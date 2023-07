Tiroteo en Auckland, Nueva Zelanda, antes del partido inaugural del Mundial Femenino de Fútbol

Un trágico tiroteo ocurrido en Auckland, la mayor ciudad de Nueva Zelanda, dejó al menos dos personas y un hombre armado muertos, y seis personas heridas. El suceso tuvo lugar el jueves, justo horas antes del partido inaugural de la Copa del Mundo de fútbol femenino que se celebraría en la ciudad.

El primer ministro, Chris Hipkins, aseguró que, a pesar del lamentable incidente, el torneo de fútbol femenino seguirá adelante según lo planeado. Hipkins informó que el tiroteo parecía ser obra de un individuo y que la Policía no estaba buscando a ninguna otra persona en relación con el suceso. Asimismo, afirmó que hasta el momento no se ha identificado ninguna motivación política o ideológica detrás del tiroteo, por lo que no existe un riesgo para la seguridad nacional.

Aunque el nivel de amenaza para la seguridad de Nueva Zelanda no será modificado, se incrementará la presencia policial en la ciudad como medida de precaución.

Según los informes policiales, el agresor estaba armado con una pistola de repetición y llevó a cabo el ataque en un sitio en construcción. Después de alcanzar los niveles superiores del edificio, el hombre se atrincheró en el hueco del ascensor. Tras efectuar más disparos, fue encontrado sin vida poco después.

El tiroteo tuvo lugar cerca del hotel del equipo noruego, en el centro de Auckland. Varias jugadoras acudieron a las redes sociales para confirmar que se encontraban a salvo. A raíz del suceso, el entrenamiento de la selección de Italia se retrasó ya que los jugadores no podían salir de su hotel. Sin embargo, la selección de los Estados Unidos comunicó que todas sus jugadoras y personal estaban localizados y a salvo.

Como resultado del incidente, varias calles de Auckland fueron acordonadas, y todos los servicios de ferry a la ciudad fueron cancelados. Además, se pidió a los autobuses que desviaran rutas en algunas zonas de la ciudad por razones de seguridad.

El Mundial femenino de fútbol, organizado conjuntamente por Australia y Nueva Zelanda, dio inicio con la llegada de miles de jugadoras internacionales y turistas a Auckland. A pesar del triste suceso, los organizadores mantienen su compromiso de llevar adelante el torneo deportivo de manera segura y sin cambios en el programa. Sin embargo, las autoridades seguirán vigilantes y tomarán las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de todos los asistentes y participantes en el evento. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA