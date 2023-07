Agustín Rossi descarta licencia de cargos en el Gabinete

Agustín Rossi, precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria, descartó la posibilidad de tomar licencia de su cargo en el Gabinete, al igual que el postulante presidencial Sergio Massa. Rossi consideró que los reclamos en ese sentido buscan generar turbulencia en el gobierno.

En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete destacó que en Argentina no es una tradición pedir licencia o renuncia a alguien que ocupa un cargo y se presenta a elecciones. Además, remarcó que ellos continuarán al frente de sus funciones hasta que el Presidente Alberto Fernández decida lo contrario.

Sin embargo, Rossi recordó que el jefe de Estado les ha planteado la importancia de no desviar la atención de la gestión, ya que es lo más importante en este momento.

Respecto a los reclamos de algunos dirigentes sobre la licencia de Massa y Rossi, el ministro coordinador analizó que estos planteos buscan generar turbulencia y tienen motivaciones distintas a la preocupación por la gestión.

En otro tema, Rossi también se refirió al cruce en redes sociales entre los ex presidentes Mauricio Macri y Cristina Kirchner sobre la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner. Según Rossi, Macri no estuvo acorde a su investidura y fue inapropiado en sus declaraciones, ya que tuvo la oportunidad de llevar a cabo esa obra pero no lo hizo debido a las imposiciones del FMI.

Por último, al ser consultado sobre el rol de la vicepresidenta en la campaña de Unión por la Patria, Rossi señaló que es una decisión de Cristina Kirchner y ella determinará su grado de involucramiento en el proceso electoral.

Con estas declaraciones, Rossi reafirma la postura de no tomar licencia en el Gabinete y critica los reclamos al respecto, al tiempo que defiende la gestión del gobierno y cuestiona las acciones de Mauricio Macri. (Agencia OPI Santa Cruz)

Con información de NA