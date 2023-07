Javier Belloni les ganó de mano a los intendentes que para pagar el bono dependen de la voluntad de Alicia Kirchner

(Por: Rubén Lasagno) – En plena campaña a las PASO y en el último tramo hacia la gobernación, el intendente de El Calafate Javier Belloni “sacó un conejo de la galera” y anunció el pago de un bono extraordinario de 100 mil pesos para los empleados municipales y un aumento del 10% a los salarios.

EL anuncio del intendente y candidato a gobernador, impactó de lleno sobre la campaña de otros intendentes que son candidatos o que apoyan la campaña de Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, para quien todavía el bono extraordinario es solo una promesa que no ha podido cerrar en la realidad, debido a que depende exclusivamente de los fondos que le remita el gobierno provincial.

Con esta decisión el candidato que administra desde hace varias gestiones a la intendencia de la villa turística, marca una diferencia sustancial con sus pares, por cuanto la comuna superavitaria que administra y la poca cantidad de empleados públicos (apenas 503 empleados municipales) le permite autónomamente tomar este tipo de decisiones, que en el caso de Grasso se hace imposible, si no cuenta con la asistencia de Alicia Kirchner.

La gobernadora, en tanto, anunció un bono extraordinario para los empelados estatales (activos y jubilados) de 100 mil pesos para quienes estén por debajo de los 300 mil pesos mensuales o de 60 mil para quienes superen esa cifra.

Sin duda la diferencia en la administración de cada comuna, se ha puesto de manifiesto en medio de esta carrera a la gobernación por parte de los intendentes que responden al oficialismo, con la clara desventaja de aquellos que no pertenecen al partido del gobierno y no pueden llevar a cabo esta medida de neto corte populista, como es la de promover “ayudas”, aumento salariales o “bonos extraordinarios”, previos a una elección, modalidad que impuso el entonces gobernador Néstor Kirchner.

Ante esta situación dispar, Grasso llamó a la gobernadora para exigirle el envío de fondos y la única solución que le dieron es el adelanto de la coparticipación, lo cual significa que ese dinero será descontado de próximos envíos. Pero lo peor, de acuerdo a las fuentes, es que el intendente de Río Gallegos le pidió expresamente que al menos a él, le envíe fondos, porque peligra su candidatura, dejando a los demás intendentes librados a su suerte.

Sin embargo, las mismas fuentes remarcaron que como Alicia es candidata a Senadora en las listas oficialistas, se encuentra estudiando un reparto generalizado hacia el interior, para no perder apoyo en las boletas que la llevan incluidas, que son las de Belloni y Grasso, respectivamente.

La proximidad de la veda electoral y la autonomía financiera, hizo que el intendente de El Calafate “les ganara de mano” a los demás jefes comunales y adelantara el anuncio, dejando a Pablo Grasso en una posición política de muy poco merecimiento, dado que es el intendente de Río Gallegos, quien ha promovido una reunión con al menos 7 intendentes del interior y ser él quien llevara a cabo el pedido conjunto de fondos ante la gobernadora.

La estrategia de Grasso fue ser quien llevara ante el gobierno, la representación de los intendentes y una vez conseguido los fondos, hacer que esos intendentes lo reconozcan como el eslabón imprescindible para lograr este beneficio, lo cual se traduciría en apoyo político directo de cada uno de ellos hacia su campaña a la gobernación.

Aquellos intendentes que están con Grasso, hoy lo miran interpelándolo, porque las promesas del rigoalleguense fueron precisas y concretas; pero en la práctica aún no se visualizan.

Esto que parece un tema de relativo interés político para algunos, es de gran importancia para los jefes comunales que miran con cierto excepticismo las propuestas que les hizo el intendente de Río Gallegos, quien hasta el momento no ha llegado ni siquiera a cumplir con la obtención de este bono, el cual, de no lograrlo, en algunas comunas del interior, dejará comprometidos a los intendentes que no lo puedan pagar y le pondrá un destino incierto a la continuidad de varios de ellos en las elecciones próximas. (Agencia OPI Santa Cruz)