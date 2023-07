El Gobierno unifica pagos de deuda con el FMI para ganar tiempo y cerrar acuerdo

El Gobierno argentino ha decidido unificar tres pagos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un total de US$ 2.600 millones, programados para fines de julio. Esta medida permitirá a las autoridades ganar tiempo y facilitar el pago de los vencimientos, según fuentes del Ministerio de Economía.

La decisión fue confirmada por el equipo económico del Gobierno, que continúa negociando con el staff del FMI a través de reuniones virtuales para desbloquear un desembolso de al menos US$ 4.000 millones. El objetivo del ministro de Economía, Sergio Massa, es reorganizar el calendario de pagos con la expectativa de cerrar un acuerdo antes y utilizar parte de los fondos recibidos para cancelar los vencimientos.

Después de casi tres meses de negociaciones, el Gobierno se enfrenta a un panorama más complicado debido a la pérdida de reservas. Este viernes venció un pago de US$ 1.300 millones con el organismo, y según el calendario previsto inicialmente, el 14 y el 28 de julio estaban programados pagos por US$ 600 millones y US$ 700 millones, respectivamente.

Ante la escasez de dólares, el Ministerio de Economía ya adoptó una medida similar en junio, cuando postergó dos vencimientos por un total de US$ 2.700 millones para fines de ese mes. Estos compromisos fueron cancelados el viernes pasado utilizando Derechos Especiales de Giro (DEGs) y yuanes, siendo la primera vez que el Gobierno recurre a la moneda china para cumplir con sus obligaciones con el FMI.

El ministro de economía Sergio Massa – Foto: prensa Economía

Las conversaciones para la reformulación del acuerdo de Facilidades Extendidas entre Argentina y el FMI continuarán en los próximos días. Aunque aún no hay una fecha confirmada, se espera que una delegación encabezada por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de Asesores, Leonardo Madcur, viaje a Washington para finalizar las negociaciones. Sin embargo, debido a las diferencias sustantivas en el diseño del programa, estos encuentros han sido postergados.

Además, se centra la atención en los pagos a bonistas por US$ 1.000 millones, que deben ejecutarse durante el fin de semana para que el lunes estén depositados en las cuentas de cada inversor, según lo indicado por el secretario de Finanzas, Eduardo Setti. Si los yuanes disponibles lo permiten (el acuerdo de utilización es secreto y no se tiene certeza de cuánto se ha utilizado del swap), también podrían utilizarse para este fin, previa autorización del Banco de China para su conversión a dólares.

A pesar de los desafíos, el ministro de Economía y su equipo se mantienen optimistas en la resolución de las negociaciones. Sin embargo, también mantienen un hermetismo en relación a las opciones que manejan para hacer frente a las obligaciones futuras en caso de que las conversaciones se prolonguen. (Agencia OPI Santa Cruz)

Con información de NA