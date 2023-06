Tras las filtraciones de Cristina Kirchner por el cierre de listas se desató una interna salvaje en el oficialismo

Según publica Clarín La vicepresidenta blanqueó negociaciones y charlas privadas. La furia en el sciolismo contra Alberto y la respuesta feroz de Tolosa Paz.

Por: Ignacio Ortelli

“Segurola y Habana”. La foto, subida a modo de story en Instagram, muestra el cartel que marca la intersección de la esquina de Villa Devoto que hizo famosa Diego Armando Maradona, no tanto por haber vivido allí durante los años noventa sino por haber invitado a pelear a Julio César Toresani, un combativo volante con el que se cruzó al finalizar un Boca-Colón en 1995.

En la imagen, en la cuenta personal de Carlos Gianella, uno de los más encumbrados operadores de Daniel Scioli, hay una sutileza: está arrobado, a modo de desafío, el canciller Santiago Cafiero, al que en el sciolismo acusan de haberse quedado, en connivencia con su jefe Alberto Fernández, con la banca que Cristina Kirchner había puesto a disposición del ex gobernador bonaerense como llave de la negociación en la que terminó declinando su precandidatura a Presidente.

Desde la noche del viernes, cuando se confirmó la lista de unidad, el clima ya se advertía espeso en el entorno de Scioli. No así en el de Victoria Tolosa Paz, quien actuó en tándem con el Presidente, su amigo personal y el de su pareja, el publicista Enrique “Pepe” Albistur: a pesar de que este martes se mostró dolida por “el palazo frontal” que le dio Cristina en su discurso, resultó una de las beneficiadas de la negociación.

La videpresidenta Cristina Kirchner, y el ministro de Economía, Sergio Massa – Foto: NA

La charla de Scioli con CFK

El domingo a la noche, en una conversación entre Scioli y Cristina, que reveló la propia vice, lo que configura toda una rareza teniendo en cuenta el hermetismo con el que se maneja, la temperatura escaló en las filas sciolistas.

Horas atrás, ya había surgido el primer indicio, cuando Lorena Scioli, hija del ex gobernador y muy involucrada en lo que fue su breve campaña, aludió a una “traición”, dando a entender que la decisión de no competir de su padre no había tenido que ver con un convencimiento personal de abonar la idea de la unidad y que tampoco surgió producto de una negociación.

“Daniel no participó, le vaciaron la campaña cerrando con Alberto para que se bajara Vicky (de la pelea por la gobernación) y lo obligaron a no agarrar nada. El quería jugar y estaba convencido de que la PASO iba a servir para potenciar al ganador”, contó uno de los que frecuentó el búnker que se había armado en calle Balcarce, a metros de la Casa Rosada.

Luego de que la vicepresidenta diera cuenta de la charla “excelente” que mantuvo con Scioli, se propalaron varias versiones y frases. Kirchneristas y sciolistas se señalan unos y otros como los responsables de darlas a conocer. Lo curioso es que en ningún bando negaron el contenido. Más aún, lo rarificaron.

El embajador consideró “una caricia al alma” el llamado de la vice y, al mismo tiempo, le confió su malestar con el Presidente y su tropa: “En 30 años en política nunca sentí una traición así”, sintetizó.

No hizo falta que le diera detalles de la cena del jueves en su casa de Villa La Ñata, tras el acto de lanzamiento en el ND Ateneo, en la que Fernández y Cafiero le habían juramentado al embajador acompañarlo hasta el final en su postulación.

Una oferta que nunca llegó

La vice, que había advertido el ruido en los medios, terminó de corroborar el enojo cuando le dijo que le hubiera gustado verlo en la boleta de Diputados. El embajador y su entorno afirman que esa oferta nunca le llegó.

Daniel Scioli lanzó su candidatura junto a Victoria Tolosa Paz – Foto: NA

Y ahí se abren varios interrogantes, que todavía nadie puede dilucidar: ¿Es cierta la versión que señala que Cristina propuso que ocupara uno de los primeros lugares de la lista ó que, en caso de que no quisiera, se le diera un lugar entre los considerados puestos “entrables” para uno de sus dirigentes? ¿O será, como sostiene el albertismo, que la vice “nunca” puso a disposición un cargo que no fuera para el Parlasur para Scioli, como se le terminó diciendo?

Alimenta todas estas especulaciones que, en definitiva, además de poner de vice al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se le haya otorgado otras dos butacas al Presidente, con el segundo lugar para Tolosa Paz y el quinto para Cafiero. Hace ruido tanto premio para el jefe de Estado y ningún gesto con el precandidato.

“A Scioli no le ofrecieron nada”, dicen en el entorno presidencial, admitiendo lo que hasta hace poco desmentían: que el Presidente era la llave para bajar al embajador, incluso al punto de ni siquiera consultarle previo a definir sobre su futuro. “Todo fue conversado y decidido con él”, insisten.

Desde el sciolismo retrucan: “Santiago nos birló la banca que era para Daniel, la propuesta que hacía Cristina nunca llegó. Alberto se entregó primero y retiró a sus ministros del armado para vaciarlo”.

Con todo, cerca del Presidente relativizan la magnitud del enojo sciolista (“Son esquirlas de un cierre, son muy amigos”) y recuerdan que “nada de esto que escuchan los periodistas en off” se vio en el viaje a Brasil que compartieron Fernández y Cafiero con Scioli.

La pelea por los “carguitos”

En público, Cristina dio gestos inequívocos: “(Con Scioli) siempre me unió una relación de respeto mutuo desde siempre”, resaltó en el acto en Aeroparque, donde curiosamente denostó a Fernández, porque “se embanderó en hacer las PASO” y terminó acordando por “mucho menos de lo que uno pensaba”.

En el albertismo entienden que la filtración y la versión de que Fernández no trasladó la oferta completa a Scioli no son movimientos inocentes, sino que se relacionan con los dardos de Cristina y tienen como como objetivo erosionar todavía más al Presidente. “Son todas operaciones envenenadas. A Cristina parece que no le gustó cómo quedó la lista de unidad”, ironizan.

Tolosa Paz le contestó con dureza. Sostuvo que “Cristina tiene una lectura equivocada del rol de la construcción de la unidad” y que “tenía que reflejar los tres espacios”.

“No es cierto que la posición de las PASO se haya declinado por carguitos. No es cierto que yo o Santiago Cafiero hagamos política por algún carguito. Querer negar trayectorias y ponernos en el simple lugar de que la discusión de las PASO cerraba con dos carguitos es de muy mal gusto”, apuntó.

En el medio de la puja entre Alberto F. y Cristina quedó Gabriel Katopodis. Aunque en un reciente acto que compartieron en Santa Cruz el ministro de Obras Públicas había sido reconocido por la vice como uno de los funcionarios “que sí funcionan”, sólo obtuvo el séptimo lugar en la lista de legisladores bonaerenses por la primera sección electoral. Sin intención de ocupar ese cargo, puso a un dirigente de su confianza, José María Fernández.

Aunque cerca suyo explicaron luego que tampoco quiso ir como diputado nacional y que priorizó “aportar racionalidad para asegurar la unidad”, su ausencia en las listas no pasó desapercibida. Nadie entendía porqué semejante destrato con un dirigente que no generó discordia en ninguna de las tribus frentetodistas a lo largo de cuatro años.

El domingo a la noche desde el kirchnerismo pasaron el siguiente mensaje aunque no está claro si fue a modo de explicación o aprovechado para golpear al Presidente: “No fue nada contra Kato, pero Alberto no ayudó mucho: arrancó la negociación pidiendo que fuera el precandidato a Presidente de la unidad”. (Clarín)