía Trelew Madryn ícono de la corrupción, la cual cuando esté terminada le dará chapa de proactivo al gobernador. Solo narcisismo político y especulación electoral.

Milei tiene a Vialidad Nacional en Santa Cruz y Chubut que nadie sabe a qué se dedica además de cobrar sueldos. Vidal tiene Vialidad provincial que vive de paro y no se conoce el programa de restauración, cuidado y mantenimiento de rutas provinciales que posee anualmente, mucho menos se van a ocupar de una ruta nacional e Ignacio Torres, que también posee su departamento de Vialidad provincial, parece solo abocado a sacar nieve en invierno y cobrar salarios el resto del año.

¡Visite Chubut y Santa Cruz!… si llega vivo

Ni a Vidal ni a Torres le importan nada lo que pasa en la ruta nacional N°3. Ni siquiera el egoísmo propio del que son objeto estos gobernadores, les enciende (al menos) la preocupación por el turismo, ya que desarrollan una fuerte actividad publicitaria de lugares y recursos naturales en los medios nacionales y exponen a los turistas a la fatalidad en esta ruta suicida.

Lo que sí tienen instalada Vidal, Torres y los municipios de ambas provincias, es alguna Dirección o Subsecretaría de Tránsito con personal y presupuesto, disponibles para correr a los lugares de la ruta 3 donde se mata gente todos los días, para pintar las estrellas amarillas. Una burla hacia las familias a las que el metamensaje que les llega es “Era nuestra responsabilidad; disculpe, no nos alcanzó el presupuesto para tapar los pozos”.

Ojalá, todas esas vidas que se pierdan en la ruta 3 por motivos de los baches, falta de demarcación, asfalto descalzado y miles de circunstancias más, se las hagan pagar con miles y miles de votos en contra, en las próximas elecciones a estos políticos irresponsables, egocéntricos y mentirosos, que solo les importa el entorno inmediato y que han llegado donde están exactamente como lo hacían sus predecesores, prometiendo velar por la gente, a la que solo han usado (y volverán a usar) para lograr sus fines egoístas y coronar sus delirios de grandeza, abandonando al pueblo hasta en las cosas mínimas (pero no menores), como es cuidar un camino para que la gente transite segura y llegue feliz a su destino. (Agencia OPI Santa Cruz)