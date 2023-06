El PRO santacruceño mostró la hilacha y el mensaje que deja es deplorable como concepto de ética política

(Por: Rubén Lasagno) – Algunos piensan que ética política es un oximoron y probablemente lo sea, atento a la forma que vemos a diario cómo se manipulan los términos y se modelan las conductas, cuando se trata de los actores políticos en todos los niveles, pero nos vamos a anclar en Santa Cruz, donde los partidos grandes o chicos han dejado mucha tela para cortar luego de este acomodamiento que, particularmente, afectó especialmente a la oposición y no al oficialismo.

A pocos días de conocerse los candidatos, el único espacio más coherente en Santa Cruz es el Frente de Izquierda quien quedó conformado con el Partido Obrero, el MST y el llamado “Izquierda por una Opción Socialista“.

Por su parte Cambia Santa Cruz, es el espacio que más sufrió el cimbronazo ocasionado por el SER de Claudio Vidal en el seno del principal frente opositor el cual, hasta ahora, quedó integrado con la participación de la UCR, la Coalición Cívica ARI, más el Frente Renovador y UNIR, estos dos últimos, sin ningún peso específico, electoralmente hablando.

El nuevo frente llamado “Por Santa Cruz“, lo integra el SER Santa Cruz, Encuentro Ciudadano, el PRO y Unidos por Santa Cruz, más el partido vecinal Movere de Las Heras, que ni siquiera tiene lema propio.

Y acá nos vamos a detener. El PRO ha jugado por dentro de Cambia Santa Cruz en las elecciones previas, pero esta vez, con la precandidatura a gobernador de Mario Markic, timoneó el barco en medio del oleaje de la interna opositora y se puso al lado del SER, partiendo en apariencia al PRO quien, además de ser pocos y desconocidos, evidenciaba un desacuerdo interno que realmente llamaba la atención.

Me voy pero ténganme en cuenta

¿Cuál era el verdadero problema que se había generado dentro del PRO, que aparecían divididos y una parte parecía ir por dentro de Cambia y otra parte en “Por Santa Cruz”?; ninguno, no tenían un problema ideológico o partidario, era simple y llanamente una burda estrategia urdida por “las brillantes mentes” del PRO, para poner los huevos en dos canastas distintas y cosechar en un espacio, lo que se le negaba en el otro y viceversa.

Lo que en principio parecía un tire y afloje de los integrantes del PRO, por ir o resistirse a una alianza con el SER, escondía la intención de ir por la doble vía para poder presentar cargos legislativos dentro de Cambia Santa Cruz (donde llevarían las candidaturas a presidente, vice, diputados y senadores) y con el nuevo frente “Por Santa Cruz”, en el cual Markic se presentaría con un vice, como candidato a la gobernación de la provincia.

Y sucedió lo único que podía suceder: desde el espacio Cambia Santa Cruz le dijeron que no. Expresaron claramente que si el PRO había decidido irse al nuevo espacio capitaneado por el SER, que se mudara completo y con todos los muebles, pues no aceptaban que Cambia fuera usado por el PRO para tener posibilidades de poner legisladores, mientras su candidato Markic confiesa a quien quiera escucharlo que sigue la receta de Rodríguez Larreta, el cual ordenó asociarse con cualquiera, independientemente si son kirchneristas o no.

Con esta negativa de Cambia, el Pro se ve impedido de llevar en su boleta las candidaturas a Presidente y Vice y solo le queda como premio consuelo la candidatura de Markic con la participación en un sublema asociado al SER, con lo cual, obviamente, los pocos votantes que tenga el PRO se los regalará al petrolero, para que éste logre coronar su ambición personal.

De esta manera, el electorado santacruceño tiene la posibilidad de conocer el nivel ético que tienen los dirigentes del PRO, por cuanto, se pelean con el frente natural que los contiene para irse con otro frente en el que está fuertemente referenciado el kirchnerismo, pero a su vez, pretende que el espacio al cual abandonan, los ayude a compensar las candidaturas que el otro espacio no les permite.

Es bueno remarcar y resaltar este dato, para que los posibles votantes del PRO en Santa Cruz, sepan y reconozcan lo que realmente les importa a los integrantes de este partido, el valor de la palabra y la “ideología” blanda que utilizan sus candidatos para mentirles sin que se den cuenta, o al menos, tratando de que ello ocurra. (Agencia OPI Santa Cruz)