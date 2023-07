El dólar blue alcanza nuevo récord de $529

El dólar blue sigue en alza y alcanza una brecha cambiaria del 87% respecto al oficial, mientras el Banco Central enfrenta pérdidas por ventas de divisas y yuanes. La demora en alcanzar un acuerdo con el FMI agrava la situación. En medio de incertidumbre, el mercado espera anuncios y se especula sobre nuevas medidas económicas.

La divisa paralela ha registrado un aumento significativo en los últimos días, acumulando una suba de $33 en solo 10 días. Desde el inicio del año, el dólar libre ha experimentado un incremento de $183, mientras que en julio ha mantenido una ganancia de $35, equivalente a un 7,1 por ciento.

El Banco Central cerró la jornada con ventas por US$ 87 millones y 732 millones de yuanes, alcanzando un monto total de unos US$ 197 millones. A lo largo de la semana, las ventas acumularon US$ 223 millones y 1.379 millones de yuanes. En el mes, las ventas ya suman US$ 270 millones y 7.133 millones de yuanes.

Mientras tanto, las economías regionales aportaron US$ 9,7 millones, acumulando ingresos por US$ 5.623 millones desde la implementación de la tercera etapa del programa de incremento exportador. La incertidumbre sobre las negociaciones con el FMI ha generado especulaciones en el mercado, y se ha mencionado la posibilidad de una cuarta etapa de implementación del dólar agro para las economías regionales y el maíz, así como impuestos adicionales a importaciones de servicios y artículos suntuarios.

El dólar Qatar también ha alcanzado un nuevo máximo de $565,0, recortando la diferencia con el dólar blue a $37. El dólar turista o tarjeta subió $1,45, llegando a venderse en $494,4. En tanto, el dólar sin impuestos cotizó a $282,2 según el promedio de los principales bancos privados, y en el Banco Nación se vendió a un máximo de $280. El dólar ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva, cerró en $466,1, mientras que el dólar mayorista operó en $269,4 y durante la semana avanzó $4,40.

En la bolsa porteña, el dólar MEP o Bolsa, operado con el bono AL30, subió a $499,2, aumentando la brecha con el dólar oficial al 85,3%. Por otro lado, el dólar Contado con Liquidación cotizó en $529,51, y el spread con el dólar oficial alcanza el 96,5%.

La situación económica y cambiaria sigue siendo una preocupación para el Banco Central y el gobierno argentino, y la demora en alcanzar un acuerdo con el FMI ha generado incertidumbre en el mercado. Se espera que las autoridades tomen medidas para estabilizar la economía y reducir la brecha cambiaria, pero hasta que se llegue a un acuerdo con el FMI, la situación sigue siendo compleja y volátil. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA