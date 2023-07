¡Mirá quien habla! Sergio Acevedo en modo K: desmemoriado, reseteado y “sin historia”, a pesar de su Veraz político y el pésimo manejo de la cuestión docente

(Por: Rubén Lasagno) – Sergio Acevedo, ex gobernador del kirchnerismo, hace unos días hizo un acto de presentación de fórmula en Pico Truncado, dado que va a competir con un sublema por el SER del petrolero Claudio Vidal, acompañado por Laura Gotti en la fórmula.

Entre todas las cosas que dijo, este hombre quien por 17 años acompañó codo a codo al ex gobernador y ex presidente Néstor Kirchner y ganó la gobernación con el 60% de los votos, que no eran de él, sino de su mentor político, se refirió a la Educación en Santa Cruz, debido a la larga crisis que mantiene la ADOSAC con el gobierno de Alicia Kirchner cuyo resultado son más de 60 días de clases en el 2023 y pocas esperanzas de que se arregle el problema en el segundo semestre del año.

“Vamos a destinar el 25% del presupuesto en la Educación”, dijo Acevedo, haciendo un uso contrafáctico de su visión política y puso énfasis en la necesidad de ajustar el presupuesto provincial y señaló con total contundencia que el esfuerzo presupuestario tiene que estar puesto en el hecho de que los chicos estén en las aulas (eliminar los paros) y para que los docentes tengan un salario digno, haciendo una reflexión muy atinada al señalar que la Educación es una responsabilidad, no solo de un gobierno o de los docentes, sino de toda la sociedad, las dirigencias empresariales, sindicales y sociales, enumeró Acevedo, socializando las causas del conflicto y repartiendo responsabilidad a todos los actores de la comunidad educativa provincial.

Hasta aquí la breve referencia de Sergio Acevedo, algo herrumbrado en esta vuelta a la política activa y como candidato a gobernador, después de 17 años de su renuncia silenciosa a la gobernación por pedido expreso del entonces presidente Néstor Kirchner.

El problema de Acevedo es que, si bien en esta provincia los medios suelen padecer de cierta amnesia y no recuerdan los hechos pasados, OPI tiene un buen ejercicio y un gran archivo para recordarle a cada uno qué hizo, de dónde viene y demostrar lo que puede llegar a hacer, en caso de ser elegido.

¿Quién señor? ¿Yo señor?, no señor

Sergio Acevedo fue gobernador de Santa Cruz desde el 10 de diciembre de 2003 hasta su renuncia el 16 de marzo de 2006 y anteriormente vicegobernador durante el mandato de Néstor Kirchner; es decir que experiencia en el campo de la administración provincial, no le falta.

Sin embargo, vamos a demostrar como colisiona su mensaje actual, tan “componedor” con el sector docente y una solidaridad fingida debido a la campaña política, cuando en realidad Sergio Acevedo fue el Gobernador que más presionó, ninguneó y negreó al sector docente provincial durante su ejercicio en el Ejecutivo provincial.

El candidato del SER, aplica perfectamente el teorema de Baglini, en la medida en que se encuentra lejos del poder su macrovisión crítica de la gestión kirchnerista es cómoda, pero en la práctica, cuando le tocó gobernar, su comportamiento fue completamente distinto y nada hace pensar que si tiene la oportunidad de sacar los votos necesario para repetir la historia, no haga exactamente el mismo desastre con la Educación, que llevó a cabo a partir del año 2003 hasta su salida silenciosa en el año 2006.

La “obra educativa” de Sergio Acevedo

Cuando el hoy candidato del SER llegó a la gobernación en el 2003 (hasta ese momento era vicegobernador de NK), el gremio docente venía reclamando aumento salarial y salario en blanco, dado que más de la mitad del sueldo era en negro.

Néstor Kirchner les mantenía congelado el básico que era de $ 161,10 y así se mantuvo hasta el 2007, cuando se produjo el gran movimiento social y sindical que modificó sustancialmente las cosas en el ámbito docente de la provincia.

Kirchner y Acevedo como vice, daban aumento por decreto, lo cual no sumaba para la Caja de Previsión Social, de esta manera los jubilados docentes perdían más de 50% de sus haberes.

En el año 2003, a poco de asumir Acevedo la gobernación, hubo reclamos docentes pero en el 2004 el actual candidato del SER, no tuvo mejor idea que emitir un nuevo decreto con aumento salarial docente, pero sin modificar el básico en blanco, tal como era la costumbre del gobierno provincial, hasta ese momento.

La cuestión llegó al cuello de botella, cuando hartos los docentes de Caleta Olivia plantaron un paro general en los colegios, reclamando el fin de salario en negro y reclamando por el presentismo que constituía la mitad del sueldo y era quitado a cada docente, ante la mínima ausencia aunque fuera por razones de salud grave.

El paro que lanzó Caleta Olivia comenzó a ser copiado por otras filiales del interior y la medida de fuerza se generalizó. Así comenzó a gestarse la lucha por el salario de los docentes que recién tuvo una modificación sustancial en el año 2007 con la gobernación de Peralta.

La gestión de Acevedo con la Educación provincial

1 – Aún cuando se encontraba vigente la Ley de Paritarias, Sergio Acevedo nunca la utilizó, jamás la incorporó al contexto de negociaciones con el sector docente, siguió manejándose con decretos como su alter ego. Nunca convocó a los paritarios para una mesa de acuerdo y la ADOSAC comenzó a generalizar los paros en toda la provincia.

2- El Gobernador Acevedo, entonces, comenzó a desplegar una campaña de presión (interna y externa) hacia el sector docente. Para ello hizo publicar comunicados en los medios de prensa provincial y metía presión mediante solicitadas y “contrapropuestas” que ordenaba sacar a los funcionarios de su gobierno y la mano de obra desocupada externa de su administración como Rudy Ulloa, Daniel Varizat, Roque Ocampo, etc o una supuesta organización de padres autoconvocados, organizadas por ellos mismos para rebatir las acciones del gremio que cada vez obtenía mayor adhesión.

3 – Fue Acevedo quien impulsó y aplicó la guardia pretoriana alrededor de la casa de gobierno, cuando los docentes marchaban para manifestarse en los alrededores. Policías y particulares de la UOCRA de Lázaro Báez configuraban una verdadera barrera humana que impedía a los docentes, acercarse a la puerta del palacio gubernamental.

4 – Sergio Acevedo a través del Acuerdo 070, modificó el reglamento de justificación de faltas en el sector docente. Hasta ese momento el maestro tenía un plazo suficientemente amplio para justificar su ausencia; a partir del cambio de reglamentación que hizo Acevedo, el plazo fue de 24 horas, lo cual sigue vigente a la fecha y pasado ese tiempo, el CPE está facultado para iniciar acciones legales, sumarios, etc. Acevedo, en su gestión, usó esta disposición para contener los paros y presionar a los maestros.

5 – Sergio Acevedo, durante su gobierno, aplicó brutales descuentos en los salarios docentes. Recordemos que hemos publicado recibos de haberes donde hubo maestros en aquel año que cobraron $ 0,25, debido a los descuentos de paro y presentismo. Fue a raíz de esto que en Caleta Olivia los docentes realizaron una “quema de recibos de haberes” en la vía pública.

Mirando en perspectiva los inicios de los reclamos al durísimo gobierno de Sergio Acevedo, podíamos decir que no hubiera habido en Santa Cruz un 2007, si antes no se iniciaban los fuertes reclamos que marcaron al año 2004.

6 – Sergio Acevedo usaba el presentismo docente como herramienta extorsiva para que los maestros no se plegaran a los paros. Esto generaba una actitud inhumana frente a la necesidad que tenían algunos maestros de quedarse en su casa por una dolencia menor, pero contagiosa como una gripe, anginas o cuadros más graves como pulmonía o cuadros de neumonías, preferentemente en estaciones frías.

Para no perder la mitad de su sueldos, los docentes asistían enfermos, poniendo en riesgo a sus colegas y especialmente a los niños quienes se contagiaban en las aulas.

7 – Con Sergio Acevedo como gobernador y a partir del Acuerdo 070 y la modificación realizada al reglamento del presentismo, a las docentes embarazadas o que fueran madres se les desconoció el derecho laboral obligatorio de los seis meses al cuidado del niño y por el contrario, el CPE les descontaba el presentismo ordenado por el Gobernador Acevedo, consistente en $ 250,00 por cargo y de $ 500,00 en caso que la mujer tuviera doble cargo docente.

Recordemos, el básico del salario docente estaba en $ 161,10 y por presentismo, el gobernador que hoy pretende volver a serlo, pagaba $ 250,00 por cargo. Es decir que la mujer embarazada dejaba de cobrar, durante todo ese tiempo, más de la mitad de su salario.

8 – Otro de los reclamos de la ADOSAC al gobernador Acevedo, era que considerara hacer una excepción con aquellos docentes con enfermedades oncológicas y/o diálisis, quienes indefectiblemente faltarían en algún momento de mes, con motivo de su tratamiento, dolencias o medicación, propias de estas graves afecciones.

Nada de esto lo inmutó al entonces Gobernador Sergio Acevedo, quien se ufanaba de no aceptar presiones y nivelaba para abajo, generando una profunda injusticia toda vez que juzgaba a todos los docentes como enemigos de su gobierno y los condenaba a cobrar monedas de sus salarios, quedándose con la otra parte, bajo la excusa de haber incumplido la reglamentación sobre el presentismo.

9 – Como Gobernador, Sergio Acevedo cerró todo tipo de diálogo y búsqueda de medidas consensuadas y la ADOSAC, recién después del largo y generalizado conflicto del año 2007, logró eliminar el presentismo de los salarios y avanzaron sobre la conformación del salario básico, incorporando las sumas “no remunerativas” al blanco mensual, pero eso sucedió durante la gobernación de Daniel Peralta.

Dime lo que fuiste y te diré como te veo

Resumiendo: mientras Sergio Acevedo fue Gobernador de Santa Cruz, aplicó las medidas más brutales en contra de los docentes. Los condenó a salarios de los más bajos, profundizó como herramienta de extorsión el presentismo, persiguió a quienes hacían paros, abrió cientos de sumarios a maestros plegados a las huelgas, sacó a los funcionarios a operar contra los docentes en los diarios abonados a la pauta y en medios de Ulloa (El Periódico, Canal 2 – El Ojo del Amo) desde donde operaban en contra de las marchas y los docentes en huelga.

Este mismo hombre, es quien ahora como candidato por el SER, se propone como Gobernador de la provincia, critica la actual situación entre el gobierno y los docentes, señalando que si llega, dinamizará el presupuesto asignado para orientarlo al sector de la Educación y con el propósito superior de que no se pierdan días de clases los chicos de la provincia.

Sergio Acevedo deja la Casa de Gobierno de Santa Cruz luego de renunciar – Foto: OPI Santa Cruz

Fue el gobernador, después de Néstor, que más ajustó, presionó y dinamitó la relación con el sector docente. Tiene la escuela K del “eterno Néstor” y ahora, quiere filtrarse en la política provincial como un manso cordero en el rebaño de candidatos que tiene su historia, pero ninguno con la experiencia tan vívida y concreta que tiene Acevedo, quien no supo gobernar Santa Cruz y cuando lo echaron, se fue a su casa con las manos al bolsillo y nadie, absolutamente nadie en la provincia, salió a la calle reclamando por su gobierno, a pesar que el 60% del electorado lo había puesto en el cargo.

Tuvo muchos y permanentes traspié, durante su corto mandato, pero ninguno tan horrible como la experiencia que vivieron los maestros de la provincia ante un gobernador que ninguneó a los maestros, los negreó en sus salarios y les anuló derechos fundamentales.

¿Podremos creerle a quien fue el verdugo y es el mismo que hoy dice que puede resucitar al ajusticiado? (Agencia OPI Santa Cruz)