Mientras sigue negociando, el Gobierno pagará un adelanto de US$1900 millones al FMI

Según publica La Nación El Ministerio de Economía abonará un anticipo de los vencimientos por US$2700 millones con el Fondo; la diferencia quedaría englobada en el marco de la quinta revisión, que esperan cerrar en una semana.

Por: Francisco Jueguen

El Ministerio de Economía pagará el miércoles por la tarde US$1900 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en forma de anticipo por los vencimientos de deuda por unos US$2700 millones de ese día y el jueves. Esos pagos, contaron, se reflejarán en los datos oficiales recién el jueves.

Fuentes oficiales confiaron a LA NACIÓN que estiman –luego de arduas negociaciones que demoraron el acuerdo– arribar a un staff level agreement la semana que viene. Para que el mismo sea revisado por el directorio del organismo, según la burocracia que rige en el organismo multilateral, deberían pasar luego unos 15 días más. Todavía no hay fecha conocida para que los negociadores argentinos viajen a Washington, por lo que aún quedan puntos de desencuentro. “Estamos cerquita”, dijeron en Economía.

El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo este miércoles un encuentro con la subdirectora Gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath – Foto: Ministerio de Economía

La fecha de los vencimientos de los pagos al FMI era un mojón en el calendario que el mercado seguía de cerca por la dinámica de pérdidas de reservas del Banco Central (BCRA) luego del cierre del dólar soja 3 y por la negociación que el ministro de Economía, Sergio Massa, encaró con el organismo para intentar un frontloading –un adelanto de los desembolsos– con el fin de evitar un salto brusco del dólar en medio de las elecciones presidenciales. Massa sigue siendo uno de los posibles candidatos de Unión por la Patria.

¿Cuál fue el proceso de negociación con los vencimientos? En Economía indicaron que recibieron aval del Fondo para unificar los pagos al 30 de junio. “Está acordado con el staff”, aseguraron a este medio. LA NACIÓN consultó a los voceros del Fondo, pero no recibió respuesta por parte de los mismos.

“Cuando ellos [el staff] notifican la unificación, se paga. Eso va a pasar mañana [por hoy] a la tarde, pero se va a acreditar pasado [por el jueves]. Es una demostración de que estamos muy cerquita del acuerdo”, indicaron fuentes de Economía, que señalaron que el pago será de por 1200 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG] o US$1900 millones.

La diferencia, en tanto, quedará dentro del marco del staff level agreement, “que se anunciaría la semana que viene”. La idea es que ese monto a pagar se abone también con los desembolsos del FMI en DEG una vez aprobada la quinta revisión para no tener que usar dólares.

Sin fechas

“Hasta no tener todo cerrado, no viaja nadie. Cuando esté todo cerrado, viajan a escribir. Y cuando esté todo escrito, viaja Massa. De rehén en Washington no lo van a tomar”, habían dicho en el Palacio de Hacienda la semana pasada. Durante todo el fin de semana, Massa tuvo reuniones por Zoom con el Fondo.

Massa se niega –en acuerdo con Cristina Kirchner– a avalar una devaluación brusca del tipo de cambio oficial, que se viene depreciando al ritmo acelerado de la inflación. El Fondo, que no quiere dejar caer a la Argentina –su principal deudor– es renuente a anticipar desembolsos en medio un raid dolarizador que, se espera, provoquen las elecciones.

Blindar esos adelantos es aún un desafío complejo a saldar para los negociadores. En el Palacio de Hacienda afirmaron que están discutiendo aranceles para bienes y servicios con ese fin. Es una forma de aumentar el costo de las importaciones sin devaluar. Igualmente, impactaría en la actividad. Ya economistas advirtieron además que esa posibilidad se trasladará, como una devaluación, directamente a los precios de la economía.

Massa está negociando que los adelantos sean por US$12.400 millones. Serían dos desembolsos: uno de US$7000 millones en junio y otro, de US$5000 millones en septiembre. Habrá condiciones para la intervención, cuentan, con “márgenes”. No se especificaron cuáles.

Justamente, la semana pasada, el primer trabajo de los economistas de Unión por la Patria –liderados por el exsecretario de Comercio Interior, Roberto Feletti– denunció en un documento que “la ampliación de la denominada ‘brecha cambiaria’ es un síntoma de las presiones devaluatorias de los agentes económicos más poderosos, entre los que incluyen al FMI”. Por las dudas, para llevar tranquilidad, Cristina Kirchner en Santa Cruz admitió: “No tenemos dólares”. Luego reclamó diálogo a todos los sectores políticos para abordar “el terrible tema del endeudamiento con el FMI”.

“El BCRA tiene hoy reservas netas negativas por US$1600 millones y, de pagar los US$2700 millones al FMI antes del próximo desembolso, pasarán a ser negativas en más de US$4000 millones, en un contexto en que el 9 de julio hay que afrontar US$1000 millones de cupones de globales y bonares”, había advertido en los últimos días el último informe de la consultora 1816.

Días atrás, la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, dijo en una conferencia en Washington que el staff del organismo y los funcionarios argentinos continuaban trabajando “fuerte” y “muy estrechamente” por el programa. (La Nación)