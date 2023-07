Cerca de un millar y medio de nuevos jubilados sin aportes en Santa Cruz. El camino populista hacia la destrucción del sistema jubilatorio

(Por: Rubén Lasagno) – La información que en principio sugiere un acto de solidaridad importante, con personas que no han logrado completar sus aportes jubilatorios y el gobierno les da la posibilidad de cortar camino, computándole los años faltantes tras un pago en cuota a partir de una moratoria aprobada por el Congreso con mayoría oficialista, no lo es tanto si se piensa en la situación económica y financiera de un país fundido y en manos de un gobierno populista en plena campaña proselitista donde el Ministro de Economía (curiosamente) es candidato a presidente en las próximas elecciones.

En este marco, el diario La Opinión Austral de esta capital puso en tapa el gran acontecimiento por el cual más de 500 santacruceños se jubilarán en julio, a través de la nueva moratoria de los casi 1000 que iniciaron el trámite en la provincia.

Pero la nota del diario oficialista no está exento de la propaganda partidaria y de un sesgo ideológico, clásico de este usufructo desmedido de la pobreza que hace el gobierno, para sostener el relato de una medida que tiene sus pro y su gran contra.

Estas medidas que “socializan” las pérdidas, producto de las malas administraciones de horribles gobernantes que no han sabido gestionar la Nación y las provincias, no estarían tan mal vistas si se llevaran a cabo en medio de una economía estable, con presupuestos superavitarios, cuentas ordenadas y con jubilados bien pagos. Sería aliviar esa franja social que por una u otra razón no han completado sus aportes o no lo han realizado, directamente.

La gobernadora Alicia Kirchner junto a la titular de ANSES, Fernanda Raverta y la presidenta de la CPS, Silvia Bande – Foto: Prensa de Gobierno

Sin embargo, distinto es cuando la toman gobiernos corruptos, inhábiles, exagerando el populismo absurdo y decadente que nos mantiene sumido en la pobreza y endeudados con el mundo, sin justicia social y con jubilados por debajo de la línea de pobreza y gran cantidad de ellos, en la indigencia.

Esto lleva a una sola conclusión: los actuales jubilados pobres serán aún más pobres porque el ingreso masivo de 800 mil personas al sistema, sin aportes o con aportes mínimos, impactará directamente en la distribución de los escuálidos fondos de la Anses cuya proporcionalidad se verá afectada directamente de una sola manera: cuando más se reparta la poca plata que hay, todos cobrarán menos y no existirá la posibilidad de recomponer las jubilaciones más bajas, para sacar a los más necesitados de la línea de pobreza.

El relato primario

La medida, como todo lo que produce el kirchnerismo, está patinado de una pseudo justicia social y encierra, como mínimo, un negocio político, de cara a las elecciones de este año.

La nota del diario de Río Gallegos destaca que es una medida encuadrada en “la justicia social” y remarca “en un país con altos índices de trabajo no registrado”. Teléfono para ellos mismos, que de los últimos 20 años llevan gobernando 16.

“La ley fue sancionada en marzo de este año, en una sesión a la que la oposición le negó el quórum”, dice el artículo, para remarcar que la aprobación de la iniciativa corresponde exclusivamente a ellos y agrega “Los legisladores que integran los partidos de la alianza neoliberal no bajaron al recinto sino hasta que el oficialismo tuvo los números para iniciar el debate y todos, incluida Roxana Reyes, votaron en contra”.

Lo que no dice el diario para gubermental, son los motivos por los cuales muchos no avalaron esta moratoria, que como toda moratoria es injusta y castiga a quienes han cumplido sistemáticamente pagando, aportando o cumpliendo con la ley.

La destrucción del sistema jubilatorio viene generándose desde hace décadas, precisamente porque han saqueado a la ANSES, con personajes como Amado Boudou, Sergio Massa en los gobiernos de Néstor y Cristina, a quienes no les quedó en zaga el de Mauricio Macri, que también metió manos a los fondos para sostener a los planeros de Grabois, entre otros.

Caja de Previsión Social de la provincia de Santa Cruz – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Santa Cruz tiene un máster de cómo destruir el sistema jubilatorio provincial. La Caja de Previsión Social ha sido utilizada (y lo es actualmente) para jubilar militancia, sin aportes y con altas jubilaciones, lo cual (entre otras cosas), explican el enorme déficit de 500 millones de pesos o más que posee la CPS y ningún administrador ha podido revertir, por el contrario, lo han agravado años a año y se ufanan de no haberla transferido a la nación, pero omiten decir que en el año 2012 fue la propia presidente Cristina Fernández, quien le ordenó a La Cámpora (Matías Bezi como diputado) pasar las jubilaciones a la Anses “armonizándola al sistema” y fueron los gremios quienes lo impidieron.

Por lo tanto, lo que estamos asistiendo es a una maniobra más de desfinanciamiento del sistema jubilatorio quien al igual que el PAMI es reducto del saqueo de fondos que aportan cada vez menos trabajadores y empresas argentinas dedicadas a sostener con su esfuerzo la voracidad de gobiernos estatistas y constructores de pobreza, empeñados en destruir el trabajo genuino, no generar fuentes laborales y subsidiar con el esfuerzo de otros el populismo de pocos, que hunde a la Argentina en la pobreza y la desesperanza. (Agencia OPI Santa Cruz)